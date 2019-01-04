Хочу жизнь на земле. Беседа Алексея Орлова с Ильёй Лизунковым.

!Внимание!

“Народное Славянское радио” оказывает ТОЛЬКО информационную поддержку коллективу единомышленников задумавших создать самодостаточные поселения в основе которых заложены общинные принципы и устои свойственные всем славяно-русам с учётом современных реалий и возможностей.



“Народное Славянское радио” не является учредителем или устроителем этих общин и кооперативов. Мы честно доносим суть того что задумано, как это и должно народному средству массовой информации.



В проекте “Жизнь на земле” будут прорабатываться 2 направления:

1 – Кооператив с управляющей компанией.

2 – Кооператив (община) с полным самоуправлением.



В каждом из направлений есть свои плюсы для современного человека. И каждый может выбрать для себя наиболее подходящий образ жизни на земле исходя из своих представлений, возможностей и готовности к самоорганизации.



С уважением Редакция “Народного Славянского радио”.

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Здравия!



Мы создаём онлайн и оффлайн модель инфраструктуры современных загородных поселений для самообеспечения, заработка в загородных условиях и развития потенциала сельских территорий.



В 2018 году сформировалась инициативная группа, которая поставила перед собой задачу развития огромного потенциала нашей страны – сельских территорий.

На сегодняшний день в городах наблюдается избыток людей, эффект «Толпы» не оставляет времени на развитие творческого потенциала, а городской ритм позволяет обеспечить семью только при условии 80% нахождения на работе, при этом, доступность вакансий ограничивается должностями «продавец», «водитель», «официант» и т.п.



Все жизненные процессы устроены на зависимости человека от магазинов и иных предприятий.

Наша задача заключается в создании доступной для всех модели жизнедеятельности, которая позволит объединить производство, потребление и реализацию товаров и услуг каждого поселения.



Как результат, внутри поселения создастся внутренняя самообеспечивающая система, при которой зависимость от сторонних организаций будет исчерпана. Каждый сможет быть трудоустроенным, а результаты труда пойдут не в карманы третьих лиц(акционеров), а в равной степени разделятся среди трудящихся.



Для создания концепции требуется:

1) Создание онлайн модели поселения, производства, реализации, чтобы можно было видеть все процессы жизнедеятельности и этапы развития на интернет-ресурсе.

2) Создание оффлайн модели в виде концепции развития сельских территорий и загородной инфраструктуры, методических материалов по обустройству жизни в загородных доходных поселениях, а так же 3D модели для наглядной визуализации.

3) Создание и регистрация документов, проектов, бизнес-планов и прочей документации, юридически обосновывающую данную концепцию.



Поэтому, запуская этот проект, мы надеемся найти единомышленников и инициативных людей в команду, готовых принимать участие в развитии загородных территорий! А так же тех, кто поддержит материально или нематериально, оказав помощь в реализации данного проекта!



От нашего коллектива, искренне желаем найти каждому своё предназначение и добиться поставленных перед собой целей и задач!



Сайт:

https://nazemle.info – проект «Хочу жить на земле!»

Https://krugroda.ru – Народная община



Ссылки:

http://slavradio.org/ – Народное Славянское Радио

https://vk.com/slavmir_org – Народное Славянское Радио



Вконтакте

https://vk.com/nazemle_info – Группа единомышленников проекта “Хочу жить на земле!” Вконтакте.

https://vk.com/narodobshina – Народная Община



Телефон для связи: 8-499-994-00-25



https://planeta.ru/campaigns/nazemle – поддержать создание онлайн модели концепции развития потенциала сельских территорий.





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Visa QIWI Wallet

+79210796843

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Источник: www.youtube.com