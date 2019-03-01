Мнение о текущих сложностях концептуального движения



В математике есть линейная функция, которая описывается формулой y=kx+b, где k – коэффициент наклона, а b отвечает за сдвиг характеристики.



Если говорить о направленности нашего развития, то линия на графике будет принимать форму вектора. Причём, большинство людей часто не понимают, что будущее, в котором человек хочет оказаться здесь и сейчас, не происходит по мановению волшебной палочки в одно мгновение. Общество всегда имеет свою инертность.



Если использовать коэффициент bи изменить настоящую жизнь по собственному представлению, что постоянно пытается сделать большинство людей, не меняя потребностей самого общества, то общество, скорее всего, также быстро попытается вернуть всё назад.



Либо оно изменит коэффициент k, чтобы вернуться к прошлому текущему состоянию через какое-то время.

Если же человек имеет возможности видеть процессы развития общества, то он может отследить векторы и узнать будущее, в котором окажется общество во вполне определённой перспективе. Соответственно, он может изменить вектор развития в целом, не меняя текущего положения дел.



Он просто изменяет коэффициент k, меняет перспективу развития, направленность. Для большинства людей, которые не видят динамики развития общества, ничего не меняется в этот момент. Конечно, в этом случае мы с вами говорим о предикции человека.

Наши западные противники тоже являются концептуалами

Именно способность разглядеть такие настройки процессов развития общества позволяют нам говорить о людях и их качестве концептуального управления. Наши западные противники, которые используют те же принципы, тоже являются концептуалами, но их глобальная концепция всё больше входит в противостояние нам.



Между тем, КОБ позиционирует себя в качестве концепции объемлющей. Причём, объемлемость концепции говорит не столько об управлении более длинными процессами. Это само собой разумеется.



Объемлемость концепции под собой подразумевает, прежде всего, контроль в иерархии управления над концепцией менее объемлющей.

Можем ли мы сегодня говорить о контроле глобальной библейской концепции с позиции теории КОБ? Отчасти мы можем об этом говорить. Но библейская концепция также является частью нашей культуры. И наше общество, в большинстве своём, в некоторых аспектах принимает методы наведения порядка по библейским принципам.



Это касается и концептуалов, которые позиционируют себя в качестве сторонников КОБ. Нет, это не происходит осознанно. В таком обществе мы живём, и естественным образом отчасти являемся его культурными продуктами.

Оборонительная тактика ведения концептуального противостояния в условиях‚ когда Русь спит

Правда, концептуальный подход, который несёт собой сама русская культура, не велит нам насиловать общество образами собственного видения будущего. Мы активно критикуем всё то, что нам не нравится и ущемляет нашу свободу. Своё же субъективное представление о будущем мы аккуратно предлагаем, понимая, что нельзя навязать обществу справедливость.



Это нас действительно отличает от наших западных концептуальных противников. Сегодня это расценивается, как оборонительная тактика ведения концептуального противостояния в условиях, когда Русь спит. Оправданно ли это?

Для ответа на этот вопрос мы можем посмотреть на историю развития библейской концепции. Сегодня на «новый мировой порядок» мы смотрим, по меньшей мере, презренно. Но для общества три с лишним тысячи лет назад появление глобальной идеи объединения было безусловным рывком в будущее.



С уровня своего понимания жрецы древнего Египта действительно взяли ответственность за глобальную цивилизацию.



В тот текущий момент их субъективный образ будущего мира выглядел совсем не так, какой мир мы имеем сегодня. Более того, библейская концепция действительно наводила порядок на территориях своей власти с тем видением, какой был у её дальнейших кураторов.



Но за тысячи лет на территории Запада так и не удалось создать того идеального порядка, о котором мыслили в древности. И потенциала никакого нет. Теперь же мы решительно отказываемся от Западного проекта. Почему такое произошло?

В первую очередь стоит отметить, что жрецы древнего Египта сами были плодами собственной культуры. Коэффициент k, который был заложен изначально в библейскую концепцию глобализации, имел, в том числе, свои культурные погрешности.



Дальнейшее замыкание касты управленцев на себя не позволило вычищать эти погрешности, и субъективизм Западной концепции спустя тысячи лет привёл к тому, что мы имеем сегодня.

Жрецы древнего Египта сами были плодами собственной культуры

Сегодня библейская концепция глобализации прекратила своё развитие. Глобальное общество же своего развития не прекращало. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе общество будет жить и развиваться вне русла библейской концепции.

Между тем, те народы, которым активно и успешно навязываются библейские принципы построения миропорядка, совершенно явно идут в тупик.



Отсутствие развития означает смерть, и глобальная концепция «нового мирового порядка» уверенной поступью идёт к собственному краху, стремясь за собой обрушить весь мир. Этот процесс ими уже не контролируется. Но всё было заложено именно в той культуре, где было нормой навязывать свою субъективную картину будущего.



Замкнутость управленцев на себя не позволила разбавлять субъективизм видения образов будущего и, как следствие, не позволила развивать концепцию.

Если же мы начнём также утвердительно проводить свою концепцию в жизнь, то не останется места для вхождения новых идей и мыслей. В этом случае мы повторим печальный опыт концептуальных наследников Атлантиды и придём к краху таким же путём. Есть ли шансы снова наступить на эти грабли?



Сегодня мы живём в эпоху концептуального двоевластия. Мы выстраиваем новую глобальную концепцию в момент обрушения действующей библейской. Мы выросли в библейской культуре и получали в ней образование. Некоторых пороков культуры мы до сих пор можем просто не видеть. В этом проявляется наш субъективизм.

О глобальной концепции можно говорить серьёзно только в том случае, если новые поколения управленцев, которые рождаются в постоянно развивающейся культуре, будут активно участвовать в развитии самой концепции. Можем ли мы сегодня говорить об этом процессе – о процессе развития КОБ?

Потенциал развития общества.

Жизнь общества представляет собой развивающийся процесс. Развитие общества обусловлено развитием личности, как субъекта управления собственным будущим. Общество складывается из совокупности личностей, из субъектов управления будущим всего общества.



Жизнь общества во много раз превышает жизнь каждого отдельного человека. Каждый же отдельный человек развивает общество через его культуру (культура – то, что остаётся после жизни человека). Тем самым, общество развивается по мере развития людей в нём, каждый из которых вносит свой индивидуальный вклад в культуру общества.

Развитие – это необходимое минимальное условие для жизни человека. Одновременно с этим, развитие является единственным гарантом жизни человека и общества. Заканчивается развитие – заканчивается жизнь.



Но жизнь не заканчивается, когда есть потенциал и желание для развития. Даже по окончанию земной жизни человека, его дело живёт, если он сумел заложить потенциал развития в культуру общества.

Таковы главные принципы нашего общественного развития. Общество развивается, пока развиваются в нём люди. Люди сами выбирают собственное развитие и деградацию. Но этот выбор они делают не только в пользу себя, но и в пользу всего общества. Когда человек встаёт на путь развития, то он развивает не только себя, но и культуру всего общества.



Если люди делают выбор в пользу собственной деградации, то всё общество лишается развития. А развитие – это жизнь, и нет жизни без развития.

На данном этапе нашего развития мы подходим к тому этапу, когда осознанность сопричастности к будущему появляется в каждом человеке. Каждый человек становится самостоятельным управленцем собственного будущего осознанно. И к этому толкают сегодня все обстоятельства.



Но он становится не простым управленцем, а человеком, который осознаёт свою сопричастность к развитию всего общества.

Наше общество становится не просто коллективом, которое увлечено чьей-то идеей. Оно становится самоуправляемым. Сегодня в каждом из нас просыпается управленец, который видит собственное будущее. Эта ситуация сложна тем, что до сих пор в вопросы управления обществом не было посвящено такое большое количество людей.



Тем более, никогда ещё наше общество не являлось самостоятельным субъектом управления собственной жизнью.



Это в корне меняет управление нашим обществом, которое до сих пор управляется по старым принципам, где вертикаль власти выстраивает управление, и личностные взаимоотношения между людьми повторяют её.

Подойдя к новой эпохе в процессе нашего развития‚ мы оказались не способными отличать человека от человекоподобного индивида

Сегодня перед нами стоит серьёзная задача – определение своего будущего. Наше общество будто остановилось в своём развитии. Но на самом деле мы определяемся со своим будущим. Причём, нас не удовлетворяет будущее, которое потребно нашей земной жизни и материальным ценностям.



Мы всё больше стараемся заглядывать за горизонт нашей жизни. И ради этого момента время остановилось на мгновение, чтобы подождать нас.

Вдвойне сложнее говорить о развитии, если люди не могут понять, чем отличается развитие от деградации. Тому примером являются современные сторонники либеральных воззрений, которые не могут найти различия между свободой и вседозволенностью. Подойдя к новой эпохе в процессе нашего развития, мы оказались не способными отличать человека от человекоподобного индивида.



Но это ключевое условие, при котором у человека есть будущее, а у человекообразного примата будущего нет:



будущее человека начинается с ответственности, потому обстоятельства всё больше заставляют человека брать ответственность за своё будущее, а своё будущее желательно строить без иллюзий;



быстро сменяющаяся жизнь заставляет человека управлять более длинными процессами, что выводит его на собственное предназначение – смысл жизни;

это происходит по причине того, что короткие процессы встроены в более длинные, и человек может заранее увидеть, что он встал на путь развития (или деградации);



смысл жизни невозможно обрести в атеизме, поскольку жизнь очень динамична, а реальные задачи повседневности могут меняться по несколько раз в день, что не позволяет человеку и дальше развивать в себе атеизм;

совесть – это главное, что может вывести человека из атеизма;



обретение человеком смысла жизни по совести даёт ему истинную свободу, причём:

— его деятельность укладывается в русло развития его собственной жизни, что решает попутно все необходимые для его существования и деятельности условия (свободаобразования, свобода перемещения, социальная свобода и пр.);

— его смысл деятельности и смысл его творений укладывается в русло развития жизни всего общества, которое складывается из таких же людей, смыслы жизней которого участвуют в развитии всего общества в целом.



Таковы этапы прохождения человека в самостоятельность. В процессе своего развития мы вынуждены быстро взрослеть и менять своё отношение к собственному будущему.



Выход на самостоятельность сам собой не приносит ответственность в глобальных масштабах. Но он необходим для дальнейшего развития в человеке управленческих навыков.



В какой-то момент каждый самостоятельный человек начинает понимать, что его большая жизнь является маленькой частичкой большого процесса, который он начинает ощущать. В этот момент его демонизм становится безсмысленным для него самого. Он отбрасывает свои старые ценности и полностью покоряется своему пути, который ему открывается, если он становится чист перед собой и своей совестью.



Старая жизнь рушится на его глазах, а новое будущее он создаёт сам.

Многим людям может показаться, что жить по совести сегодня рано. А кто-то вообще не хочет по совести жить при любых обстоятельствах.



Но жить по совести никогда не рано и не поздно. Тем более, жить безсовестно сегодня, когда процессы социальной жизни многократно ускорились, становится делом небезопасным – на пути деградации человек может очень быстро оказаться на самом дне.

Идущие вперёд в развитии люди, развивают жизнь всего общества. Про тех, кто отстаёт от развития, можно говорить, что они деградировали.



На самом деле все мы находимся на своих уровнях развития. Нельзя делить общество на “деградантов” и “развитых” – каждый из нас несёт свою нагрузку в процессе жизни. Общество едино в своём развитии, и если человек живёт, то он уже несёт своей жизнью какую-то меру развития для культуры всего общества.



Это позволяет говорить о том, что каждый из нас несёт свою долю ответственности за то общество, в котором мы живём. Говорить же о любом человеке, обвиняя его в том, что он отягощает кого-то своим присутствием, примером, образом жизни, нельзя.



Нельзя хотя бы потому, что любой человек, в первую очередь, является в какой-то мере плодом культуры самого общества, и только потом его можно оценивать, как ответственного за культурный вклад в развитие.

Те, кто вырвался вперёд в собственном развитии, делает вклад в нашу общую культуру. Каждый из них подаёт пример собственной жизнью, своими поступками, изменяет нравственное состояние общества. И на них возлагается солидный груз ответственности за культуру общества.



Остальные люди могут перенимать опыт такого “первопроходца”, оценивать его ошибки, наполнять культуру его опытом. Так всегда и было. Но сегодня опыт нельзя просто скопировать, потому что индивидуальность каждой человеческой жизни с каждым днём становится слишком явной, а ответственность за будущее всего общества распределяется на всех людей по мере вклада в общее развитие.

Так мы плавно подходим к тому, что можно назвать процессом разделения людей. Сегодня этот процесс подходит к своему пику, и каждый человек может его ощутить в нарастающей катастрофичности.



В первую очередь происходит разрушение коллективных отношений. Другой проблемой сегодня остро встаёт вопрос о будущем – нет будущего или нас вынуждено его лишают. Таким образом, создаётся благоприятная среда для взращивания ответственности в каждом человеке.



Сначала эта ответственность появляется за личностное развитие, а уже потом человек выходит на глобальный уровень ответственности.

Простые люди, которые ещё вчера были подневольными и ведомыми, сегодня оказываются способными брать ответственность за свою жизнь. Они появляются в благоприятной среде разделения, когда нельзя больше доверять собственную жизнь кому-то.



Но, становясь самостоятельными, они и сами рушат коллективные отношения, поддерживая в обществе процессы разделения, по той причине, что не хотят нести груз ответственности за безответственных людей.

Полное разделение проходит плавно. С одной стороны, идёт разделение людей, а дальше эти люди проходят путь самостоятельности. После этого перед ними встаёт вопрос объединения на новых принципах, объединения не простых людей, но самостоятельных управленцев. Это сложная задача, решение которой выпадает людям впервые. Так начинается новая культура объединения.

С другой стороны, наше общество старается сохранить старую систему управления, где это возможно и необходимо. Нельзя рушить всю систему управления сразу. Процессы протекают аккуратно, общество перестраивается осторожно, государственностьпереходит на ручное управление, а старая культура объединения плавно замещается новой культурой ответственности.

Жизнь человеческая совсем коротка‚ мы вынуждены лезть в суть смены логики

Если подходить к этому вопросу кратко, то всё это можно назвать процессом смены логики социального поведения. Он начался в середине прошлого столетия. Сегодня он подходит к своему завершению, и процесс объединения людей на новых принципах начнётся сразу же после его завершения.



По историческим меркам он будет коротким – три поколения (одно поколение – 25 лет). Но жизнь человеческая совсем коротка, а сегодня человек проживает множество жизней обновления технологий за одну свою земную жизнь. Потому мы вынуждены лезть в суть смены логики. Нам важно знать, какое будущее нас ждёт завтра.

Что же касается принципов объединения людей в глобальную цивилизацию, что сегодня называется глобализацией, то, конечно, они сменятся, когда поменяется логика социального поведения.



Произойдёт запуск совершенно иных процессов, основанных совсем на других принципах глобализации. Те люди, кто не сможет соответствовать новым форматам объединения по принципам безответственности и индивидуализма, просто останутся за бортом глобальных процессов, выпадут из развития собственной жизни.

Круг индивидуалистов–управленцев всё больше погружаются в управление собственными иллюзиями

Всё, что описано, может не соответствовать иллюзиям современной жизни. Но иллюзии рано или поздно рушатся, а в сухом остатке перед нами остаётся тот разваленный мир, который тысячелетиями управлялся узким кругом индивидуалистов-управленцев.



Они не видят этих процессов, которые идут сегодня в России. Они всё больше погружаются в управление собственными иллюзиями. Их внимание отвлечено процессами, которые никак не относятся к процессам развития общества.



Они просто не понимают, что их иллюзорный мир, который они навязывают всему миру, уже давно вышел за рамки развития. У них создана иллюзия, что они всё ещё чем-то управляют.



Они верят, что ещё немного, и они полностью подчинят себе глобализацию. Но их иллюзии закончатся, и они увидят, что параллельно с их реальностями развивалась действительная жизнь.

Нас же должен больше интересовать вопрос, сможем ли мы соответствовать новой жизни? Потому сегодня нужно концентрировать своё внимание на вопросах, которые затрагивают наше будущее. Начинать стоит с индивидуального будущего, которое никак не откроется, если человек будет безответственно относиться к нему.



После этого можно говорить о видении глобального будущего, которое никак не откроется, если не беречь в себе человека. Осмысление своего предназначения невозможно в атеизме.



После того, как человек осмысленно вошёл в русло собственного развития, ему открываются совсем другие возможности, и он начинает видеть окружающий мир совсем другими глазами.

Концепция уже меняется.

Если говорить о КОБ, то она тоже является субъективной концепцией глобализации. И её субъективизм выражается мыслями не только авторского коллектива. Конечно, смена авторов, их участие в разработке концепции влияет на субъективизм концепции.



Но в разработке концепции принимает участие и информационно-алгоритмическая система КОБ, в которую входит большое количество людей уже сегодня.

Число сторонников новой концепции постоянно растёт. Все они принимают своё участие в развитии информационно-алгоритмической системы КОБ. Кроме того, их субъективный уровень концептуального видения так-же растёт.



Конечно, не все люди могут выразить собственные мысли на бумаге так же, как авторский коллектив ВП СССР, но в условиях единой алгоритмики — это не всегда и нужно.



Любой практический опыт каждого человека через информационные алгоритмы концепции может принимать участие в развитии самой Концепции. Авторский же коллектив здесь являет собой всё более посредственную роль – роль медиаторов[1].

Если же говорить о самой теоретической платформе концепции, то она тоже развивается. На этапе свое появления КОБ сразу планировалась, как объединительная концепция всего общества. Однако в неё изначально вошли целые разделы по толпо-“элитаризму”. Это объяснимо начальным этапом развития.

Общество развивается постепенно. Те или иные знания люди объясняют терминологией, которая досталась им в наследство от той культуры, в которой человек родился и вырос, получал образование, трудился.



Такая терминология может объяснять знания доступно уровню данного понимания в обществе, быть актуальной и метрологически состоятельной на существующем этапе развития. Но одновременно с этим она может оказаться неработоспособной для новой жизни в будущем, на новых этапах развития общества.



Хотя явления, которые описывала старая методология, объективно существуют.

Проблема не в том, какую написать терминологию будущего, не запутавшись в опыте прошлого и завалах стереотипов людей, которые воспитывались на прошлых этапах развития. Не в этом проблема.



А в том, что на пути к человечности каждый из нас проходит свой этап развития, где проявления демонизма могут принимать активное участие в концептуальной деятельности. Хорошо, если человека никто не знает публично.



Тогда этот этап он преодолевает незаметно для общества. А если публичный человек начинает демонстративно демонить, тогда что?

Если подрастающий концептуал оказывается неспособным обуздать свой Я-центризм, то ему начинает казаться, что он умнее старшего поколения. В этом плане он оказывается способным увидеть потенциал развития общественно значимой науки, но реализовать его помешают собственные амбиции. Хотя он вполне мог бы помочь и дальше развивать методологию.



Так сказать, сделать свой вклад со стороны своего видения субъективной концепции.

Он начинает активно развивать концепцию собственным опытом и творческой мыслью

На практике мы видим, как уровень сторонников КОБ постоянно растёт. Если в информационно-алгоритмическую систему (эгрегор) концепции человек входит не как дойная корова, то он начинает активно развивать её (концепцию) собственным опытом и творческой мыслью.



Когда же человек подходит к вопросам предикции, то вдруг выясняется, что авторами концептуальных знаний (царской информации) может стать любой человек, участвующий в концептуальном развитии. В первую очередь, он имеет собственное видение будущего и свою определённую концепцию.



А дальше он участвует в глобальном концептуальном строительстве будущего, в концептуальной соборности.



Важно только отнестись бережно ко всему тому, что было создано ранее, и к людям, которые участвовали на ранних этапах развития культуры.

В этот момент вся нагрузка которая ложилась на этих популяризаторов опять возвращается к авторскому коллективу ВП СССР

Мы ощущаем наши распри и разделения, как следствие той культуры, в которой мы живём. И мы ищем изъяны в нашей теории, дополняем её, развиваем. Мы пробуем всё то, что сами излагаем в собственной теории.



Опираемся на ту методологию, которую нам представляет наш собственный опыт. А опыт подсказывает, что из толпо-“элитаризма” нам не выбраться никогда, если мы сами опираемся на толпо-“элитарные” теории.



На те теории, которые разделяют нас на имитаторов и провокаторов, на КОБ-овец и кобовцев.



Тем более, нам никогда не уйти от опеки современного апостольства, которое появляется всегда, когда очередные медийные фигуры, выполняющие роль пастухов и популяризаторов концептуальных знаний, в очередной раз ломают себе шеи.



В этот момент вся нагрузка, которая ложилась на этих популяризаторов, опять возвращается к авторскому коллективу ВП СССР, как к маяку авторитетности. Так происходит постоянно. И будет происходить далее, если бы сама концепция не развивалась.

На следующих этапах появились новые разделы концепции, которые затрагивают процессы развития общества. И здесь вообще непаханое поле для людей, которые действительно видят потенциал для развития методологии. Появились новые разделы. Понятия Любви и объективные закономерности заложили огромный потенциал для развития КОБ.

Ошибаются ли волхвы?

Давайте ещё раз отметим, что общество всегда находится в развитии. И в его движении немалую роль выполняет сообщество сторонников КОБ. Сторонники КОБ тоже развиваются.



С каждым днём их участие в развитии самой концепции возрастает. В текущий момент уход из земной жизни В. М. Зазнобина, которая не могла пройти безследно для всех сторонников КОБ, показала, на каком этапе находится русское концептуальное движение.

Своим субъективизмом вытаптывать те области общественно значимой науки‚ куда могли бы встраиваться иные субъективные взгляды

Для одних сторонников КОБ это событие стало сродни ухода из жизни пророка Мухаммеда.



Авторитетность мнения В. М. Зазнобина теперь долгие годы будет вызывать вопрос к сторонникам развития теории – А что это вы тут меняете? Так уж устроены современные люди. Они представляют Бога в образе человека, а каких-то людей представляют богами. Но, ни один человек не может подменить Бога.



По этой причине никто не имеет права своим субъективизмом вытаптывать те области общественно значимой науки, куда могли бы встраиваться иные субъективные взгляды, которые принимали бы участие в развитии всего общества.

Такая авторитетность частенько бьёт по рукам. Ведь люди искренне верят, что авторитет не ошибается никогда. Стать таким авторитетом действительно невозможно никому. Все люди ошибаются, и не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.



Потому, смотря на авторитета, человек предпочитает всё больше уходить в совершенно осознанную бездеятельность и “виснуть” на авторитетных мнениях по той причине, что он не верит в собственные силы.

Либо можно спокойно уйти от забот повседневной жизни. С такой логикой человеческое общество начинает отягощать человека. Он перестаёт наслаждаться простым человеческим общением, получать удовлетворение от социума и от своего участия в нём, от собственного вклада в культуру.



Человеческое общество и простое человеческое общение его перестают радовать. Он начинает замазывать проблемы социума, отворачиваться от них, переключать своё внимание на то, что не сможет испортить его искусственный настрой.



Кто-то тянется к общению с животными, превознося животных выше людей. Другие уходят в природу, в пустые наслаждения, в творческое бесплодие и безконечный духовный онанизм.



Концептуальные знания помогают им на какое-то время разорвать обратные связи пороков общества.



Они становятся культурными “чистюлями” и предпочитают не тратить “попусту” своё “драгоценное” время, которое можно потратить на наслаждение жизнью, но не на вклад в культуру человеческого общества. К чему вся суета? Авторитеты всё устроят в этом мире и без нашего участия.

С другой стороны, волхвы не должны ошибаться никогда. Иначе они просто уронят “фасон”. В условиях, когда люди подходят к теории абсолютно критически, не имея представления о процессе развития самой теории, многие изменения могут восприниматься негативно.

3 ноября 2018 г.

Дьяконов Иван

[1] (нейромедиатор) — биологически активное химическое вещество для передачи нервного импульса от одной клетки к другой

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