Не факт! ППС и ППШ: Две легенды одной войны
Пистолет-пулемет Судаева появился в самый разгар Великой Отечественной войны и стал главным конкурентом знаменитого «Шпагина». Программа «Не факт» проведет собственное расследование, чтобы выяснить, какой из этих автоматов достоин звания легенды №1.
Ведущий Арарат Кещян исследует «плюсы и минусы» пистолетов-пулеметов, узнает, какую роль сыграл ППС в прорыве блокады Ленинграда и почему советские солдаты иногда наотрез отказывались брать в руки ППШ. А также лично пройдет полосу препятствий на гарнизонном стрельбище и выяснит, кто помог Калашникову создать легендарный АК-47.