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Иван Шмелёв – Богомолье. Царский золотой

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Родился Иван Шмелев 21 сентября или 3 октября по новому стилю, 1873 год в Москве.
— умер 24 июня 1950, Покровский монастырь, Бюсси-ан-От, Франция) — русский писатель, публицист, православный мыслитель.


Иван Шмелев родился в Москве в семье потомственных купцов. Его дед, бывший крестьянин с монастырских земель, открыл свое дело, но незадолго до своей смерти разорился на ремонте Коломенского дворца. Выплачивать долги пришлось уже отцу, Сергею Шмелеву. Он начал бизнес заново: приобрел несколько общественных бань, пункт проката лодок и организовал артель из плотников. Мать будущего писателя, Евлампия Гавриловна, получила в московском институте благородных девиц и прекрасно знала русскую литературу. У пары было шестеро детей. Писатель вспоминал в "Автобиографии": "Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог». Воспитателя сыну отец нашел среди своих же мастеровых – за будущим писателям смотрел пожилой Михаил Горкин. Глубоко верующий, он много говорил Шмелеву о боге, высшей справедливости и милосердии. Религиозной была и вся семья: по вечерам они вместе читала Евангелие, а по воскресеньям
Известность к Ивану Шмелеву пришла еще до революции, но его главные работы – эпопеи "Солнце мертвых" и "Лето Господне" вышли уже в эмиграции. Среди зарубежных русских писателей Иван "Сергеевич Шмелев – самый русский. Ни на минуту в своём душевном горении он не перестаёт думать о России и мучиться её несчастьями" говорил Константин Бальмонт. Шмелева называли православным литератором – он много писал о духовности русского человека. Дважды номинант Нобелевской премии, Шмелев так и не стал обладателем награды. Но его произведениями восхищались лауреаты Томас Манн и Кнут Гамсун.


Книги Ивана Шмелева захватывают внимание с первой строчки. Создается впечатление, что писатель даже не думает о читателе, он просто вводит его в самый эпицентр событий, в стремительно развивающийся сюжет. Шмелев был исконно русским человеком, он понимал душу русского человека, знал все потаенные уголки его души, умел разбередить его сердце. Писатель прожил трудную жизнь – рано остался без отца, натерпелся от царской цензуры, потерял сына, вынужден был отправиться в эмиграцию, однако это не сломило его дух.


Этот этап жизни писателя завершился написанием романа «Лето Господне» и повести «Богомолье». Он писал их одновременно, и оба эти произведения пришлись по душе российским эмигрантам.Искренне и тепло он вспоминает о детстве, а заодно и об утраченной навсегда дореволюционной России. Роман "Лето Господне" увидел свет в 1933-м, Богомолье напечатали спустя два года. Они вышли в Белграде.
Давняя русская православная традиция – посещать разные монастыри для молитвы, поклонения святыням. На богомолье ходили пешком или выезжали и знатные, и простые верующие.
Шмелев был исконно русским человеком, он понимал душу русского человека, знал все потаенные уголки его души, умел разбередить его сердце. Писатель прожил трудную жизнь – рано остался без отца, натерпелся от царской цензуры, потерял сына, вынужден был отправиться в эмиграцию, однако это не сломило его дух.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FIwvW817MSQ
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