"Хватит смотреть на эту войну – глазами врагов". Кто спровоцировал Русско-японскую войну? Какую цель в ней преследовала Россия? Что стало причиной гибели русского флота в Цусимском сражении, и можно ли было избежать трагедии? Действительно ли наш флот был отсталым, как об этом все привыкли говорить? Как США хотели захватить Чукотку? Кто больше всего выиграл от этой войны? И почему, все же, стоит гордиться нашим флотом? Об этом говорят журналист, автор книги "Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи" Дионис Каптарь и историк, автор книги-исследования "Загадки забытой войны" о флоте в Русско-японскую войну Алексей Оболенский.

Д. Каптарь "Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи" https://den-magazin.ru/utm/132

А. Оболенский "Загадки забытой войны" https://den-magazin.ru/utm/133

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