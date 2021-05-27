Жизнь оффлайн будет только у элиты. И. Шнуренко, Л. Лундстрем, П. Лундстрем
Будет ли нужна музыка в будущем, и кто будет её слушать? Как мы приходим к тому, что очность и живые учёба и выступления становятся доступными только элите?
Известный музыкант и преподаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке Леонид Лундстрем и художественный руководитель фестиваля "Эклектика", исполнительный директор Творческой Мастерской Пётр Лундстрем о том, что сейчас меняется мир музыки в период пандемии, онлайн-глобализации и в эпоху "культура отмены". Ведущий – Игорь Шнуренко.