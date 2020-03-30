«Друзья народа» сотню лет спустя. Движение «За новый социализм»

Мы продолжаем публикации серии “Друзья народа сотню лет спустя”. Сейчас мы рассматриваем новообразованные псевдокоммунистические партии и движения последней, так сказать, волны. Совсем недавно нас осчастливили новым Движением, новым “коммунистическим” лидером, которые пару месяцев назад провели целый съезд, а чуть позднее создали сайт и выложили на нем свою программу, которую мы и будем сейчас рассматривать.

Буржуазии нужны такие прислужники, которым бы доверяла часть рабочего класса и которые бы прихорашивали, подкрашивали буржуазию разговорами о возможности реформистского пути, засоряли народу глаза этими разговорами, отвлекали народ от революции размалевыванием прелестей и возможностей реформистского пути.



Итак, на арене новая химера, смесь ежа и ужа, кошки с собакой и разного еще несмесимого. Также можно констатировать очередную попытку впихнуть невпихуемое, но давайте по порядку. речь пойдет о программе Движения “За Новый Социализм” во главе которого стоит дипломат, балагур и просто импозантный мужчин, Николай Платошкин.

Сначала я выскажу свое удивление. Автор программы, еще советский дипломат, выпускник МГИМО, бывший член ВЛКСМ и КПСС, не знает основ марксизма ленинизма, точнее они… вообще не отражены в программе.



Правда наш герой это членство тщательно скрывает, но тем не менее он прошел такие интересные курсы, как спецкурс для руководящего состава при Дипломатической академии МИД СССР, а отправить на них не члена КПСС в 1987 году просто не могли физически. В позднем СССР к таким сокровенным знаниям допускали только своих, то есть привилегированных троцкистов из номенклатуры КПСС.

Если честно, то я и мои товарищи имели возможность лично убедиться на “Политкафе”, что Платошкин отлично знает марксизм-ленинизм, прекрасно им владеет и умело подстраивается под политический уклон аудитории, им остались довольна как левая публика, так и не очень. И он прекрасно знает, что является основой советской власти.



На мероприятии в ПК, которое посетила делегация от нашего движения, наш товарищ Ринат Тамеев прямо спросил г-на Платошкина: какому классу будет принадлежать власть в его новом социализме, буржуазии или власти наемных работников, пролетариата?



Будучи припертым к стенке, Николай Николаевич был вынужден заявить: власть будет принадлежать работникам физического и умственного труда. При этом он категорически открестился как от “пролетариата” так и от его “диктатуры”.



Тут же захотелось его спросить: а какая разница между властью наемных работников и диктатурой пролетариата? Это же синонимы. Однако, формат ПК не позволяет вступать с гостем в продолжительные прения. Можете сами полюбоваться на эту казуистику: https://youtu.be/Jins0XU6YX8?t=2989

С нашей точки зрения к Платошкину вполне подходят слова Григория Раковского, бывшего корнета царской армии, написавшего их о Врангеле:

С федералистами Врангель хотел казаться федералистом. Централисту он говорил о «единой, неделимой». Монархисту — о царе и республиканцу — о республике.

А марксистам – о власти трудящихся.

Да, Платошкин прекрасно знает марксизм, и сознательно использует во вред интересам трудящихся. Но я отвлекся, вернемся к отсутствующим требованиям программы и покажем, что дело обстоит именно так, как и было сказано.

Так вот. В программе отсутствует напрочь составляющая советской власти, то есть советы и хотя бы упоминание об идеологии. Этого нет вообще.

Автор даже не заикается о смене формы власти, только пытается косметически улучшить парламентскую буржуазную республику, подшаманить фасад, так сказать. Не верите? Ну тогда давайте пробежимся по программе, чтобы разобрать все тезисы. Итак, начнем:

1. Реальная национализация природных ресурсов, железнодорожного транспорта и энергоснабжения. Большая часть прибыли госкомпаний в этих сферах должна идти на общесоциальные блага (образование, наука, здравоохранение, дорожная сеть, социальные выплаты).

Почему первым пунктом идет национализация, а не установление советской власти? Опять же, национализация каким путем, экспроприации или выкупа? Не ясно.



Ну и самое последнее по этому пункту, что означает реальная национализация без диктатуры пролетариата? А означает она то, что при диктатуре буржуазии как ни национализируй, народу от того будет дырка от бублика, т.к. основной экономический закон любой формации требует удовлетворения в первую очередь потребностей господствующего класса, а про смену этого класса в программе ни тут, ни далее ни слова нет.

2. Перевод части доходов от экспорта нефти и газа на личный счет каждому россиянину, оплатившему взносы в пенсионный фонд как минимум 15 лет.

Пример Саудовской Аравии и ОАР не дает г-ну Платошкину спать, только вот он умалчивает, в каких количествах нужно тогда завозить гастарбайтеров, чтобы они вкалывали на 140 миллионов рантье после честного 15-летнего вкалывание сих рантье надсмотрщиками. Или вы думаете, что по-другому получится?

Пенсионный фонд тоже обещал накопительную пенсию, несли мы туда деньги добровольно-принудительно 20 лет, а потом вышел новый закон, и фиг вам, а не накопительная пенсия. Копите баллы. И никто не виноват, экономическая ситуация такая. Меньше проиграли те, кто нёс туда по минимуму или не нес вообще.

Кстати, а зачем вообще платить в пенсионный фонд 15 лет, ведь только что в п. 1 мы национализировали чисто конкретно все ресурсы РФ? Или не национализировали, народу они не принадлежат? ИМХО, странный пункт для настоящего коммуниста или социалиста. Идея растащить по норкам общенародное достояние, совсем не социалистическая.

3. Отмена антинародной пенсионной реформы. Пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Минимальный трудовой стаж для получения пенсии по старости для женщин и мужчин – 35 лет. Дневное высшее образование включается в пенсионный стаж.

Вернем все взад? Нет, не вернем. 55 лет и 60 – это из времен развитого социализма, но минимальный стаж тогда был совсем не 35 лет, а 25. По факту Платошкин за ухудшение положения работников, чтобы пахали как папы Карло, пока подковы сдирать пора не пришла. Так что не совсем он за отмену реформы, точнее, только за отмену минимального возраста, но тут еще вопрос, КАКАЯ это будет пенсия? Если такая как сейчас, то это до гроба придется пахать.

4. Бесплатное высшее и среднее образование без любых поборов с родителей. Отмена ЕГЭ. Зачисление в ВУЗы на основе конкурсного отбора. Государственное распределение отличников учебы.

Ну как же не лизнуть банде вузовских преподов? СТРАШНЫЙ ЕГЭ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕНЕН! В ВУЗ должен попадать лишь избранный! В общем, касту будем растить. Ведь отмена ЕГЭ это возможность для ВУЗ задрать вступительную планку на любую высоту над школьной программой. А я с товарищами, наоборот, за ЕГЭ! Что плохого в том, чтобы не сдавать экзамены 10 раз? Что плохого в том, чтобы в ВУЗ не устанавливалась планка выше, чем дает школа? Что плохого в объективной оценке школьного образования?

Государственное распределение отличников учебы – это тоже немного не по-коммунистически, т.к. авторы как раз капиталисты, а в РИ автором был царь-батюшка. Социализм – первая стадия коммунизма, а коммунизм – это освобождение труда, а тут не освобождение, тут чистое закабаление. В СССР, например, отличник-краснодипломник мог сам выбрать место будущей работы, но тсссс, это страшная тайна, неизвестная выпускникам МГИМО.

5. Прогрессивная система подоходного налогообложения – от 10 до 20%. Введение налога на роскошь. Введение налога на вывоз капитала 2%. Введение налога на недвижимость граждан России в странах НАТО. Снижение налога на единственное жилье (переход с кадастровой стоимости на налогообложение по жилой площади) и введение налога на вторую, третью и т.д. жилую недвижимость. Снижение НДС до 10%. Отмена НДС на производство средств производства и молочное животноводство. Перераспределение налоговых поступлений из центра в пользу регионов.

Это просто праздник какой-то, но чаяния крупных буржуа совпали с чаяниями социалистов! Намедни главного фискала поставили главным министром капиталистов. Мы как раз ждем налоговую реформу, причем серьезную, причем как раз в сторону прогрессивного налога и типа налога на роскошь.



Не секрет же, что налоги в буржуйском государстве платят буржуазная мелочь, середняк и… пролетарии. Точнее, только пролетарии их и платят, т.к. любой буржуй налог из пролетария выжимает.



Крупные буржуи налоги вообще не платят, они их приватизируют и всячески от них стараются уйти, схем – море, да еще они правительства назначают. Потому введение прогрессивной шкалы без диктатуры пролетариата приведет лишь к увеличению эксплуатации трудящихся.

И полезно помнить, что в такой системе прогрессивного налогообложения каждый олигарх просто будет от своих заводов получать представительские расходы или организовывать всевозможные фонды помощи и через них присваивать отнятую у людей прибавочную стоимость. Без принуждения никаких прогрессивных налогов сверхбогатые люди не платят.

Уважаемые специалисты – врачи, инженеры, менеджеры, государственные служащие – эта программа так называемого движения за новый «социализм» напрямую бьёт по вашему карману.

Смотрите, всё просто: если у вас появятся трудовые доходы сверх определённого уровня, вам поднимут налоги. И чем больше ваша зарплата, тем больше вы платите.

Если у вас есть дача или жильё у моря, то вам придётся помимо высоких рыночных цен на них платить налоги. Взяли в ипотеку на квартиру сверх минимума, вот вам ещё и налоговая нагрузка.

А уж если вы каким-то чудом накопили на недвижимость в Турции или, скажем, Таиланде, то вы главный враг и поддерживаете НАТО – пожалуйте в кассу платить ещё больше налогов, мало вам будет налогов той же Турции или Таиланде… Оно вам реально надо?

6. Замораживание тарифов естественных монополий и тарифов ЖКХ на 2 года в целях борьбы с инфляцией. Снижение налога на прибыль для предприятий, не повышающих отпускные цены в течение года.

Интересно, естественные монополии согласны? Боюсь, что нет. Боюсь, что в случае подобного решения мы получим саботаж в области энергетики, ЖКХ, строительства, железнодорожных и авиаперевозок, производстве вооружений и много где еще. Удивительно, но заявленный, как историк, автор книг по Латинской Америке, забыл про такую страну, как Чили, и ее президента типа социалиста Альенде. Видимо, тоже хочет Кремль с автоматом защищать.

Ну и инфляция станет не ползучей, то есть незаметной в данный момент, а скачкообразной. Раз в два года – получите рост цен на 4-6%, распишитесь. Получится Сталин наоборот, если при Сталине после войны каждый год всё дешевело, то тут держите подарок, граждане. Зато будет стабильность, каждый год как по часам, хрясь – получите плановое повышение цен. Не знаю, как для читателя, а для меня и моих товарищей это явный выстрел себе в ногу.

Хотя, о чем это я? Ведь прям первым пунктом все естественные монополии чиста конкретно национализируют. Тогда этот пункт вообще превращается в виртуозную клоунаду.

7. Постепенная реальная компенсация гражданам вкладов в Сбербанке СССР, замороженных в 1991 году.

Такое мог написать только опытный и свирепый политический камикадзе! С момента заморозки обесценивание этих вкладов даже не в тысячи, в миллионы раз произошло. Пожелаем удачи в этом ритуальном харакири. Если адекватно пересчитывать наш ВВП, то он по сравнению с СССР сильно в минусе, откуда компенсацию брать? Великий вопрос.

Хотя, тут могут поступать как с нашими ветеранами: вот вам денежная помощь и поездки в Крым бесплатно, тем, кто дожил, а не дожил – извиняйте. С каждым годом граждан, имевших вклады в Сбербанке СССР в 1991 году, остаётся всё меньше и меньше.

8. Запрет работы в офшорах для любых компаний с государственным участием, а также для всех частных компаний, на которых занято не менее 500 человек.

Вот ведь радость-то для тех средних буржуа, которых уже придавят прогрессивным налогом. Еще, оказывается, не моги его минимизировать, напомню, к крупным буржуям это не относится, т.к. жить мы продолжим при диктатуре буржуазии. Просто усложнятся воровские схемы, никто ведь не запрещал фирмы однодневки и мусорные ИП, оформленные на бомжей, да и прикормленная полиция никогда не сможет раскрыть эти хитрые комбинации.



Мы можем только поддержать этот пункт, т.к. он толкнет среднюю буржуазию и подрядчиков госкорпораций в наши объятья. Мы же подобных глупостей не собираемся делать.

9. Введение в УК РФ конфискации имущества в качестве наказания за расхищение государственных средств.

Вот вроде хорошая инициатива, только в чью пользу компенсация? Явно не в народную, т.к. диктатура буржуазии сохраняется. Нехорошо у крупных буржуев воровать! Только приведет это к некоторому усложнению воровских схем и… как ни странно, безудержному воровству чиновников, только прятать наворованное будут получше или сразу тратить, чтобы нечего было изымать.



Разница между вороватым чиновником и авантюристом, живущим одним днём, будет неуклонно стираться, а значит нас ждут новые увлекательные приключения в стиле МММ и ТОО Хопёр-инвест.

10. Запрет на занятие должностей на государственной службе лицам (и их прямым родственникам), имеющим недвижимость, акции и банковские счета за рубежом.

Читаю и капают из моих глаз горькие слезы. Все чиновники у нас сразу окажутся нищими, как Владимир Владимирович Путин, который на декларацию целый запорожец наскреб. А еще будут они с женами активно разводится, от детей отказываться. Впрочем, такое и сейчас есть, только не афишируется.

Да и вообще, такое в программе не пишут. В программах пишут общие направления, а не конкретные пошаговые инструкции. Удивительно, что профессиональные дипломаты того не разумеют.

11. Возможность отзыва любого выборного лица (включая президента), проработавшего не менее половины срока полномочий путем референдума.

То есть ровно половину срока выборное лицо неприкосновенно! Вообще неприкосновенно. Ну и про референдум автор жжет не по-детски. В сталинском тоталитарном СССР выборное лицо смещалось по требованию избравших его. Никакого референдума не требовалось. Ой, я опять забыл, что восстановление советской власти не планируется, только ретушь буржуазной республики. По факту проведение референдума – это великая проблема, и выйдет, что выборное лицо спокойно будет сидеть весь свой срок в своем кресле, что бы оно ни творило…

12. Срок полномочий президента и депутатов Федерального собрания – 4 года (допускается лишь однократное повторное переизбрание) с возможностью отзыва по истечении 2 лет. Заработная плата президента – не более 10-кратной средней зарплаты по стране, членов Федерального собрания – не более 4-кратной.

Я аж прослезился, сделаем 4 года срок выборных полномочий и не более двух раз посидеть – и заживем! А если серьезно, то какое это имеет отношение к социализму?

Мое мнение – никакого, зато каждый дорвавшийся до пайка депутата и президента сделает все, чтобы этот паек увеличить. А ограничение только увеличит это желание.

Зарплаты и коэффициенты – вот реально, таким образом, наверное, и можно заинтересовать больших чиновников поднимать среднюю заработную плату всем в стране, самим-то им не смешно такое писать? Покажите мне депутата в буржуазной стране, кто живёт на одну зарплату. Им хоть вообще зарплату отмени – ничего не поменяется. Они за властью идут, за ее монетизацией, а не за зарплатой.

Ну и опять же, что этот пункт делает в программе политической партии? В программу пишут принципы, а не механизмы.

13. Прямые выборы населением судей районных и областных судов. Кандидат в судьи не имеет права работать в органах Следственного комитета, полиции и прокуратуры в течение 5 лет перед избранием судьей. Отчет судей перед избирателями каждый месяц с прямой трансляцией в интернет.

То есть пенсионеров из разных полиций уже можно, отдохни пять лет и вновь на коня, только уже не ловить, а приговаривать. Ну еще дилетантов, которые УК и ГК не читали. Будут судить как видят, точнее, что принесет следователь, к тому и приговорят. А еще им всем имиджмейкеры понадобятся, будут у нас гламурные судьи, чтобы в кадре хорошо смотрелись и дикция не подводила. Кто-то очень много смотрит передачу “Зал суда”?

Опять механизмы в программе. Ну е-мое, ну скажите кто-нибудь этим господам, что подобное их дискредитирует.

14. Облегчение процедуры проведения референдумов и организации митингов и демонстраций.

Что значит облегчение? Должно быть написано свобода, а не облегчение. А то получается, что господа-товарищи новосоциалисты только за разрешенный протест. А если не разрешили, то протестовать не моги, и собираться больше трех низзя. Как дни рождения отмечать, чтобы за митинг не приняли или, не к ночи сказать, демонстрацию?

15. Квалификация коррупции как особого тяжкого преступления в УК РФ 16. Переименование полиции в милицию.

Удивительный пункт. У нас и так с коррупционерами борются не на жизнь, а на смерть, а коррупция побеждает со счетом много:0. Впрочем, я понимаю, модный тренд. Фокус в том, что сама диктатура капитала порождает коррупцию. А про замену ее на диктатуру пролетариата, ни слова. Так что – порожняк.

Ну и про переименование полицаев в ментов, суть от того не изменится. Доверия граждан не прибавится. Тут не название надо менять, а законодательство, структуру, принципы формирования. А называть можно хоть горшками, главное, чтобы пугалом для мелких бандитов работали и недовольство народа в крови топили, если это буржуазное государство, Или чтобы правопорядок сохраняли, собственность народную берегли, если социалистическое.

16. Прямые выборы членов Совета Федерации. Кандидат должен постоянно проживать на территории региона не менее 5 лет перед выборами. Прямые выборы глав регионов. Отмена т.н. «муниципального фильтра».

Чем дальше, тем эльфизма больше. А гр. Платошкин точно МГИМО заканчивал и дипломатом работал? А то у меня сомнения в его адекватности. Ну скажите, кто мешает выбрать типа представителя региона или оформить прописку задним числом за денежку? Государство буржуазное, бизнес наше все, в том числе и бизнес по проталкиванию своих людей в нужные органы власти. Кто сказал, народная власть? В каком месте программы написано? А ни в каком.

Ну и что дадут прямые выборы глав регионов? То, что его избиратели точно не будут знать? По-моему ступенчатая система, когда совет региона свой президиум избирает, гораздо более рабочая. Ой, забыл, мы же косметируем буржуазное государство!

17. В целях обеспечения честности выборов в состав избирательных комиссий не могут входить лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе. Прямая трансляция подсчета голосов в интернет с демонстрацией итогового протокола.

То есть этим лицам еще надо устраивать обучение по процедурам голосований, подсчета голосов, выдачи бюллетеней… А купить их будет еще проще, чем нынешнего чинарика. Отличная система, просто прекрасная, все выборные должности займут только специально отобранные депутаты, надеюсь, все понимают, что отобранные не избирателями?

Неужели всерьез в современных капиталистических реалиях можно верить, что если члены избиркома не будут государственными чиновниками, то капиталистам будет сложнее их перекупить? А уж трансляция через интернет и протоколы онлайн – это просто удивительно. Что, если лайков мало трансляция наберёт, выборы признают недействительными? Или, может всё, что показывают нам в интернете, правда?

А как же формировались избирательные комиссии при настоящей советской власти? Смотрим гл. 5 положения о выборах в ВС РСФСР ст. 36 «Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР составляется из представителей от профессиональных организаций рабочих и служащих, кооперативных организаций, коммунистических партийных организаций и обществ трудящихся, зарегистрированных в установленном законом порядке, а также от собраний рабочих и служащих по предприятиям и учреждениям, военнослужащих по воинским частям, собраний крестьян по колхозам и сёлам, рабочих и служащих совхозов – по совхозам.».



Ст. 40 Окружные избирательные комиссии по выборам – всё то же самое.



И это работавший механизм, а не утопический проект. Практически открытым текстом – граждане, объединяйтесь и принимайте участие в выборах власти в своём государстве.

Политическая система не определяется тем, сколько выбранный депутат на кресле сидит, даже не тем, сколько президент правит, а исключительно тем, в чьих интересах он это делает. Политическая система – это могла быть советская власть, то есть власть советов, или буржуазная демократия, выборную систему которой и воспроизвел гр. Платошкин.

Принципиально важный вопрос советской избирательной системы – кто выдвигает кандидатов на выборы. В советской системе общественные организации и общества трудящихся (см. ст 49 Положение о выборах в ВС РСФСР), а в буржуазной системе кандидатов выдвигают партии и дают выбор между несколькими непонятно как попавшими в бюллетень фамилиями. Какой же это социализм, если кандидаты не выдвигаются из народа?

Но вопрос самой власти он стыдливо замолчал, во всей программе ни слова про то, в чьих она будет руках. Вот такой вот социалист. прям как точно такой же, что был в Германии 30-х и 40-х годов. У него тоже был обновленный социализм, ничего не имевший общего с марксизмом.

18. Восстановление союзного государства на базе республик бывшего СССР на основе свободного волеизъявления их граждан.

Эльфы на танках в самоубийственной атаке! Вот прям бывшие республики спят и видят, как бы им обратно в СССР слипнуться. Не для того они суверенитеты объявляли, чтобы обратно бежать. Не, работяги, может и не против, а очень даже за, но вы ихних туркменбашей спрашивали? Так вот, все эти батьки, туркменбаши, казах ака и прочие самостийные хлопцы как раз будут резко против объединения. Их и так там неплохо кормят, а делиться коровой они не намерены.



Мало было разругаться с Украиной, давайте разругаемся со всеми бывшими союзными республиками. И просто интересно, а подумали ли эти эльфы о такой простой вещи – разве будут иностранные империалисты спокойно наблюдать за восстановлением СССР в прежних границах. Получить кучу локальных приграничных конфликтов и статус страны-агрессора в мировом сообществе, оно нам, граждане, с такими новосоциалистами-правителями надо?

19. Изменение государственной символики России: - красный флаг с серпом, молотом и пятиконечной звездой в левом верхнем углу (Знамя Победы). - двуглавый орел без монархических символов (короны, державы и скипетра). -гимн СССР.

Этот пункт особенно прекрасен, а середина – шедевр. Символ семейства Палеолог в кастрированном виде! Привет Керенскому! Это просто праздник какой-то. Да и вообще набор символики можно описать как любовь жабы с гадюкой. помесь ежа и ужа, или просто впихивание невпихуемого.

Или знамя победы и гимн СССР, или-таки двуглавый бройлер. Какое отношение имеет герб византийской династии к завоеваниям Октября и ВОВ? К российской империи понятно, какое, а вот к СССР… Тут либо крест снимать, либо штаны натягивать, иначе конфуз выйдет.

Автор Н.Н.Платошкин 29.01.2019 г.

Особенно замечательно, что программа увидела свет почти год после того, как была принята – https://socialism.ru/deputat-2021/

В этом разделе г-н Платошкин призывает добровольцев… в депутаты в Госдуму. “Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого! Так я первый!”. Пожалуй, такой инициативой не может похвастаться ни одна другая начинающая партия. Собственно, он и сам это отмечает.



Закроем глаза на то, что в соответствии с принципом народной власти, о которой Николай Николаевич заикнулся на ПК, а потом напрочь забыл, кандидатов должен выдвигать народ, поскольку только он может адекватно оценить их качества, и откроем их на ролик с призывом. Во первЫх словах своей речи г-н Платошкин резонно отметил, что народ в основном не в курсе, что за депутаты заседают в Думе.



И народу действительно знакомы лишь самые медийные лица: горлопаны типа Жириновского, засидевшие, как мухи, телевизионные экраны в разных политических ток-шоу, и блатные – спортсмены, артисты, музыканты. Но что он предлагает взамен? Фактически позвать с улицы каких-то мутных персонажей и устроить им онлайн-собеседование.



Единственное условие – персонажи не должны иметь отношения к ЛДПР и ЕР. Как будто другие партии лучше. Но тут снова возникает вопрос, заданный в самом начале разбора: какая разница? Откуда народу известны ЭТИ персонажи? Может это специально отобранные нужные люди? Что о них можно узнать за час собеседования, пусть даже два?



Кандидатов выдвигают за их дела свидетели этих дел. Поэтому, если бы г-н Платошкин действительно собирался устанавливать народную власть, то и обращение было бы другое: народ, приводи к нам своих кандидатов, а мы им поможем.

А теперь самое главное в этом ролике: г-н Платошкин хочет привлечь 15-20 кандидатов. Всего. Если кому-то непонятен абсурд этой инициативы, поясняю: в Госдуме 450 депутатских кресел, законы принимаются голосованием, какой закон наберет большинство голосов, тот и будет принят. Даже если случится расчудесное чудо и все 20 попадут в Думу, остается вопрос: в какой вселенной 20 голосов это больше, чем 430? Как Николай Николаевич собирается свои предвыборные обещания выполнять?

Он и не собирается. Это же прямая заявка на слив, более чем понятная существующей власти. Потому и обещания такие щедрые, как во втором пункте программы. Потому можно ожидать, и что кандидаты пройдут. И что кандидаты не просто кандидаты, а какие нужно кандидаты.



Так что посоветуем будущим избирателям, купившимся на новый “социализм”, поскорей закатать губу: к ней ничего не прилипнет, кроме горечи обманутых ожиданий.

Юрий Ларин

Алексей Константинов

Антон Голубков



**

***

.

Обещанное видео с характеристикой Платошкина Стариковым.