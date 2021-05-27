С чего началось концептуальное движение? С какими трудностями столкнулись на первых этапах становления? В чём заключалась роль каждого участника? По каким критериям надо оценивать политиков? Есть ли сегодня "мировоззренческая лампочка" в России?

00:55 Как зародилось Концептуальное движение и когда это произошло?

05:36 Какие принципы анализа вы использовали? Охватить религиозные тексты разных народов мира и период истории продолжительностью 4000 лет – чрезвычайно сложная задача.

07:49 Переводчик неизбежно вкладывает некоторые искажения. Велась ли работа в этом направлении?

10:04 Ради каких целей создавалось Концептуальное движение ?

13:40 Существуют ли в мировой культуре, в философии аналоги Концептуальному движению России?

14:30 Какова ваша роль в движении становлении Концептуального движения?

18:04 Дарим Книгу

18:48 Какой вклад внесли ваши единомышленники: Владимир Михайлович Зазнобин, Михаил Викторович Величко, Константин Павлович Петров?

27:15 Почему столь важным в структуре Концептуального движения является вектор восходящей трансформации?

29:05 У созидательного начала Концептуального движения есть противодействие. Оно выражается и существует в виде разлагающих общество и нравственность тенденций.

На каком поприще лучше всего вида борьба этих двух движений?

30:45 Прошло 25 лет, какие задачи стоят перед концептуальным движением сейчас?

36:49 Какой резонанс Концептуальное движение получило на Западе и в Европе?

43:24 Кто сейчас развивает основы, которые заложили вы и ваши коллеги? В чём суть текущего момента?