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Шмелёв Иван Сергеевич. «Лето Господне»

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Трилогия И.С. Шмелёва (1873–1950) «Лето Господне» — автобиографический роман, повествующий о детских впечатлениях автора. Написанное Шмелевым уже в эмиграции, это произведение рисует перед читателями достоверную, подробную и живую картину повседневной жизни ушедшей Российской империи. Свежесть и жизнерадостность детского восприятия соседствует здесь с печалью умудрённого опытом, много пережившего и много потерявшего человека, придавая повествованию необычные трогательность и лиризм.
Аудиокнига состоит из трех частей: «Праздники», «Радости», «Скорби».

Автор: Иван Сергеевич Шмелёв
Исполнитель: Екатерина Краснобаева
Издательство: «Ладан»; «Троицкая школа»
Год выпуска: 2008

https://azbyka.ru/audio/leto-gospodne-shmelev.html

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3EzxY-ScavY
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