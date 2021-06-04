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Глобальная операция великих держав. Какой на самом деле была Руcско-японская война?

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"Хватит смотреть на эту войну – глазами врагов". Кто спровоцировал Русско-японскую войну? Какую цель в ней преследовала Россия?  Что стало причиной гибели русского флота в Цусимском сражении, и можно ли было избежать трагедии? Действительно ли наш флот был отсталым, как об этом все привыкли говорить? Как США хотели захватить Чукотку? Кто больше всего выиграл от этой войны? И почему, все же, стоит гордиться нашим флотом? Об этом говорят журналист, автор книги "Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи" Дионис Каптарь и историк, автор книги-исследования "Загадки забытой войны" о флоте в Русско-японскую войну Алексей Оболенский.

Д. Каптарь "Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи" https://den-magazin.ru/utm/132
А. Оболенский "Загадки забытой войны" https://den-magazin.ru/utm/133
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Встречи с авторами "ДеньТВ" https://den-magazin.ru/utm/135

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HXNpCAGqlFM
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