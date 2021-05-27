О рисунках пустыни Наска сегодня знает почти каждый. Даже в детских учебниках можно встретить фотографии этих рисунков. Ученые уже более двадцати лет назад определились с датировкой этого загадочного феномена, отнеся его примерно к середине 1-го тысячелетия н.э. и приписав его создание местной индейской культуре с тем же названием – Наска. Но парадокс заключается в том, что после 60 лет исследований этого древнего феномена, ученые практически не приблизились к разрешению одной из величайших загадок человеческой истории, которой являются изображения в Наске.

Как выяснилось совсем недавно, впервые эти линии упомянуты в одной испанской хронике 1547 года, где они названы “путеводными указателями для странников”. Но потом на протяжении четырех столетий о загадочных линиях Наски никто практически не знал. Их вновь открыли только в начале ХХ века с началом бурного развития авиации.

Первым исследователем, обнаружившим линии и рисунки Наски в 1927 г. был Торибио Ксесспе. Но планомерное изучение этого древнего комплекса началось лишь в 1946 г. и связано оно, в первую очередь, с именем выдающегося энтузиаста и исследователя, немецкого ученого Марии Райхе, которая посвятила изучению Наски более сорока лет своей жизни. Поселившись в городе Наска в 1946 году, Мария Райхе, вплоть до своей смерти в 1998 году, занималась исключительно изучением загадочных рисунков Наски и, благодаря ее усилиям, вся территория плато была объявлена национальным археологическим парком и взята под охрану государства.

Плато Наска, или как его называют в Перу, Пампа Наска – это пустынное плато, изрезанное многочисленными руслами давно высохших рек. Расположено оно в 450 км к югу от столицы Перу г. Лимы. Общая территория, покрытая рисунками, протянулась более чем на 50 км с севера на юг и на 5-7 км с запада на восток. Загадочные линии покрывают поверхность пустыни площадью примерно в 500 кв. км. Такие изображения, сделанные на поверхности земли, ученые называют геоглифами.

При чтении литературы о плато Наска, складывается впечатление, что главной его загадкой являются рисунки, которым большинство исследователей и уделяет свое основное внимание. Но это далеко не так. На плато сегодня известно чуть более 30 рисунков. Таким образом, они составляют всего лишь 0,2% от общего числа изображений. А главная загадка Наски – это сами линии и полосы, которых здесь насчитывается около 13 000!

Помимо этого на плато известно также около 700 геометрических фигур, прежде всего, треугольников и трапеций и около 100 спиралей. Все эти изображения в Наске выполнены, как кажется на первый взгляд, достаточно простым способом, они вырыты в поверхности пустынного плато. Т.е. и рисунки, и линии, и полосы – суть просто канавки в песочно-галечном грунте. Их глубина варьируется от 10 до 30 см. А вот ширина отдельных полос может достигать 100 м, а в исключительном случае – даже 200 м. А длина некоторых линии достигает 8-10 км! И даже при первом ознакомлении с этим феноменом возникают вопросы, на которые трудно найти ответы.

Куда делись тысячи кубометров вынутой породы? Ведь изображения, представляющие из себя неглубокие траншеи, не имеют по своим сторонам отвалов из вынутого грунта. Он что был тщательно развеян по всей поверхности пустыни? Кроме того, цвет грунта внутри изображений ничем не отличается от цвета поверхности окружающей пустыни. Но при этом при взгляде с воздуха все изображения прекрасно видны, поскольку выделяются своим гораздо более светлым цветом. Многие линии и полосы для визуального восприятия выглядят не как углубления в поверхности, а скорее, как выпуклые, т.е. насыпные изображения. Ученые считают, что все изображения были сделаны древними индейцами вручную, с использованием простейших инструментов. Поверхность плато такова, что единожды проехавший по ней автомобиль, навсегда оставляет следы колес. Поэтому сегодня территория Наски тщательно охраняется, а за порчу рисунков, даже неумышленную, грозит тюремное заключение сроком до 5 лет или штраф до 30 000 долларов.

И вот что удивительно. При наличии десятков тысяч геоглифов на плато Наска практически отсутствуют следы троп. А если люди выполняли земляные работы по изготовлению полос в несколько десятков метров шириной и длиной в сотни метров и даже километров, то где следы ног многочисленных рабочих, которые должны были натоптать огромное количество троп, по которым они ходили на эти земляные работы? Тропинки можно найти на склонах холмов, где бывали раньше, до организации заповедника, местные крестьяне. Но никаких троп, которые должны были быть оставлены тысячами ног строителей, на самом плато Наска не обнаружено. И их отсутствие целиком опровергает гипотезу о том, что эти изображения были исполнены в виде простых землекопных работ.

Линии и полосы многократно пересекают друг друга, полосы накладываются на рисунки, геометрические фигуры пересекают полосы. Это говорит о том, что комплекс Наски покрывался изображениями не единовременно, а в несколько этапов. Но при этом сделанные позже и наложенные сверху изображения не уничтожают контуров геоглифов, оказавшихся под ними. Как это возможно, ведь когда одна “траншея” пересекает другую, понятно, что она должна уничтожить границы предыдущей. Но в Наске этого не происходит.

Ни фотографии, ни видео материалы не производят того впечатления, которое оказывают линии Наски, воспринимаемые своими глазами с высоты птичьего полета. Идеально ровные линии убегают за горизонт, пересекая высохшие русла рек, взбираясь на холмы, и при этом ничуть не отклоняясь от своего направления. Сегодня существует более тридцати гипотез, пытающихся объяснить происхождение этих геоглифов, но ни одна из них не может дать вразумительного ответа на два принципиальных вопроса: как и для чего была расчерчена эта гигантская “чертежная доска”. Современные геодезические методы не позволяют провести на пересеченной местности прямую линию длиной до 8 км так, чтобы отклонение не превышало 0,1%. А древние создатели рисунков Наски, кто бы они не были, это делали. Более того, прямые линии, тянущиеся на протяжении километров, просто игнорируют складки рельефа. Они спускаются в овраги, поднимаются на вершины холмов и при этом совершенно не нарушается их геометрическая правильность и параллельность боковых границ.

Большинство гипотез, выдвинутых учеными за последние десятилетия, сводятся к объяснению того, для чего предназначались геоглифы Наски. В основном эти гипотезы связывают гигантские изображения либо с астрономическо-календарными, либо с культовыми целями. Астрономической гипотезы придерживалась и Мария Райхе. Она считала, что основные линии и полосы указывали на точки восхода в определенные дни наиболее важных звезд и планет, а рисунки животных и птиц могли обозначать созвездия. Однако специальные исследования американских ученых в 70-80 годы прошлого века, проводившиеся с применением компьютерных программ, не подтвердили наличие какого-либо существенного астрономического контекста в расположении рисунков.

Только 20% из изученных ими линий и полос имели более-менее определенную ориентацию на небесные объекты. При том, что линии Наски направлены практически во всех направлениях, это может быть простым совпадением. Кроме того, обилие невысоких гор по периметру плато дает гораздо более простые и надежные ориентиры для астрономических исследований. Поскольку положение звездных объектов в течение времени меняется в результате процесса прецессии, определить конкретную ориентацию линий на небесные светила можно только при наличии точной датировки.

Комплекс изображений на плато Наска отнесен к середине I-го тыс. н.э. Эти данные были получены по результатам радиоуглеродного датирования образцов керамики и остатков деревянных кольев, найденных на линиях и полосах. Лабораторные исследования этих образцов показали, что они соотносятся по времени с культурой Наска. Из чего и был сделан вывод, что геоглифы были сделаны людьми этой культуры примерно 1500 лет назад. Однако такой вывод является слишком поверхностным и неубедительным. Наличие остатков керамической посуды индейцев Наска свидетельствует лишь о том, что они посещали эти изображения. Возможно, даже проводили на них определенные обряды. Но не более того. Мемориальные доски 20-го века на кремлевской стене отнюдь не свидетельствуют в пользу того, что стена была построена военачальниками Красной Армии.

Российская исследовательница радиофизик Алла Белоконь после многих лет изучения феномена Наски выдвинула гипотезу о том, как могли быть сделаны эти изображения. Ее предположение не укладывается в рамки современных представлений об истории человечества, но при этом может объяснить целый ряд фактов, которые не в состоянии объяснить академические ученые. Изучив характер линий, полос, а также рисунков и особенностей их проекции, она пришла к выводу, что все эти изображения могли быть выполнены только с воздуха, т.е. с воздушного аппарата. Алла Белоконь предположила, что технически это могло быть выполнено воздействием на грунт потоком направленной энергии неизвестной нам природы. В качестве аналога она приводит многочисленные так называемые “рисунки на полях”, появляющиеся сегодня во многих странах мира, в том числе и в России.

На плато Наска известно также более десяти так называемых “центров”. Это точки, из которых в разные стороны радиально выходит по множеству линий. Со стороны это напоминает систему координат, которая использовалась на средневековых морских картах. Алла Белоконь также выявила ряд строгих математических закономерностей во взаимном расположении этих центров и крупных полос. По ее предположению комплекс основных изображений на плато Наска представляет собой схему трехмерной кристаллоподобной композиции, отражающей строение нашей солнечной системы.

Что касается рисунков, то они не разбросаны по всему плато, а расположены на ограниченной территории шириной около 5 км, примыкающей к долине реки Инхенио. Рисунков известно чуть более 30, в подавляющем большинстве это изображения птиц и животных. Среди птиц могут быть достаточно легко идентифицированы колибри, пеликан, попугай и кондор. Животные представлены обезьяной, собакой, ламами и китом. Размеры этих изображений различны. Например, паук имеет в длину 46 м, кондор – 110 м. Самое значительное изображение – рисунок странной птицы со змеевидной идущей зигзагом шеей и вытянутым тонким клювом, составляющем половину всей длины рисунка. Размер этого изображения превышает 250 м.

Рисунки сделаны в той же технике, что и линии и геометрические фигуры. Все рисунки контурные, выполненные единой линией, которая нигде не прерывается и не пересекает саму себя. Ширина линии может колебаться от 30 см до 3 метров. Часть рисунков, “привязана” к геометрическим изображениям и в ряде случаев заметно, что рисунки выполнены поверх более ранних треугольников и трапеций. С другой стороны, сами рисунки во множестве пересекаются, а порой и перекрываются полосами и линиями. Это свидетельствует о нескольких этапах нанесения изображений на плато Наска. Возможно, что и сделаны они были в различные эпохи и разными культурами.

Сами по себе рисунки очень примечательны и загадочны. Так в изображении обезьяны можно узнать длиннохвостую макаку. Данный вид приматов обитает в джунглях к востоку от Анд, т.е. в сотнях километров от пустыни Наска. Сам рисунок обезьяны имеет длину в 60 м, но из ее хвоста линия рисунка, не прерываясь, переходит в сложную зигзагообразную, а затем синусоидальную фигуру. И даже на неискушенный взгляд видна строгая геометрическая закономерность в построении всего этого комплекса. Американский исследователь Джеральд Хоукинс назвал рисунки Наски “адом замороженной математики”.

Интересно и то, что рисунок обезьяны имеет по три пальца на ногах и неравное количество пальцев на руках – пять на одной и четыре – на другой. Это можно было бы счесть за произвол художника, оставившего данное изображение, если бы не еще один геоглиф, расположенный неподалеку. Это так называемые “руки” – странный достаточно абстрактный рисунок, в котором можно узнать пару рук: одну – пятипалую и другую – четырехпалую. Это свидетельствует о том, что нам просто не доступна система символов, заложенная в изображениях комплекса Наски.

Мало кому, кроме специалистов известно, что плато Наска – не единственная территория в Перу, покрытая загадочными изображениями. Всего в десятке километров от Наски расположен небольшой город Пальпа, вокруг которого на плато под названием Пальпа Пампа находятся тысячи аналогичных полос, линий и рисунков. Удивительно, но факт, Мария Райхе, потратившая почти полвека на исследования Наски, в своих работах не упоминала о соседнем плато, хотя не знать о нем она не могла. Вниманию широкой публики эти изображения на плато Пальпа стали доступны после публикаций известного исследователя древностей Эриха фон Дэникена только в начале 90-х годов прошлого века. (А. Жуков)

Продолжение следует...

Автор фото: Павел Кормаков.

Автор: Запретные Темы Истории