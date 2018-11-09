Классификация потребителей информации

Данный обзор имеет развлекательно-поучительный характер и не преследует своей целью кого-то обидеть или оскорбить. После серии статей о < ![CDATA[ ]]> потребителях информации< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> интервью< ![CDATA[]]> с одним из них мне поступало довольно много отзывов о том, что статьи хорошие и в полной мере отражают то состояние, в котором находились ранее и находятся сейчас читатели, давшие эту обратную связь. Они узнали себя, поблагодарили за «срыв покровов» и пошли потреблять дальше. Ну, может быть кто-то исправился и одумался, мне о таковых случаях сообщено не было. Так вот, данная статья продолжает тему потребителей информации. На этот раз я решил привести их классификацию для того, чтобы они могли идентифицировать себя более точно, понять, что их логика социального поведения читается как открытая книга, не представляет ни для кого существенного интереса, а потому лучше увидеть свои недостатки и задуматься уже сейчас. Ну а кого это заденет, тому следует задуматься ещё сильнее.

Поскольку многие читатели часто обижаются на авторов подобных текстов, считая, что таким способом автор самоутверждается на фоне остальных и считает себя выше других, сразу признаюсь, что у меня ТОЖЕ имеются описанные недостатки из КАЖДОЙ группы. Так что не нужно писать в комментариях упрёки типа: «Автор забыл отнести себя к такой-то группе». Не забыл, потому что многие вещи здесь списаны как раз с меня, но в разные годы. Я прошёл почти через все эти группы (кроме одной), многие по нескольку раз и вероятнее всего, что путешествие это ещё даже не закончилось. Ну, поехали.

Обыватель

Это самый распространённый вид потребителя информации — человек, обладающий обыденным сознанием. Такие люди не дают о себе никакой обратной связи кроме быть может анонимных «лайков» и «дизлайков», а также в минуты особого экстаза от съеденного текста могут написать в комментариях «Спасибо!» или что-то вроде того. Эти люди не делают НИЧЕГО из того, что им следовало бы после поглощения контента. Их главная цель — получать удовольствие от чтения приятного для них материала и ощущения своей исключительности и причастности к чему-то полезному. Обывателям важно знать, что мир меняет кто-то другой, что самим можно расслабиться и наблюдать за борьбой светлых и тёмных сил. «О! МВД покрывает деятельность какого-нибудь деградирующего и матерящегося на сцене рэпера!» — Годнота! «На ТНТ в сериал для детей вставили порнуху», — вот это да! Очень интересно чем же завершится обращение группы «< ![CDATA[ ]]> Научи Хорошему< ![CDATA[]]>» в администрацию президента! — Подписываюсь, чтобы наблюдать.

В некоторых ситуациях обыватель может поделиться ссылкой, правда в большинстве случаев вреда от этого гораздо больше, чем пользы, потому что как только происходит нестандартное из ряда вон выходящее событие, они тут же тиражируют его на всю страну своими репостами и подогревают тему массовым обсуждением / осуждением каких-нибудь негодяев, которые на самом деле только этого и ждут. Популярность и последующая из неё выгода разных беспредельщиков основана именно на этом свойстве обывателя: желании смаковать некую ситуацию с себе подобными, осуждать кого-нибудь или оказаться хотя бы косвенно причастным к известности людей путём распространения информации о них. В их кругу считается, что если дал интересную ссылку, то сам становишься интересным… на какое-то время. Подробнее в этом подскасте: < ![CDATA[ ]]> https://youtu.be/K8dMY4wtipo< ![CDATA[]]>

Основная позиция обывателя такова: «моя хата с краю, ничего не знаю», «я человек маленький, от меня ничего не зависит» и «политика — грязное дело». Данный набор защитных тезисов позволяет им комфортно потреблять годный контент и оставаться никому и ничего не должными. Эти же тезисы позволяют откреститься от любых предложений заняться чем-то серьёзным, но они сопровождаются дополнением о нехватке времени, об усталости, о недостатке финансов и т. д. Однако, когда речь заходит о собственных удовольствиях, все это у обывателя тут же появляется.

Неудачник

Когда обыватель вырастает из пассивного диванного потребителя, он хочет и сам сделать что-то, на что будут пялиться другие обыватели и за что будут ставить ему «лайки». В результате некоторых усилий, выполненных по принципу «и так сойдёт», на свет рождается уже сразу мёртвый проект. Неудачник уверен, что его потуги должны обязательно оценить такие же как он, уже полностью прозревшие люди, обладающие (в отличие от обывателей) целостным представлением о мире, основанном на огромном количестве потреблённого контента, распространяемого обывателями в силу его развлекательного характера. Имея ум, заточенный на развлекательное содержание, неудачник создает этакого клоуна-франкенштейна, единственно-правильную концепцию, призванную исправить таких, каким был он и наставить их на путь истинный. Трое его читателей будут поддерживать клоунаду одобрительными высказываниями типа «Давай, давай, ты в отличие от других хотя бы пытаешься, а эти только пялятся в ящик…», а сам неудачник будет шататься из одной популярной группы в другую, из одного форума в другой, рекламируя свои старания.

Разумеется, будучи везде посланным по известному адресу, неудачник только усилит натиск на быдло, заполонившее интернет и не умеющее ничего кроме как ржать и смотреть порнуху. Поток критики и осуждения в его статьях усилится, уровень показной праведности изогнёт стрелку «совестьметра», прокрученную на два оборота после достижения своего предельного значения. Возможно, у него появится очередная классификация людей по степени близости к тому окончательному пониманию природы вещей, которой достиг неудачник. Затем после сочинения какой-нибудь удивительной истории своего прозрения и тайного посвящения в голубые монахи ордена секретного хренсгорыкинского монастыря, клоун-франкенштейн всё же сможет проскочить в широкий эфир и повеселить публику, а подчас даже и собрать некоторое количество одобрительных оценок, типа: «Надо же, вот человек молодец, не то что быдло всякое… А вы знаете, что вышла очередная шарада от The Economist? Нам нужно первыми показать всем, что мы в теме и разгадали скрытый смысл послания. Там есть надпись 15.03 в сером квадратике, так вот, знающие люди из инсайдеров подсказали мне, что это дата! Однозначно что-то будет, нужно всех предупредить, а то ведь они ещё не в курсе и могут не догадаться. Напишите об этом у себя в блоге, да не забудьте указать и моё авторство!».

Увидев этот комментарий, наш неудачник понимает, что отыскал единомышленника и предлагает ему вступить в своё ещё непопулярное движение с целью нести истину вместе. В качестве подтверждения искренности своего предложения он разгадывает ещё один, как ему кажется, тайный ребус, и делится этим знанием со своим новым другом. И вот, теперь у нас уже два неудачника, которые через некоторое время всё равно что-нибудь не поделят, произойдёт раскол «священного ордена», в результате чего появятся его истинные приверженцы и деградировавшие еретики-отступники.

Впрочем, значительная часть неудачников не достигают такого уровня известности и наглости, а потому не продвигаются дальше собственного блога или малочисленной группы, состоящей из оффлайн-друзей и бывших (а чаще даже нынешних) одноклассников. Скудные записи или иные публикации лайкаются только из вежливости. А потом всё просто затихает. Неудачник понимает, что от него действительно ничего не зависит, что выполненная его собственными руками плюшевая свинья-игрушка никому неинтересна даже если её украсить бисером (это же слишком сложный для плебса скрытый смысл, как думает неудачник), что свежая для него фото-шутка про кота Медведева, в которой Путин с меховой шапкой на голове спрашивает «Дорофей? Нет, не видел» уже потеряла актуальность более шести лет назад, а потому нафиг всё это. Ресурс закрывается, а неудачник превращается снова в обывателя.

Посмертное «Мир несправедлив, я приложил все усилия, но бла-бла-бла, а потому блог закрывается, так как человечество не достойно моих знаний» навечно остаётся невидимым укором в преданных крестообразных глазах дохлой аватарки вконтактике. Но может быть хоть кто-то увидит это «самоубийство» и выразит сочувствие? Может быть кто-нибудь пожалеет? Нет, почта молчит, телефон ты выключил чтобы не мешали страдать. Всем пофиг, поверь, лучше включи телефон и позвони своей бывшей, в этом бесполезном акте больше смысла, чем во всей твоей деятельности.

Впрочем, бывает и другой финал: вместо умерщвления и без того дохлого франкенштейна проект переходит в фазу медленного страдания. Он страдает из года в год о неразумности обывателей и ждёт, когда кто-нибудь это оценит и присоединится к этим страданиям.

Паникёр

Паникёры, или «всёпропальщики» — это нечто среднее между обывателями и неудачниками, но ближе к обывателям: в отличие от обывателей они совершают активные действия, но в отличие от неудачников, которые стремятся сделать мир лучше, паникёры только лишь обнажают его несовершенства и панически боятся, что эти несовершенства коснуться их жизни. Можно сказать более точно: они боятся всего того, что помешает им спокойно потреблять и получать удовольствие.

Всёпропальщика узнать очень просто: потребив очередной контент с разоблачением власти или с какими-то громкими делами, он в ужасе начинает вопить: «Всё пропало!», «Мир скатился до крайней точки!», «Уже ничего нельзя сделать!», «Скоро люди выйдут на майдан!», «Куда смотрит власть!» и так далее. Главная задача паникёра в процессе наведения паники состоит в том, чтобы обсуждаемая ситуация ни в коем случае не коснулась его лично, чтобы кто-нибудь другой успел всё грамотно разрулить, а самому паникёру не пришлось бы слезать с дивана и что-либо делать. Потерять свой диван — это самая страшная для него трагедия. Впрочем, бывает, что паникёр просто ждёт, что его кто-нибудь успокоит и скажет, что всё ещё не так страшно и можно ещё немножечко полежать на любимом диване, а слезать с него придётся как-нибудь потом, но не сейчас.

Среди всёпропальщиков попадаются так называемые «поравалитики», их можно узнать по характерному крику: «Пора валить из этой страны!». Эти паникёры уже осознали, что никто не будет исправлять ошибки, о которых они кричат на протяжении многих лет, а потому с дивана всё-таки придётся слезать. Но вместо того, чтобы вступить в ряды неудачников они решают просто найти себе место поспокойнее. К сожалению для паравалитиков, они никогда его не находят, потому что куда бы они не убегали, они возьмут с собой себя и свой «поравалитизм».

Полной противоположностью паравалитиков и прочих паникёров являются «патриоты». Они свято верят в могущество верховного главнокомандующего и в то, что он один сможет победить ненавистных геополитических противников, желающих насадить всем свою западную «демократию». Основная работа патриота состоит в том, чтобы во всех плохих событиях в глобальной политике видеть проделки госдепа США, а в хороших — руку В. В. Путина (да-да, продвинутые патриоты уже научились видеть разницу между геополитикой и глобальной политикой). На самом деле патриоты являются разновидностью наивных приспешников (о них написано ближе к концу статьи), а потому мы не станем выделять их в какую-то особую категорию. Скажем только об одном общем элементе у патриотов и паникёров: и те, и другие ожидают, что все проблемы будут решены за них (с какой целью они и кричат свои лозунги на каждом углу), но только патриоты ещё верят в своё спасение, а паникёры уже сомневаются в нём, превращаясь постепенно в паравалитиков, которые в своё спасение в «этой стране» уже не верят.

Отметим также, что среди патриотов и паникёров встречаются достаточно сдержанные люди, которые действуют более-менее спокойно, лишь изредка вбрасывая эмоции. Они вполне спокойно и корректно пишут каждый на свою тему, приводят аргументы, разоблачают контраргументы оппонентов и делают прочую аналитическую работу, а не просто орут. Но в целом их работа та же самая: паникёры показывают, что всё уже очень плохо, а если где-то ещё хорошо, то всё равно будет плохо, и при этом ругают патриотов, например, обзывая их «поцреотами», а патриоты показывают, что всё очень хорошо, а даже если и плохо, то это всё равно хорошо, и при этом ругают паникёров, например, обзывая их «либерастами».

Иждивенец

Яркой характеристикой иждивенца является отсутствие собственного устойчивого мнения и полное нежелание его вырабатывать. Он предпочитает задавать вопросы и получать готовые ответы. Вопросы бывают самого разного уровня сложности: от «где купить хороший мопед?» до «как отыскать свою жизненную миссию?», от «веришь ли ты в инопланетян?» до «как собрать вечный бестопливный генератор свободной энергии?». Вопросы, содержащие в себе внутреннее противоречие и не имеющие ответов (типа «как безудержно жрать сладкие булочки на ночь и худеть, не слезая с дивана»), также встречаются нередко, но особенно сильно иждивенец любит вопросы типа «как ты относишься к […] и к его деятельности?» и называется любой известный в интернете и популярный у фриков деятель, разработчик каких-нибудь хитрых теорий, концепций, идеологий и т. д.

Иждивенец считает, что любой вопрос, который он в состоянии сформулировать, имеет чёткий и однозначный ответ, и что он такой ответ сможет понять без каких-либо усилий со своей стороны. Это порождает довольно странное отношение к практике познания. В силу нулевой жизненной практики по созданию чего-либо, иждивенец считает, что может сделать ВСЁ, лишь бы ему кто-нибудь объяснил, КАК это сделать. Например, он может запросто спросить: «Как мне с помощью солнечной батареи от карманного калькулятора получить независимость от городских энергосистем? Вот ты эксперт по солнечной энергетике, скажи как мне подключить её, чтобы было как я хочу?» или «Что мне сказать девушке, чтобы она перестала встречаться с той обезьяной и выбрала меня?» или «Как мне из куска алюминиевой трубы и медной проволоки сделать асинхронный двигатель?». Можете смеяться, но я лишь немного утрирую то, что у меня реально спрашивали. Причём по характеру подобных вопросов и их манере очень хорошо видно, что человек НЕ ВИДИТ разницы между, скажем, приготовлением борща и запуском ракеты в космос. Ему реально кажется, что, если выполнить некую простую последовательность действий, то всё будет именно так, как он хочет, и самое страшное, что он реально ВЕРИТ в существование такой последовательности ПОД ЛЮБОЙ случай. Вот ещё вопросы из этой серии: «Как сделать чтобы люди прозрели и поверили наконец в плоскую землю?» или «Как МНЕ сделать чтобы девушки перестали отдаваться своим парням до свадьбы?». Я даже не знаю, что ответить, настолько теряюсь от подобных вопросов… Матерный эквивалент слова «отвались», наверное, лучше всего отражает мои пожелания, ну и < ![CDATA[ ]]> вот эта< ![CDATA[]]> статья.

Иждивенцу проще зайти на форум со своим вопросом или нагадить этим вопросом в комментариях к понравившейся ему статье, но только не открыть поисковик, в котором ответ на его вопрос ищется в достаточно широком диапазоне вариантов, если, конечно, вопрос адекватный, а не такой как я привёл в предыдущем абзаце. Искать обзоры мопедов или изучать биографии людей, занимавшихся вопросами смысла жизни, ему некогда или не хочется. Он просто задаёт вопрос человеку, чьё мнение по какому-нибудь другому вопросу ему кажется убедительным и ждет КОРОТКИЙ и ПРОСТОЙ ответ, не требующий мыслительных усилий. В идеале на вопрос о мопеде он ожидает такой вариант: «Вот этот мопед бери, у меня брат на нём 10 лет гонял и тот до сих пор не сломался». Если начнёшь рассказывать подробно плюсы и минусы каждой модели, сопоставлять характеристики с потребностями и особенностями владельца, сравнивать характеристики понравившихся моделей между собой, определять степень ремонтопригодности в плане наличия на рынке оригинальных компонентов, прикидывать возможность модернизаций для тех или иных целей (например, удобство установки впоследствии электрического мотор-колеса вместо бензинового движка) и прочее, прочее, то иждивенцу этот разговор надоест, он быстро сменит тему.

Также иждивенцы всегда хотят получать однозначный ответ на свои жизненные затруднения. Например, родился у него ребёнок: делать ему прививки или нет? Он задаёт соответствующий вопрос и ждёт, когда ему чётко скажут: «да» или «нет». Другие ответы с анализом ситуации он игнорирует, и даже если выслушает такой анализ, всё равно потом спросит: «так делать их ребёнку или нет?» Даже не знаю… хочется взять за волосы и оттаскать как следует.

Короче говоря, у иждивенца по жизни много вопросов от бытовых до философских, ВСЕ эти вопросы он решает ТОЛЬКО после того, как задаст их нескольким людям, которые ему по какой-то причине нравятся. Искать информацию самостоятельно, а также самостоятельно думать и принимать решения, он не хочет или не умеет, и даже не хочет учиться. Помимо адекватных вопросов, иждивенец может задавать и вопросы крайне неадекватные, подразумевая, что на них существует простой и понятный ответ, осуществить который на практике так же просто как сварить борщ.

Бывают иждивенцы, которые НИКОГДА и НИЧЕГО не делают из того, что хотели изначально, задавая свой вопрос. Удовлетворившись, что ответ существует, или что ответа на его вопрос не знает тот человек, у которого они спросили, иждивенцы теряют интерес к теме и переходят на что-то другое. Однако такое поведение уже более характерно для следующей категории.

Вампир

Это внешне почти то же самое, что иждивенец, однако есть существенное отличие: вампир ОЧЕНЬ любит, когда ему отвечают подробно, потому что ему важен НЕ сам ответ, а факт ответа. Так, в случае с выбором мопеда вампир потребует самого тщательного описания вариантов, но не будет внимательно их читать, а будет просто наслаждаться общением и особенно фактом «вытягивания» времени из собеседника. Можно потратить, скажем, 10 часов на подробный ответ, вампир прочитает текст за 20 минут и будет задавать всё новые и новые вопросы, ответы на которые уже были в тексте, но он не потрудился подумать, чтобы увидеть эти ответы.

Приведу абсурдный и вымышленный пример, отражающий такое вытягивание. Вампир спрашивает про световой спектр видимого диапазона. Пишешь ему в ответ, что световая волна из видимого спектра имеет длину от 380 до 780 нанометров, при этом 380 нм — филолетовый свет, 780 нм — красный, а остальные цвета более-менее равномерно распределены по этому диапазону, можно приблизительно их посчитать даже в уме, но если нужно точно, в интернете полно таблиц по данной теме. Ответ предельно понятный, вроде всё ясно, но вампир обязательно спросит: «а расскажи про зелёный свет». Скрепя зубами, пишешь: «зелёный где-то 530 нм, плюс-минус 30, очевидно же, он между голубым и жёлтым». Вампир: «Ого! А оранжевый тогда где? Может ты ещё знаешь что-то про синий?» И т. д. То есть очевидно, что из первоначального ответа уже следуют ответы на другие вопросы или способ найти эти ответы самому, но нет, вампир их задаст и будет ожидать подробного описания. Читать его он внимательно НЕ будет, ему важно отнять ваше время, потому что тратить своё на то, чтобы разобраться, он не будет, потому что это время тратится на компьютерные игры и другие развлечения. Часто вампир задаёт одни и те же вопросы, потому что мгновенно забывает ответы, если ему они не требуются в данный момент.

Вампир также любит задавать вопросы, содержание ответов на которые в общем-то не несут полезного смысла. Например, элементы автобиографии: «Когда ты впервые погладил кота?» или «Кем была твоя первая девушка? Где и почему вы познакомились?» и т. д. Для того чтобы вытянуть как можно больше времени вампир может подлизываться, предваряя свой вопрос словами восхищения: «Судя по твоему блогу, ты человек умный, много знаешь, хорошо освоил теорию управления. Вот скажи мне, почему люди делают так-то и так-то?». Вампиру не важно, что вы ответите, важно просто поговорить, а иногда и почувствовать себя причастным к обсуждению важных для общества вещей, или даже просто покрасоваться своим набором интересов.

Бывают вампиры, которые тянут время и силы через провокации, специально стараются задеть собеседника и заставляют его оправдываться. В отличие от троллей (о них сказано ниже), вампиры присасываются постепенно, располагают к себе, а потом наносят тот удар, в результате которого собеседник неизбежно вынужден вступать в спор и доказывать, что он не верблюд.

Чаще всего вампиры мне лично встречались именно среди женщин: такие женщины любят слушать, но ничего не понимают. Как будто им важно не то, что говорят, а важна сама речь и внимание к ним, оценивается не содержание, а степень убедительности, уверенность, уровень подготовки и что угодно ещё, только не сам ответ на вопрос. Это понятно из последующих событий: женщина почти всегда не следует рекомендациям, в результате чего сталкивается с предсказанными проблемами и потом бежит о них жаловаться, после чего снова пропускает информацию мимо ушей, делает всё по-своему и всё продолжается по кругу. Как будто ей нужен не ответ на её вопрос, а поддержка общением, сочувствие, формальное понимание того обстоятельства, что ответ на её вопрос в принципе-то существует и что ещё не всё так страшно, как кажется, что можно пока ещё продолжать тупить и усугублять ситуацию.

Вампир сидит на жертве до тех пор, пока та ему доставляет, но если сбросить его со своей шеи, то он теряет интерес и ищет другого донора. Однако сбросить его не так просто, часто укус вампира сопровождается введением каких-то ядов, отчего становится приятно и хочется тратить на человека время и дальше. Тут просто нужна решительность или тактика использования вампира в своих целях. Скажем, находясь во «френдзоне» у красивой девушки, которая гуляет с другим, а сопли вытирает об вас, можно очень усилить свои творческие способности, перенаправляя на это свою невостребованную энергию межличностных отношений и превращая свои «страдания» во всеобщую пользу. Всё справедливо: они думают, что вами можно пользоваться для нытья (а вашим «соперником» — для телесных удовольствий), а вы в равной степени пользуетесь ими. Короче, избавиться от вампира бывает сложно, но доить его как раз можно очень легко, для чего достаточно лишь приложить волю.

Паразит

Данный тип потребителей информации очень похож на вампира, но в отличии от последнего не имеет приятного яда, а потому проявить волю по избавлению от такового гораздо проще, но и попользоваться таким не получится, потому что он ничего не умеет и ничего для вас не значит. Именно поэтому избавиться от паразита можно любой простой просьбой что-нибудь для вас сделать, и каждый раз, когда он будет возвращаться за порцией вашей крови напоминать ему о невыполненном деле. Бывает, правда, что паразит для прикрытия и правда начинает работать, но стоит усложнить задачу, и он найдёт оправдание для завершения ваших отношений. Как правило, через ссору на пустом месте. Ещё проще отпугнуть паразита фразой, что ваши услуги теперь платные, скажем, консультация — 5 тыр. в час (причём это даже мало для профессионала в своём деле). Правда, этот способ не всем доступен, есть люди в нашей сфере труда, которые часть своих знаний не вправе продавать или менять на ответную услугу, а могут только принять что-либо в подарок, не рассчитывая на это при оказании своих услуг. Однако нам не запрещено говорить «нет» без объяснения причины.

Тем не менее, между паразитом и вампиром есть и более существенная разница, она наблюдается в прикладной области. Если говорить эзотерическими терминами, то вампир работает на уровне энергии, грубо говоря он тянет вашу жизненную силу, отнимает время и превращает всё это в собственный эмоциональный комфорт и психологическую поддержку для себя. Вы рассказываете и тратите на него силы, а потом чувствуете себя как выжатый лимон (наверное, все ощущали такую психологическую усталость).

Паразит же скорее отнимает вашу физическую силу, вы делаете для него или за него какую-то физическую работу, а он только ждёт, когда работа будет завершена. Так, например, он может попросить вас решить за него задачу по математике, построить ему что-нибудь на участке под видом обучения строительству. Под видом желания учиться чему-то он будет заставлять вас отвечать на его вопросы и показывать, как работает то, что вы рассказываете. Когда у человека проблемы на работе, он будет звонить вам и спрашивать совета. Когда проблемы в семье, он пожалуется вам с намёком помочь разрешить его проблему или дать совет. Иными словами, он будет тем или иным способом заставлять вас курировать всю его жизнь вплоть до свадебных вопросов и последующего семейного быта, а также вероятного развода. Он будет прикрываться неопытностью, лить вам в уши рассказы про ваш опыт и знания, всё что угодно только бы не делать и не принимать важные решения самому. Паразиты настойчивы и могут даже поехать за вами в другой город. Отвязаться от паразита просто: заставьте работать с той же силой, что и вы, после психологического срыва на второй день такого труда он поругается с вами и сольётся. При этом из «гуру-мастера» в его глазах вы превратитесь в тупого бесполезного обывателя, с которым «жалею, что связался».

Паразит часто будет ожидать оплаты своих услуг в каком-либо виде. Он считает, что может получить от вас всё бесплатно, однако за просьбу с вашей стороны может недвусмысленно намекать на деньги или ответную услугу, а также он часто жмотится, если попросишь у него что-нибудь на время. И не дай Бог вам этот инструмент случайно сломать, даже если паразит не скажет ничего, то затаит обиду, которая обязательно выйдет наружу при конфликтной ситуации. Напомню, что конфликт будет обязательно, это лишь вопрос времени: как только начнёте сбрасывать паразита, он заведётся и всё вам припомнит.

Эксперт

Это очень вредный тип потребителей информации, потому что обладает «чуть более глубоким» образованием, чем все предшествующие, а потому считает важным всунуть своё авторитетное мнение куда можно и куда нельзя. Если эксперт читает статью, содержание которой не соотносится с его «знанием», то он непременно делает замечание, причём часто снисходительно в форме рекомендаций. Например: «Автор статьи явно недостаточно разбирается в […], так как всем известно, что […], о чём также сообщается в википедии и исследовании британских учёных российского происхождения, поэтому я рекомендую автору в следующий раз разобраться в теме получше или нанять эксперта для редактирования материала по данной теме».

Иногда у эксперта вместо ссылок на сомнительные источники псевдоучёных можно встретить ссылку на источники, считающиеся научными: труды Маркса и Ленина, учебники по экономике и социологии, мнение экспертов из РАН и т. д. И те, и другие источники на самом деле имеют один и тот же корень, поэтому характер ссылки не имеет значения, но эксперт уже об этом не догадывается, для него есть только авторитетный источник знаний и неправильный, а наличие ссылки эквивалентно доказательству истины. Для «учёного» эксперта важны официальные научные источники, для «альтернативного учёного» — источники из разных псевдоакадемий и в виде любительских псевдоисследований. За всё время работы в образовательной и научной сфере я не смог обнаружить между ними разницы.

Эксперт в целом читает околонаучные статьи или аналитические исследования (вроде настоящего обзора потребителей информации), при этом ему не так важны аргументы, как характер совпадения его личного мнения и мнения автора статьи. Если личного мнения у эксперта нету (а это наиболее частый случай), то в качестве такового выступает чужое, но удобное для него мнение, например, признанное официальной наукой, сказанное авторитетным учёным Ивановым Иваном Ивановичем, прочитанное в журнале «Удар Фрика» №4(64) за 2017 год или указанное в его натальной карте.

Особенная вредность эксперта в том, что он может быть весьма неплохо подкован в логике для обнаружения логических ошибок оппонента, но недостаточно хорошо для обнаружения таковых у себя-любимого, по какой причине любая дискуссия с экспертом завершается одинаково: он остаётся при своём мнении, но оппонента относит к категории дилетантов в той области, в которой, как он считает, он разбирается хорошо, снисходительно давая оппоненту советы после дискуссии. Истиной для эксперта является ссылка на источник, в котором описана нравящаяся ему позиция, а собственной методологии познания и глубокого личного опыта в любимой теме у него нет и быть не может. На практике же эксперты обычно либо ничего не достигают, либо даже не пытаются, оставаясь диванными аналитиками.

Эрудит

Это потребитель информации, основная цель которого в потреблении — много знать. Главное отличие эрудита от эксперта в том, что эрудит имеет обширный багаж знаний в очень широком спектре. Кажется, что он знает ответ на любой вопрос, например, среднюю высоту слона, температуру плавления иридия, гастрономические предпочтения графа Орлова и даже пофамильный состав авторов первой редакции Большой Советской Энциклопедии. Эрудит получает удовольствие от наличия такого объёма знаний и от возможности где-нибудь этим знанием козырнуть.

Обратная сторона этой способности запоминать ненужный хлам состоит в том, что «многознание уму не научает». Эрудит как правило не является серьёзным экспертом ни в чём, а обладает лишь поверхностной информацией на уровне той аналитики, которую он читал. Собственных знаний не вырабатывает, а только запоминает уже написанное или сказанное кем-либо.

Бывают эрудиты-догматики. Их особенность в том, чтобы не подвергать сомнению своё знание, при этом внутренние противоречия в этом знании не замечаются, а запоминаются как разные версии одного и того же явления. В споре эрудит будет доставать ту версию правды, которая ему более удобна для победы над собеседником, а может и выложит все версии сразу, если именно этот «завал» оппонента поможет ему быстрее добиться своих целей.

Поскольку эрудит знает практически всё что можно знать поверхностно, с ним абсолютно невозможно вести конструктивную дискуссию. Какими бы убедительными ни были ваши доводы, у собеседника припасена цитата, которую он считает достаточной для опровержения ваших аргументов. Самое страшное даже не в том, что он так считает, а в том, что также считают и другие участники дискуссии, рассуждая по принципу «кто больше знает, тот и прав». Таким образом, обыватели быстро встают на сторону эрудита и ловить от дискуссии больше нечего.

Переубедить эрудита можно только на почве реального практического дела, однако такую ситуацию чрезвычайно трудно подстроить, потому что эти люди обычно занимают удобные паразитические позиции в обществе и сидят на них очень и очень прочно. Тем не менее, если вам удастся поставить такого человека в условия, в которых нужно применить практические навыки труда, причём очень и очень серьёзные, вы увидите его полную беспомощность. Единственное, что эти условия должны быть для него достаточно опасными, потому что в противном случае он будет только трындеть о том, как нужно что-либо делать, но ничего при этом делать не будет.

Критик

В отличии от эксперта не обладает специальным знанием, но считает свою позицию важной. Даже если не знает к чему придраться, то всё равно найдёт какую-нибудь мелочь и зацепится за неё лишь бы высказать мнение. Например, при моём описании светового спектра из примеров выше, критик скажет: «вообще-то граница красного не 780, а 760 нм, автор, изучи вопрос». Если же ему лень открыть таблицу, чтобы достоверно уличить меня в ошибке, то он придерётся к пропущенной или лишней запятой, неудачному обороту письменной речи, на худой конец вырвет из контекста фразу и поспорит с выдуманным на её основе смыслом. Обычно критик даже не читает то, что критикует, а просто видит некую отдельную фразу, вызывающую у него жжение пятой точки, и суёт свой комментарий. Определить это очень легко: как правило, хорошая статья или объяснение чего-либо уже заранее содержит полный ответ на ещё ненаписанный комментарий такого вот критика, но он, разумеется, этот ответ уже не читает, потому что ему срочно нужно написать замечание. Поэтому над критиком часто смеются те, кто всё-таки прочитал статью полностью.

Временами среди критиков можно встретить так называемых «хейтеров», я не стал выделять эту категорию потребителей отдельно, потому что общий смысл один и тот же: это такие же неудачники по жизни, которые за неимением конструктивного занятия, достаточного для расходования всей их энергии, а может из-за неспособности что-либо делать самим, начинают специально выискивать изъяны в других людях, делающих хоть что-то полезное. Они специально читают материал тех или иных авторов, но не только ради потребления контента, а ещё и ради самоутверждения через придирки и провокации. Если обычный критик НЕ ищет специально повода для критики, а просто может не сдержаться от увиденной ошибки и порой (но редко) приносит пользу сообществу, то хейтер ИЗНАЧАЛЬНО имеет цель навредить и умышленно ищет возможность этой цели достигнуть.

Тролль

Это забавное мохнатое существо — результат скрещивания хейтера и вампира. Оно не только вредит, но и питается вашей энергией, которую вы тратите на борьбу с ним. Лучшая еда тролля — это ваш ответ в любой форме. Наиболее вкусная еда — когда вы ведётесь на провокацию и начинаете спорить. В этом случае его первоочередная задача уже выполнена: ваше время съедено, и он будет есть его до тех пор, пока до вас не дойдёт вся трагедия вашего положения. В распоряжении тролля полный набор приёмов манипуляции и нечестного ведения дискуссии, направленный на то, чтобы вы оправдывались и тратили время на него. В вашем распоряжении есть только набор конструктивных способов дискуссии, а потому борьба с троллем на поле адекватной дискуссии заведомо проигрышная, его цель — не прийти к взаимопониманию, а развести вас на трату времени на ерунду.

Есть два метода борьбы с троллями, причём применять нужно оба одновременно, по отдельности они работают плохо. Необходимым условием применения этих методов должно быть то, что тролль напал именно на что-то важное и полезное в вашем исполнении, покусился на действительно нужное для этого мира дело. Итак, нужно предупредить человека о том, что, вступая на путь троллинга он подписался на огромное количество негативных последствий в виде отрицательной обратной связи за попытку вредить полезному делу, а затем ПЕРЕСТАТЬ ему отвечать или заблокировать (если есть такая техническая возможность). Если вы действительно искренне делаете своё дело и конструктивно обсуждаете его с другими людьми, а тролль был правильно (без злобы, ненависти и злорадства) предупреждён и правильно вами проигнорирован, то данный рецепт гарантирует мощную, своевременную, надёжную и абсолютно неотвратимую обратную связь в виде неприятных жизненных обстоятельств для такого тролля. Обстоятельства будут иметь отрезвляющий и воспитательный характер, по какой причине человек может избавиться от вируса троллинга и может даже стать вашим союзником, то есть ваша блокировка и игнорирование не должны быть окончательными. Учитесь прощать людей, это очень полезное качество.

Наивный приспешник

Давайте вернёмся к нашему бедному неудачнику, напомню, что это обыватель, который всё-таки слез с дивана с криком «до коле это буде!» — и принялся за решительные действия. Если неудачник начинает свой собственный проект, то наивный приспешник так не поступает, он присасывается к уже существующему проекту, в коллективе которого и начинает околачиваться, тряся мордой и всячески показывая свою заинтересованность «стать одним из них». Он суётся в разные дискуссии основателей или руководителей проекта, а также, нахватавшись терминологии и овладев поверхностным представлением идей проекта, рассказывает о нём направо и налево, яростно защищая своих идеологов в спорах, действуя внешне как критик, тролль или эксперт.

Наивный приспешник нередко обращается к более опытным сторонникам движения, в которое вступил, чтобы спросить совета как ему ответить на комментарий того или иного «злобного быдла, не уверовавшего в силу нашей концепции». Получив ответ, он без понимания копирует его «злобному быдлу», тот, естественно, снова огрызается и всё продолжается по кругу. Задача наивного приспешника — быть как бы охранительной собачкой, которая лает и огрызается на еретиков, а еретиками считаются все те, «кто не с нами».

Основная характеристика наивного приспешника — это как раз его наивность, вера в силу движения, силу концепции и единственную правильность выбранного им пути. Вера в то, что его не кинут его же сторонники, преувеличенная вера в то, что он им вообще нужен. Вера в то, что «< ![CDATA[ ]]> вот сейчас я всё объясню людям, и они тут же прозреют и вступят в наш клуб неудачников, который изменит мир< ![CDATA[]]>».

При этом реально такой человек не делает ничего конструктивного. Ему просто нужен формальный статус приспешника какого-либо движения, благодаря которому он ощущает за спиной силу, поддержку, причастность к важному делу и возможность даже козырнуть перед остальными потребителями тем, что «а я как раз работаю в этом коллективе, да, это наша статья появилась в новостях, это нас показывали по телевизору» и т. д.

Наивные приспешники бывают активными и пассивными. Активных я в целом описал выше — они везде суются по поводу и без повода. Пассивные, получив статус приспешника, успокаиваются и продолжают жизнь обывателей, но теперь уже наблюдая не только за новостями с поля боя светлых и тёмных сил, но и за деятельностью своего коллектива, частью которого они себя считают. Пожалуй, единственная польза от этих упырей — членские взносы, если таковые предусмотрены в клубе. Впрочем, вред, нанесённый дискредитацией деятельности движения активными наивными приспешниками, может оказаться весомее этой пользы.

Наиболее часто наивные приспешники мне лично встречаются среди последователей КОБ, когда, нахватавшись обрывочных знаний о теории управления и послушав местного политического аналитика Всея Руси, раздают виртуальные подзатыльники направо и налево всем тем, кто произнёс какую-то не ту фразу о политике. От таких можно запросто услышать фразу типа этой: «Да ты долбоящер, ясно же пенсионная реформа в России подготовлена Глобальным Предиктором с целью свержения Царя, а подписал он её лично потому, что придумал очередную многоходовку чтобы обмануть ГП и снова выйти победителем, только ему нужно время, и чтобы его выиграть он сделал вид, что прогнулся под ГП». Тут в комментарии влезает другой приспешник и цитирует какое-нибудь «Первое откровение Инсайдера» намекая всем на то, что это уже было предсказано и зашифровано в поданной им цитате, которую этот приспешник первым разгадал правильно. Разумеется, что цитату при этом можно трактовать дюжиной способов и подогнать под неё любое политическое явление. Затем влезает третий приспешник и сообщает, что первым двум нужно закончить школу и пойти учить ДОТУ, потому что оба несут чушь, на самом деле «Путин использует ГП для свержения элиты США и Европы, которая мешает Трампу объединиться с Россией. Поэтому последний подыгрывает, накладывая санкции на Россию постепенно, а не сразу, чтобы мы успевали строить импортзамещающее производство и постепенно стали сильными и независимыми». Осталось только добавить: «ну, с 8-м марта, независимые» и покинуть беседу.

Опытный приспешник

Со временем почти все активные наивные приспешники так или иначе отваливаются и уходят, чаще всего это происходит с завершением школы, а иногда длится до начала серьёзной семейной жизни. Игры завершаются — начинается реальность.

Однако некоторые наивные приспешники всё же остаются в движении и постепенно становятся опытными. Они уже улавливают логику развития движения, в котором состоят, понимают основные идеи, умеют отстоять в дискуссии основные положения. Опытный приспешник достаточно педантично придерживается < ![CDATA[ ]]> манифеста клуба неудачников< ![CDATA[]]>, в котором состоит, но всё же ещё не так старательно выполняет его пункты, как это делают члены ядра движения — идеологи-неудачники.

Опытные приспешники бывают разными: вежливыми и грубыми, сдержанными и многословными, эмоциональными и сухими, но одно качество выделяет их особенно — они весьма умны, но никогда не бывают умнее идеолога, которому служат. Тем не менее, они вполне логичны в своих выводах, хотя и тверды как гранитная стена. Любое общение с ними, в каком бы формате оно не проходило, оставит у вас впечатление полной непробиваемости такого собеседника, потому что к любому вашему доводу у него будет контрдовод, причём не важно, верный он или нет, важно что опытный приспешник уверен в нём чрезвычайно и будет забрасывать вас в ответ разными «подтверждающими» доводами в огромных количествах. Цель опытного приспешника — не докопаться до истины в таких спорах, а отстоять позицию, которой он привержен, но стараться при этом максимально изображать видимость адекватного ведения дискуссии, иногда даже вежливость и уважение. Если удаётся перевербовать опытного приспешника на сторону другой концепции, то он точно также будет отстаивать и её, даже если его новые убеждения противоречат ранее высказываемым.

Логика таких людей достаточно сильна, причём сами они верят в то, что она абсолютна правильна, а потому не замечают в ней ошибок. Причина такого поведения в тотальной узости интересов: опытный приспешник концентрируется только вокруг какой-то одной сферы, но никогда не будет вылезать за её пределы, чтобы посмотреть на систему с позиции объемлющей системы. Так, если человек состоит в группе по борьбе с коррупцией, то он будет защищать любые акции, направленные на эту борьбу, в том числе революцию, в ходе которой украдено будет так много, что никакая коррупция не будет заметна на фоне такого беспредела. Но это обстоятельство не смущает опытного приспешника, потому что за пределы идеологии своего движения он никогда не выходит, а идеология направлена на революционный путь борьбы с коррупцией. Всё остальное его не касается. Однако про свою тему он знает досконально всё: кто, когда и сколько украл, знает динамику коэффициента восприятия коррупции во всех странах, умеет грамотно манипулировать статистикой для достижения желаемого эффекта, имеет наготове полтора десятка контрпримеров под каждый вероятный аргумент противника, и многое-многое другое.

Как правило, опытный приспешник является политически неустойчивым, и если он попадёт во власть, в которой принято воровать, то быстро перевербуется из борца с коррупцией в вороватого чиновника. Хотя обычно это происходит не по его воле, а потому что в силу нулевого опыта работы в политической сфере этот малыш, оказавшийся в госструктурах с целью решить там все проблемы, попадает под влияние более опытных чиновников и незаметно для себя делает одно преступление за другим. А потом его — «ЦАП!» — за одно место — и начинают вертеть как угодно, в том числе вынуждают брать взятки и делиться с руководством… а не то компромат ведь польётся, да и материал УЖЕ лежит в специальной папке в ФСБ. Опытные приспешники действительно могут быть очень умными, но они чудовищно ограничены и НИКОГДА не смотрят на объемлющие процессы, а потому являются превосходным объектом для манипуляций, фактически — это готовый пластилин высшего сорта.

Почему же я отнёс их к потребителям информации, если они пытаются всё-таки что-нибудь сделать? Потому что их основной опорой в развитии является именно собственное удовольствие от этого развития. Они понимают, что, развиваясь можно потреблять больше и больше, чем и занимаются. Развитие для них — способ получать больше удовольствий от жизни. Даже нравственный рост для них — это всего лишь ширма, за которой скрывается одновременный рост гордыни: «я в отличии от вас гораздо более нравственный». Всё это скрывается за разными культурными оболочками, дорогими костюмами и демонстрациями высокой эрудированности с оттенками снобизма. Тем не менее, эти люди полностью подчиняются своему идеологу и готовы по малейшему намёку первыми принести ему тапочки.

Генераторы бреда или графоманы

Графоманов трудно назвать потребителями информации, потому что они вроде бы что-то пишут, причём пишут много. Тем не менее, они не пишут ничего полезного, а просто на основе уже известной информации выдают некий текст. То есть фактически здесь мы видим поиск удовольствия не от обычного потребления, а от написания своих собственных опусов на основе уже прочитанных; так графоман может ощутить себя значительной фигурой — человеком, имеющим значение и статус. Иными словами, если обыватель просто читает и удовлетворяется этим, нашему генератору бреда для удовлетворения нужен ещё один шаг: написать что-то «новое» по этой теме. Обычно получается какой-то бред, издалека напоминающий исходную идею и содержащий огромное количество плохо связанных, но уже известных мыслей. Часто графоман пишет поверхностные и всем понятные истины, которые сам он открыл для себя лишь недавно, а потому считает, что человечество ещё ничего по этой теме не знает. Склонность считать, что только «я один-единственный знаю эту правду и нужно сообщить о ней людям» — это уже признак серьёзной психической болезни. От этой же болезни страдают неудачники, провозгласившие свою концепцию жизнеустройства единственно-правильной. При этом концепция может не содержать никаких новых мыслей, а быть всего лишь обрезком более сложной концепции, прописанной, скажем, в эзотерической литературе.

Отдельная тема — это удовольствие от общения с читателями, которые высказывают своё мнение о текстах графомана. Здесь человек просто как вампир поедает время и энергию других людей. То есть, когда графоман обладает литературным талантом, у него может появиться паства, которую он будет доить подобным образом.

На этом я решил остановить список, хотя можно было бы поговорить здесь о разного рода «гуру-проповедниках», создателях лженаучных теорий и неработающих вечных двигателей, организаторах крупных сект и разного рода оккультных течений. Однако, обдумав немного ситуацию, я понял, что они НЕ обязательно являются потребителями информации. Это другая категория людей, которых можно условно называть «самопровозглашенцами», и < ![CDATA[ ]]> предыдущая статья< ![CDATA[]]> в блоге была именно о них.