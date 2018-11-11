50 лет голубому берету ВДВ!

Источник: museumvdv.ru

Голубой берет – предмет формы одежды воздушно-десантных, десантно-штурмовых подразделений и частей специального назначения Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС СССР и РФ. Одновременно он является одним из символов отечественных Воздушно-десантных войск. Ровно 50 лет назад голубой берет стал элементом униформы в Воздушно-десантных войсках СССР.



Точная дата его появления в 1968 году не установлена. В настоящее время существует версия, основанная на статье Алексея Степанова «Береты в Вооружённых силах СССР» (военно-исторический журнал «Цейхгауз», 1991 г.).

В июне 1967 года, командующий ВДВ генерал-полковник Василий Филиппович Маргелов, обдумывая новую форму для ВДВ, решил взять за образец чёрный берет морской пехоты, введённый ещё в 1963 году, и приказал разработать эскизы. Рисунки новой униформы для десантников разрабатывал художник Александр Борисович Жук. 30 июня 1967 года командующий ВДВ утвердил его рисунки новой формы одежды для десантников, в том числе и два берета. При повседневном обмундировании предполагалось ношение берета защитного цвета с красной звездой. Однако этот берет так и остался на бумаге. Другой рисунок демонстрировал десантника в малиновом берете. На нём командующий ВДВ поставил резолюцию: «Оставить для парадов в Москве». Малиновые береты стали поступать на снабжение ВДВ в августе-сентябре 1967 года. На военном параде 7 ноября 1967 года парашютно-десантные подразделения впервые прошли по Красной площади в новой форме и беретах. Позднее малиновые береты были заменены на голубые. В августе 1968 года при вводе войск в Чехословакию советские десантники были уже в беретах голубого цвета, и, судя по рассказам очевидцев, местные жители поначалу принимали их за представителей миротворческих войск ООН.

Советские десантники в малиновых беретах образца 1967 года. Чехословакия, г. Прага, 1968 год.

Существуют данные о том, что в малиновых беретах в Чехословакию входили военнослужащие 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной дивизии. А военнослужащие 7-й Каунасской гвардейской воздушно-десантной дивизии, также входившие в ЧССР, были в беретах голубого цвета.

В 2012 году автор статьи о беретах А. Степанов в новой статье «Униформа и знаки различия ВДВ. Часть 3. 1967—1968 гг.» (журнал «Цейхгауз» № 4 / 2012 г.) пересмотрел старую версию появления голубого берета:

«В далёком 1990 г. при подготовке статьи по истории советских беретов в 1-й номер журнала «Цейхгауз» я, доверившись рассказу одного из участников чехословацких событий, написал, что в августе 1968 года при вводе войск в Чехословакию советские десантники были уже в беретах голубого цвета и, судя по рассказам очевидцев, местные жители поначалу принимали их за представителей войск ООН».

Увы, это оказалось всего лишь красивой легендой, не имеющей ничего общего с реальностью. Историк-любитель Александр Серебряков из Литвы в течение нескольких лет встречался и беседовал с бывшими офицерами 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, проживавшими в Каунасе и принимавшими участие в операции «Дунай». Все они подтвердили, что в 1968 г. на территории Чехословакии десантники носили только малиновые береты. Об этом свидетельствуют и фотографии из их семейных архивов.

В этом плане интерес представляют воспоминания Бориса Шмелёва, проходившего срочную службу в 1141-м гвардейском артиллерийском полку 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии: «…В дополнение к ним всем выдавались тельняшки, малиновые береты и зимние десантные куртки на вате! … В Прагу мы прибыли в тонких хлопчатобумажных шлемах для прыжков, застёгивающихся под подбородком. А уж там кто, что хотел, то и носил: шлем или обычную пилотку…».

«Малиновые береты, тельняшки и куртки, кстати, у нас тогда же (в ноябре 1968 г. по возвращении в Литву. — Прим. авт.) отобрали, объяснив, что выданы они были только «на Прагу»».

Таким образом, в августе 1968 года береты голубого цвета ещё не поступили в ВДВ.

Инициатором введения голубых беретов считается заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов. В биографии «Десантник № 1 генерал армии Маргелов» (2003 г.), авторами которой являлись сыновья командующего ВДВ — Герой Российской Федерации полковник ВДВ Александр Васильевич Маргелов и Василий Васильевич Маргелов, можно найти данные о появлении первого голубого берета:

«Генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов, ветеран войск, внес предложение изменить головной убор, ввести голубой берет. Инициатива нашла у Маргелова горячее одобрение, так первые опыты показали, что солдатам берет был по душе…

…Несколько позже (в 1968 году) малиновые береты заменили на голубые. 26 июля 1969 года приказом МО СССР № 191 были введены очередные правила ношения военной формы одежды. В них впервые «официально» появился берет голубого цвета (до этого приказов о введении беретов для ВДВ не было)».

Заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке (1964—1975 гг.), генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов.

На фотографии: летняя повседневная форма одежды сержантов, солдат и курсантов Воздушно-десантных войск образца 1969 года.

Поэтому, наиболее вероятным годом появления голубого берета в ВДВ можно считать всё же именно 1968 год. Сыновья генерала армии В. Ф. Маргелова, наверняка были в курсе описываемых событий, ведь тот же автор книги полковник А. В. Маргелов начал службу в ВДВ СССР ещё в 1971 году, когда в Вооружённых Силах служили непосредственные участники принятия беретов.

Кроме того, сам голубой берет был соотнесён по цвету с формой одежды воздушно-десантных войск образца 1963 года. Приказом Министра обороны СССР № 160 она была введена в июле 1963 года как новая форма одежды для воздушно-десантных войск, и в парадно-выходном варианте, а для офицеров ВДВ и в повседневном виде была сходна с формой одежды для авиации.Наиболее вероятным является то, что в 1968 году после событий в Чехословакии, где десантники впервые массово надели малиновые береты, генерал И. И. Лисов внёс предложение заменить их голубыми. Командующий ВДВ поддержал идею своего заместителя. И в конце 1968 года в войска была отправлена пробная партия голубых беретов. После положительных отзывов из войск данный берет было решено принять в качестве элемента повседневной формы одежды.

26 июля 1969 года приказом МО СССР № 191 были утверждены новые Правила ношения военной формы одежды, введённые 1 января 1970 года. Именно в новых Правилах голубой берет был утверждён официально. В статье 60 «Повседневная форма одежды» берет был отнесён к летней форме ВДВ с соответствующим рисунком.

Шерстяной голубой берет состоял из цельного донышка и околыша. Спереди крепилась пятиконечная звезда с эмблемой (солдат и сержантов прикреплялась звезда в венке, а для офицеров – кокарда ВВС), слева нашивался флажок из красного приборного сукна в виде треугольника с эмблемой воздушно-десантных войск. Причём, в Правилах ношения красный флажок с эмблемой ВДВ на рисунке отсутствовал, но, несмотря на это, носился на левой стороне военнослужащими гвардейских частей, а на парадах в Москве перемещался на правую сторону. Идея ношения флажков принадлежала также Командующему ВДВ. В отличие от флажков голубого цвета на малиновых беретах, размеры которых были указаны в технических условиях на изготовление, красные флажки в каждой части изготавливались самостоятельно и не имели единого образца.

Десантник в голубом берете образца 1969 года. Обложка журнала «Советский воин» (№ 18, 1972 г.).

Новый берет по указанию командира части десантникам разрешалось носить при повседневной и полевой летней форме одежды.

Военнослужащие 822-й отдельной роты специального назначения Главного разведывательного управления (ГРУ), входившей в состав Уральского военного округа (в/ч 74973). Арамиль, 1970—1971 гг. Из личного архива бывшего военнослужащего роты Введенского Михаила Константиновича.

Существует мнение, что голубые береты образца 1969 года по степени редкости стоят наравне с малиновым беретом образца 1967 года. На старых фотографиях данный берет выделяется своей мешковатой формой и отсутствием обтачки нижнего края околыша полоской из черного или серого дермантина.

Кадр из фильма «Офицеры» (1971 г.). Личный состав батареи отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона ВДВ в голубых беретах образца 1969 года.

1 ноября 1973 года Приказом МО СССР № 250 были утверждены новые Правила ношения военной формы, введённые в действие с 1 января 1974 года. Теперь военнослужащие ВДВ могли носить голубой берет вместе с парадной формой (в этом случае под китель вместо рубашки надевалась тельняшка). Голубой берет разрешалось носить и вместе с полевой формой, в которую входили различные средства маскировки и камуфляжные костюмы, никак не регламентированные Правилами ношения.

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Ленинского комсомола в голубых беретах образца 1973 года. Конец 1970 — начало 1980-х годов.

На фотографии: летняя повседневная форма одежды сержантов, солдат и курсантов Воздушно-десантных войск образца 1988 года.

Только 4 марта 1988 года в новых правилах ношения одежды было закреплено ношение флажка на беретах всеми военнослужащими Воздушно-десантных войск, десантно-штурмовых частей и частей специального назначения СпН ГРУ ГШ.

В мае 1994 года Указом Президента РФ (от 23.05.94, № 1010) была введена новая форма одежды для Вооружённых Сил Российской Федерации. Приказом министра обороны РФ от 28 мая 1994 года № 255 были введены в действие «Правила ношения военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации утверждённых Указом Президента Российской Федерации военной формы одежды и знаков различия по воинским званиям». Берет ВДВ получил новые кокарды для рядового и офицерского состава образца 1994 года и установленную эмблему (как на пилотках). Берет офицеры, прапорщики и военнослужащие-женщины носили с кокардой в обрамлении эмблемы золотистого цвета; старшины, сержанты, солдаты и курсанты – с кокардой золотистого цвета.

Десантники в голубых беретах образца 1994 года. 2000-е годы.

На фотографии изображён военнослужащий ВДВ в летней форме образца 2010 года.

Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» была введена новая форма ВС РФ, при которой берет ВДВ остался без изменений. Правда, кроме десантников шерстяной берет голубого цвета стали носить военнослужащие военно-воздушных сил и Воздушно-космических сил.

На фотографии: генерал-майор ВДВ в летней повседневной форме одежды для строя (вариант № 1) образца 2015 года.

Приказом Министра обороны РФ от 22 июня 2015 года № 300 «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации» в форму ВС РФ были внесены изменения. Теперь шерстяные голубые береты ВДВ и ВВС носятся с кокардой золотистого цвета.

Автор: А. С. Мамакин, старший научный сотрудник.

Источник: nstarikov.ru