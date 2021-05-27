Концептуальное движение идёт на Запад. Виктор Ефимов
С чего началось концептуальное движение? С какими трудностями столкнулись на первых этапах становления? В чём заключалась роль каждого участника? По каким критериям надо оценивать политиков? Есть ли сегодня "мировоззренческая лампочка" в России?
00:55 Как зародилось Концептуальное движение и когда это произошло?
05:36 Какие принципы анализа вы использовали? Охватить религиозные тексты разных народов мира и период истории продолжительностью 4000 лет – чрезвычайно сложная задача.
07:49 Переводчик неизбежно вкладывает некоторые искажения. Велась ли работа в этом направлении?
10:04 Ради каких целей создавалось Концептуальное движение ?
13:40 Существуют ли в мировой культуре, в философии аналоги Концептуальному движению России?
14:30 Какова ваша роль в движении становлении Концептуального движения?
18:04 Дарим Книгу
18:48 Какой вклад внесли ваши единомышленники: Владимир Михайлович Зазнобин, Михаил Викторович Величко, Константин Павлович Петров?
27:15 Почему столь важным в структуре Концептуального движения является вектор восходящей трансформации?
29:05 У созидательного начала Концептуального движения есть противодействие. Оно выражается и существует в виде разлагающих общество и нравственность тенденций.
На каком поприще лучше всего вида борьба этих двух движений?
30:45 Прошло 25 лет, какие задачи стоят перед концептуальным движением сейчас?
36:49 Какой резонанс Концептуальное движение получило на Западе и в Европе?
43:24 Кто сейчас развивает основы, которые заложили вы и ваши коллеги? В чём суть текущего момента?