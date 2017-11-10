По новостям и событиям: так начиналась ПОБЕДА

Примечательно, что перед этой датой по Первому каналу вышли два сериала: “Спящие” (главный герой – образ человека из первой группы) и “Троцкий” (ярчайший представитель второй группы).

2 – фальшивые выразители чаяний народа, реализующие под заявления о чаяниях народа свои чаяния и чаяния тех групп, на которые они завязаны (эта группа нашла отклик в сердцах стремившихся занять престижные места при новом строе).

1 – искренние выразители чаяний народа (пусть у кого-то и не было знаний, как воплотить чаяния в жизнь, но была тяга к необходимым знаниям и ответственность за отведённый “участок”; пусть совершались ошибки, но стремление работать на благо трудящихся – было, и оно нашло отклик в народе),

Дата 7-го ноября – многослойная. Потому как в этот день в 1917-м активизировались как минимум две силы:



Первые – для человека русской культуры – понятны (хоть о них и не трубят в СМИ) и безальтернативны в плане идеалов. По вторым же – с разной интенсивностью идёт процесс их раскрытия. И разные силы, умышленно и неумышленно, способствуют этому раскрытию.

Например, Анатолий Шарий разоблачает троцкизм и двуличность российской оппозиции. Судя по всему, он расчищает место для нового оппозиционного проекта в России. Старый, недееспособный (Навальный и прочая оппозиция) придётся сворачивать. Новый уже, разумеется, предполагается нелиберальным, скорее всего году к 2030-му. С горечью (что жить в эту пору уж не придётся ни мне, ни тебе) проговорился В. Жириновский о том, что “чекисты” будут править до 2030-го года. Сложно переоценить оптимистичность такого прогноза (что только до 2030), учитывая, что появление "режима Путина" вообще изначально НЕ предполагалось.

Расширенный круг кандидатов ближайших выборов президента (особенно за счёт "светских львиц") также работает на дискредитацию либеральной выборочной системы.

Более изворотливые, способные держать нос по ветру, психотроцкисты из либерального крыла открещиваются от либералов. И наступающий момент их перекрашивания будет наиболее ярким для раскрытия их троцкизма.

На дискредитацию либералов стал "подрабатывать" Первый канал. Не столько сам показ сериала "Спящие", сколько реакция либералов и её смакование на разных каналах (“Первый канал”, “Россия” – у Соловьёва) открывают цинизм и двойные стандарты либералов, которые в случае появления чуждой для их позиции информации ведут себя точь-в-точь как троцкисты советских времён, а ведь они (либералы) были главными, кто пытался обличать несправедливости времён СССР, смешивая в одном флаконе троцкистов и большевиков. Получается, так же как на Украине: под вой о злоупотреблениях и преступления СССР, действующая власть претворяет в жизнь по-настоящему худшие стороны критикуемого ею СССР, которые реально имели место, хоть и не были основополагающими в советском государстве.

Короче говоря, в настоящее время копаться глубоко не приходится: если открыть глаза, то даже в фильтруемых новостях и в репликах гостей ток-шоу отчётливо различим троцкизм. И мы сейчас находимся в фазе его яркого обличения. На это, против своей воли, работают все его носители.

В народе же, снова стало доброй традицией поздравлять друг друга с праздником 7-го ноября. Причём громко, уверенно, во всеуслышание. Люди упрямо тянутся к социальной справедливости.

Грядёт смена “элит”

Прогресс, как и 100 лет назад, является движущей силой для смены “элит”. Если в 1917-м потеря управления государством-цивилизацией была вызвана индустриализацией общественных отношений и неумением текущих “элит” справляться с нарастающими вызовами, то сегодня на смену индустриализации приходит цифровизация общественных отношений.



Если в 1917-м винтовка, поддерживаемая крупным капиталом, рождала власть, то сегодня вместо винтовки интернет-финансовые платформы (а завтра – цифровые платформы) позволяют каждому обрести власть и влиять на распределение продукта труда.

Иначе говоря, между идеей с желанием улучшить жизнь народа, столетие назад нужна была винтовка, почта, телеграф, межпартийные склоки, лидерство в партии и т.д по иерархии. Сегодня, идея переведённая в цифру может реально повлиять на улучшения жизни общества в короткие сроки.

Если смотреть в целом, то Русская цивилизация 100 лет назад переживала переход из крестьянской эпохи в индустриальную, где мускульная сила уступила мощности машин. На текущий момент, переход происходит на уровне управления, когда искусственный интеллект программируется на решение всеразличных задач для обеспечения человеку комфортного пребывания в среде. Образ, где можно увидеть подобные взаимоотношения человека и машин, хорошо показан в мультфильме “Валли”.

Как и 100 лет назад, стоит всё тот же вопрос: Смогут ли текущие “элиты” справиться с нарастающими вызовами?

Если с финансовыми и интернет-платформами всё понятно – это инструменты, приходящие на смену банковскому инструментарию, а также всеразличный блоггинг. То, что такое цифровая платформа,понимают в обществе только единицы.

«Что день грядущий нам готовит?»

Цифровые платформы, на которые уповают наши “элиты”, мечтая о “цифровой экономике”, призваны сократить как финансовые, так и трансакционные издержки в любом процессе, касающимся отношений между собственниками. Беда “элит” в том, что они вообще не понимают суть “цифровой трансформации”, а те, кто понимают, сидят в позе “вопиющего в пустыне”.



Посему выбор небольшой: либо позаимствовать все продукты трансформации у Запада, либо своё дело сделает инициатива среди деятельных граждан из предпринимательской среды. По сути назрела задача перехода общества в новое состояние, процесс перехода к которому можно описать так: пойди туда, не зная куда, и возьми то, не зная что. Ведь именно таким и был переход из крестьянского уклада в индустриальный в СССР.

Прогресс трансформации в социальных отношениях на уровне собственника и собственности будет выглядеть так: сокращение паразитов между потребителем генетически обусловленных потребностей (еда, жильё, воспроизводство новых поколений, развитие) и распределителем этих потребностей. Методом замены ненасытных “бюрократов” на цифровых ботов:

Дочегодошелпрогресс!

До невиданных чудес!

Опустился на глубины

И поднялся до небес.

Припев: Позабыты хлопоты, Остановлен бег. Вкалывают роботы, А не человек!

И в этом смысле цифровой прогресс несёт благо.

Однако, если мы вернёмся в 1936-й год и вспомним, какое благо для народа несла Сталинская конституция – своего рода прогресс в социально-индустриальных отношениях, а потом проанализируем, почему она это благо не принесла, то выясним, что любые инновации в жизни общества приносят благо, если потребителем этого блага является Народ, а не толпа бездумных потребителей. Толпа любую инновацию в лучшем случае обменяет на бусы, в худшем случае – растранжирит по-дурости.

Поэтому, как и сто лет назад, так и во все времена, перед теми, кто понимает и видит будущее развитие в Мире, Любви и Согласии, стоит задача формирования из толпы – Народа. Тогда прогресс технологий, призванный упростить взаимоотношения между человеком и его потреблением, приведёт общество к освобождению от занятости для обеспечения потребления материальных благ, к занятости и потреблению благ духовно-развивающих, а не к цифровому концлагерю.

Вот такая РЕЭволюция предстоит обществу в ближайшие 10-15 лет. Эгрегориальным подтверждением тому является поднявшийся шум в год столетнего юбилея февральской и октябрьской революции, вокруг “цифровой экономики”.

Если Сталинская конституция 1936 года, которую можно считать предложенной большевиками социальной технологией обретения власти большинства над средствами производства, то цифровой коммунизм – это цифровая технология, предлагающая каждому на планете Земля стать коллективным собственником средств производства. Но также как и в СССР, в случае неадеквата толпы, открывается возможность перехвата собственности меньшевиками.

Что мешает большинству?

“В свое время зоопсихологи поставили красивый эксперимент не то над крысами, не то над рыбами. «Испытуемые» помещались в пространство, внутри которого при помощи перегородок был установлен лабиринт, и должны были по лабиринту найти путь к кормушке. После того, как они научились уверенно это делать, перегородки снимались. Но эти то ли крысы, то ли рыбы продолжали двигаться к кормушке по траектории прежнего лабиринта. Это можно назвать эффектом фантомных обстоятельств: обстоятельств уже нет, но живое существо ведет себя так, будто они все еще существуют и ограничивают свободу его действий.

Свойство ориентироваться в своем поведении на уже не существующее, но привычное, присуще и человеку: не случайно ведь первые автомобили по своей конструкции ничем не отличались от кареты. Психологи называют это инерцией мышления.”(itweek.ru)

Не правда ли весьма актуальное замечание? На дворе 21-й век, а с экранов телеканалов и блогов (для патриотов) льётся информация на 95% “о том, как всё поделить”, или (для либерастов) как всё оседлать. Реальность уже давно в другом измерении, а толпу держат в тисках пустобрёхинга и перетасовки исторических фактов, как будто на дворе всё ещё 90-ые.



Капитал, с которым призывают бороться, уже давно не имеет решающей роли в управлении обществом. Но только не для журнаолухов, которые никогда не сталкивались на практике ни с управлением, ни с физическим трудом как таковым.

Цель журналиста – поиск и показ истины, цель журнаолухов – вой и раскачивание общества («..А то одни в пяти комнатах проживают, штанов у них сорок пар, а другие по помойкам пропитание ищут..» – рассуждения Шарикова), дабы не дать обществу подумать без эмоциональной рефлексии и найти способы эволюционного преодоления кризисов. Прикрываясь Марксом (или как Шариков оправдывая свои рассуждения перепиской Энгельса с Каутским), такого рода журнаолухи не догоняют либо игнорируют факт, что “цифровой коммунизм” – это плод кибернетики, которая позаимствовала у марксизма не только терминологию, но и смыслы. Факт того, что “цифровой коммунизм” смог развиться в стане врага, наверное должен взорвать им мозг.



Стоит посмотреть, что в Калифорнии находятся штаб-квартиры самых передовых гигантов ИТ-индустрии. И не только ИТ, но и индустриальных гигантов типа НАСА, идеологического обкома Голливуда, и др. Если ещё вспомним, где именно “свирепствовал Маккартизм” в поиске коммунистов (коминтерновцев), и чем оно всё закончилось, тогда картина складывается весьма однозначная.



Подавив сопротивление внутренних штатовских “элит” в лице Маккарти, марксистам-идеалистам дали возможность проявить себя в кибернетике, т.е. проделать эволюционный путь к цифровой трансформации. По сути коминтерн заменил техинтерн. Если посмотреть на расположение штаб-квартир крупных компаний в США, то в целом можно сделать вывод, что фининтерн находиться на восточном побережье, а техинтерн – на западном. (ru.wikipedia.org/) Звучит, конечно, невероятно: оказывается, Маркса можно и без мировой перманентной революции использовать на благо. Для марксистов-троцкистов звучит весьма агрессивно. Мирное сосуществование в США обоих “-интернов” объясняется довольно просто. Коминтерн (техинтерн) и буржуазия (фининтерн) – это два противовеса, которые не дают друг другу расслабиться, и держат друг друга в постоянной конкурентной борьбе на идеологическом поле, а на экономическом поле – как известно, ссудный процент подстёгивает научно-технический прогресс – “общая хозяйственная деятельность”. Это всего лишь две руки того, кого принято называть Глобальным Предиктором. В сказке Пушкина “Руслан и Людмила” ГП показан как Карло, однако и Голова играет свою глобальную политику. Образ отрубленной головы весьма интересен: с одной стороны это показывает безголовое управление Евразией, с другой стороны показывает Карло как брата весьма маленького, который отрубил Голову и перехватил власть. Очень всё похоже на то, что маленький Карло – это Европа по сравнению с Евразией, образом чего является богатырь с отрубленной головой. Нам Штаты показывают республиканцев и демократов, которые являются по сути клоунами для представления толпе сказок и баек о “заботе о благе народном” (смотрите сериал “Карточный домик”). Однако в обществе на протяжении 100 лет идёт реальное противостояние идей либерального буржуазного устройства (троцкизма\меньшевизма) и социальной справедливости (большевизма). Идей, рождённых эгоизмом, и идей, рождённых заботой о счастье народном. И на этом поле в ход идут все средства, в том числе и прогресс, а также возможность различного идеологического прикрытия для тех и других. Когда в СССР была затоптана частная инициатива (в виде артелей и кооперативов), и марксисты-троцкисты отпраздновали победу, ничто не помешало им пуститься во все тяжкие, чего в США сделать было весьма сложно. Поэтому в 21-й век США вошли на “ИТ-коне”, а Россия вошла пешком, плетясь позади. Но всё, что ни делается, всё к лучшему. И на текущий момент, когда США вроде бы заняли лидирующие позиции в ИТ-индустрии, они столкнулись с весьма серьёзным социальным кризисом – кризисом концепции управления, требующим своего разрешения точно так же, как требовал разрешения социальный кризис в СССР.



Не секрет, что рождение США было обязано, на тот момент, передовой идее жизнеустройства, которая на текущий момент себя исчерпала. А у России такая возможность появилась в 1917-м году, но была подавлена инерцией предыдущего общественного уклада – не изжитой либерально-буржуазной идеей. В итоге, мы получаем картину, в которой на полном ходу две конкурирующие “колесницы” неслись в пропасть. Одна из них разлетелась вдребезги (СССР) и заставила идти седока пешком, тогда как оставшаяся “колесница” (США) понеслась дальше, с визгами о промежуточной победе. У того, кто шёл пешком, было достаточно времени подумать над курсом и сменить его.



Если Россия и отстаёт в ИТ, то она выбирается из социального кризиса, консолидируя общество вокруг собственной Концепции Общественной Безопасности, в то время как США и Запад в целом усердно пытаются повернуть колесницу от обрыва в сторону – туда, куда проложил себе новый курс “проигравший” ей наездник, причём сталкиваясь с полным сопротивлении лошадей (сопротивление американского истеблишмента политике, олицетворямой Трампом). Так что положение США и России сегодня весьма интересное, потому как при человеческом подходе возможно уникальная взаимная кооперация технологий и идей, скорее через войну до последнего троцкиста, либо же – война до уничтожения США как субъекта международных отношений. Все идеи, как на Западе, так и в России, на сегодня потеряли свои лидирующие значение, и только идеи жизни по-Человечески набирают мощь. Именно под эту идею двигается цифровой прогресс. Под крышей этой идеи в своеобразной обёртке пришли Трамп и Си. Стоит заметить, что одна из ошибок как концептуальной аналитики, так и некоторых авторитетов от неё, в том, что по оглашению мы считаем нынешнюю государственную форму устройства выше корпоративной. Всё совсем наоборот: корпоративная – эффективнее, быстрее, она – более управляемая система, нежели государственная машина, просто по причине того, что все обратные связи в управлении замыкаются на конкретного управленца, а не на безликую бюрократию. Единственный, на кого в госуправлении принято замыкать все обратные связи – это вождь, что неверно по сути, о чём Путин напомнил обществу: Понимая это, становится понятно, почему и с чем Трамп борется. Он пришёл из системы управления гораздо более эффективной, чем являет собой государственность США. Конечно, есть и другая сторона медали, которая, по “мнению Воланда”, не изменилась за тысячи лет, в руках которой, при росте самосознания и человечности, любая система может быть весьма эффективной.



Но раз люди не меняются, следовательно остаётся использовать только ту сторону медали, при которой от человеческого фактора мало что зависит, только обеспечивается компетентность и подчинение внутренней иерархии. Но на сегодня существуют и более эффективные структуры управления (зелёная, бирюзовая – читайте по теме: “Бирюзовые организации в России. Будущее?” ), при которых в первую очередь меняется отношение коллектива к проявляемой внутри инициативе и свободе на принятие ответственности, что требует от участников такого коллектива воли и сочувствия – нравственного-этического роста, а не только компетентности, и способности вовремя “отдать под козырёк”.



По этой теме есть весьма достойная работа Фредерика Лалу – “Открывая организации будущего”, где в основном на примере американских компаний показаны действующие системы управления, не подавляющие волю, а наоборот – предлагающие реализовать свой творческий потенциал во всей красе.



Это говорит, что эволюция есть, пусть даже она подстёгивается и либеральными вожжами, когда цель – выиграть конкурентную схватку, при которой побеждает быстрейший. Это ответ для тех скептиков, которые давно хоронят и никак не похоронят Штаты. У Штатов есть все шансы выскочить из западного сценария саморазрушения, в отличии от Европы и англо-саксонской части остатков британского влияния (Канада, Австралия и др.). У русского народа в текущее время существуют уникальные возможности заполнить вакуум идеями и их реализацией на благо народное.Суть момента такова, что Запад толком не знает, как воспользоваться инструментом, который они сами и произвели. Не знает, как этот инструмент использовать именно для улучшения жизни. Для этого США нужно пройти “тридцатилетний курс” (перестройка в СССР-России – 30 лет) обучения.



А у России опыт использования для блага народного новых социальных технологий (марксизм-ленинизм в идеологической оболочке) был при Сталине (1929-1953). В этот период русский народ родил именно “бирюзовую организацию” на многих предприятиях, ибо по понятным причинам (“Если мы не пробежим этот путь за 15 лет, нас сомнут,” - Сталин) во главу было поставлена скорость организации процессов. После чего троцкисты с либерастами этот задел успешно задушили.



По-другому, без организации эффективных “бирюзовых” структур управления, пробежать за пятнадцать лет то, что Запад прошёл за сто, было просто невозможно. Это реальный исторический опыт применения бирюзового подхода, который по своей быстроте в условиях надвигающейся второй мировой войны показал свою эффективность доверия инициативе из народа. Но чего троцкисты и либерасты не смогли задушить, так это мечту русского человека о справедливой форме труда, чем по сути и являлся во времена Сталина подход к эффективному управлению. Да, термин “бирюзовый” пришёл к нам, конечно, с Запада, но важно здесь другое. Если представить население планеты Земля как единую структуру, то формула «скорость эскадры определяется скоростью движения самого медленно идуще го корабля» или на языке ДОТУ: “быстродействие суперсистемы будет определяться скоростью/быстродействием её самого медленного элемента” определяет политику всех участвующих в глобальной политике структур.



Поэтому государственность в США с момента появления идеи “Града на Холме” морально деградировали до европейских ценностей. И Сталинский СССР совершил откат к тому, что как бы было “изжито” в период от февраля до октября 1917 года.



Проще говоря: либо все вместе, либо война. Причём, как показывает история, такова воля Свыше. Посему алгоритмика лягушачьей кожи Василисы-Премудрой, сидящей как бэ взаперти у Кощея, или как сегодня окрестили: “Великая Русская Дымовая Завеса” – жила, жива и будет жить до тех пор, пока население планеты Земля не преобразится до человеческого типа строя психики. В этом смысле, России приходиться ждать, когда извне принесут нечто, что позволит отразить очередную грань великой русской культуры. На сегодня картина такова. К вам в квартиру на последнем этаже стучаться уставшие люди, притащившие пианино. Они не умеют на нём играть, но вполне хорошо справились с работой по его доставке до вашей квартиры. Играть будем, Маэстро? Заодно открыв курсы игры для тех, кто его к вашему порогу доставил?



Или будем с умным видом перенимать какофоническое треньканье от индивидов, доставивших сей инструмент? Тем более, как показали годы индустриализации в СССР, Маэстро – виртуоз. А всё, что пока могут ребята, тянувшие пианино, это выдалбливать из него звуки, случайно задевая углы. Им же не платят за игру… Наша “элита” ни на что не способна, кроме как перенимать треньканье Запада, однако наш народ весьма гениален в своём творчестве. Поэтому ждать от криков о цифровой экономике чего-то, кроме “цифрового фасада”, не стоит.



А стоит предпринимательскому классу выявлять проблемы управления в распределении потребляемого продукта и вкладываться (идейно, финансово, трудом) в применение цифровых платформ, где одной из главных целей будет сокращение на порядок трансакционных издержек (по сути – временных затрат) и помощь в получении реальными тружениками возможностей применения более простых технологий для обретения демографически-обусловленных потребностей.



Что должнО принести высвобождение свободного времени для культурно-нравственного развития в творческом труде, в воспитании детей и т.д. Мы же знаем, что при переходе от одной формации к другой (от феодализма к капитализму, от капитализма к социализму, от социализма к коммунизму) идёт процесс расширения возможностей использовать общий продукт труда до границ всего общества,поэтому ничего нового, процессы всё те же. Естественно, построение того, чего никогда не было, и привнесение обществу того, чего никогда не приносили – это задача для концептуального мышления. Посему мы видим, что плавно за последние пять лет концептуальное движение в форме говорильни сдувается, а вернее трансформируется в форму применения на практике освоенной методологии. Причём для практического применения навыков концептуального мышления всё готово – “пианино доставлено”. Время освоения методологической грамотности пришло и в теории, и на практике. Если взглянуть на текущую ситуацию со ступеньки пониже, то с точки зрения противостояния Запада и России видна агрессия в сторону России со стороны Запада, осваивающего новые технологии цифрового закабаления. Однако давайте вспомним, что у русских есть такая забава, как отбирать меч (в этот раз “цифровой”), с которым пришли, и этим мечом гнать агрессоров восвояси. В этом смысле, проявление в сторону Русской цивилизации будь то Любви или агрессии всегда несёт за собой один и тот же результат – развитие цивилизации. Подытоживая, стоит напомнить о русских сказках, где герою всегда служили такого рода вещи как: скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, тарелочка с яблочком, самоходная печь и т.д. Разве ни к таким вещам ведёт научно-технический прогресс? При этом в сказке – это всего лишь атрибуты, помогающие Доброму Молодцу в его судьбе на пути созиданию.



Человек, выросший в русской культуре, всегда готов жить в обществе с умными вещами. Уклад общества, при котором человек не тратит своё свободное время на побегушки ради приобретения материальных благ – это уклад для русской души. Таков манифест дня сегодняшнего. Призрак бродит по планете. Призрак технологической революции. Он многолик, разно именуем, но все более заметен. В Европе он сходит за своего, но родом не отсюда. Постоянно маячит в Штатах, вовсю обживает Китай, навещал даже Центральную Африку — и до времени не искал своего Гамлета разве что в странах СНГ. Теперь он явлен и здесь. А какой же призрак без манифеста? (Революция экономических технологий) Заключение Саму же дату 7-го ноября троцкисты стараются перетянуть на свою сторону, вспоминая о дне рождении Троцкого (также 7-е ноября), но жизнь сложилась так, что на 7-е ноября 1941-го года выпал Парад на Красной площади, который стал моментом накачки именно Русского духа для Побед над поработителем… Современники событий о том Параде: “Паника была ужасная. И всё-таки Москва работала. Красная Пресня работала. Две недели октября и неделя ноября были ожиданием. Бесконечные бомбёжки, везде пожары, жертвы. 7 ноября мы приехали на Красную площадь и слушали Сталина по радио. И это был перелом. Парад в два дня всей стране изменил настроение…”





АК Русская Ноосфера

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