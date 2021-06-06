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XIV съезд Фонда Рабочей Академии. 25 лет ФРА. 02.06.2021.

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XIV съезд Фонда Рабочей Академии. 25 лет ФРА. 02.06.2021.

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yUGMGFbcMtw
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