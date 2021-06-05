Шмелёв Иван Сергеевич. «Лето Господне»
Трилогия И.С. Шмелёва (1873–1950) «Лето Господне» — автобиографический роман, повествующий о детских впечатлениях автора. Написанное Шмелевым уже в эмиграции, это произведение рисует перед читателями достоверную, подробную и живую картину повседневной жизни ушедшей Российской империи. Свежесть и жизнерадостность детского восприятия соседствует здесь с печалью умудрённого опытом, много пережившего и много потерявшего человека, придавая повествованию необычные трогательность и лиризм.
Аудиокнига состоит из трех частей: «Праздники», «Радости», «Скорби».
Автор: Иван Сергеевич Шмелёв
Исполнитель: Екатерина Краснобаева
Издательство: «Ладан»; «Троицкая школа»
Год выпуска: 2008