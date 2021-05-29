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Не факт! ППС и ППШ: Две легенды одной войны

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Пистолет-пулемет Судаева появился в самый разгар Великой Отечественной войны и стал главным конкурентом знаменитого «Шпагина». Программа «Не факт» проведет собственное расследование, чтобы выяснить, какой из этих автоматов достоин звания легенды №1.

Ведущий Арарат Кещян исследует «плюсы и минусы» пистолетов-пулеметов, узнает, какую роль сыграл ППС в прорыве блокады Ленинграда и почему советские солдаты иногда наотрез отказывались брать в руки ППШ. А также лично пройдет полосу препятствий на гарнизонном стрельбище и выяснит, кто помог Калашникову создать легендарный АК-47.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gw6kSqMcIZA
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