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Жизнь оффлайн будет только у элиты. И. Шнуренко, Л. Лундстрем, П. Лундстрем

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Будет ли нужна музыка в будущем, и кто будет её слушать? Как мы приходим к тому, что очность и живые учёба и выступления становятся доступными только элите?
Известный музыкант и преподаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке Леонид Лундстрем и художественный руководитель фестиваля "Эклектика", исполнительный директор Творческой Мастерской Пётр Лундстрем о том, что сейчас меняется мир музыки в период пандемии, онлайн-глобализации и в эпоху "культура отмены". Ведущий – Игорь Шнуренко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yP99gbnRnFw
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