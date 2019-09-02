ВП СССР: «О текущем моменте» № 1 (139). Снова о перспективах…

Мне говорят про выживших из ума государственников, потерявших берега и думающих только о том, как прикупить еще один домик в Испании.

А я точно знаю, что с тех пор, как я начал заниматься бизнесом, никто из госзаказчиков даже не намекнул мне об откате. В коммерческом секторе были попытки, но не в государственном. Боятся меня, потому что я журналист? Еще лет 10-15 назад это никого не останавливало. Я знаю журналистов, с которыми чиновники тогда охотно вступали вкоррупционные отношения.

2. «Раскладываем всё по полочкам» тем, кому «захорошело» от российского капитализма со «слегка очеловеченным» мурлом….6

А я, регулярно встречаюсь, например, с непоследними людьми из ФРИИ 2, Сколково, Центробанка, Росатома, РТРС 3, региональных администраций, включая даже, не побоюсь этого слова, правительство Москвы.



И вижу живых, умных, передовых людей с горящими глазами, которые решают сложнейшие менеджерские задачи. Причем я общался с чиновниками и в девяностые, и в нулевые — и точно помню, что тогда передо мной сидели совсем другие люди, с совсем другими целями и мыслями в голове. Мне говорят, что государство держит нас за быдло, в упор не видит маленького человека. А я точно помню, что еще совсем недавно любой контакт с государством, будь то регистрация автомобиля или получение загранпаспорта, превращался в пытку 4. Теперь же это делается в спринтерские сроки по понятным правилам и вежливыми людьми с улыбкой на лице. Мне говорят, что страна летит в тартарары, в экономике все загибается, мы ничего не строим и не производим, деловая инициатива подавлена. А я вижу стадионы молодых предпринимателей. Я точно знаю, что, в отличие от благословенных девяностых, оформить юрлицо сегодня — раз плюнуть. Я знаком с сотнями представителей среднего и малого бизнеса, которые не скулят, а делают свое дело — и растут каждый год на двузначные, а то и трехзначные цифры. Я вижу сотрудников крупных корпораций, которые работают по 12-14 часов в сутки и реально, а не корпоративненько гордятся достижениями своих компаний.



Примеры могу перечислять до утра, вот лишь несколько. НЛМК 5 всего за 5 лет совершили рывок, стали самой эффективной металлургической компанией в мире, получили Global Metals Awards в Лондоне. "Росатом" поднял отрасль из небытия, производит углекомпозиты 6, осваивает ветроэнергетику, там работают потрясающе интересные люди.



РТРС в рекордные сроки перевело всю страну с аналогового телевидения на цифровое. "Газпром нефть" осуществило несколько фантастически сложных проектов — Новый порт, Приразломная, Бадра.



Некоторые из них стали бенчмаркингом 7 мирового уровня. На прошлой неделе я общался со вторым человеком в этой компании, у него кабинет площадью метров 20, не больше, а руководители департаментов и вовсе сидят в общем опен-спейсе. Да, я, конечно, помню, что нефть — это примитивный бизнес, просверлил дырку в земной коре и качай.



Но если вы правда так думаете, то это означает только одно— вас просто не интересует реальность. Легкодоступная нефть давно закончилась и сегодня некоторые нефтяные проекты по технологической сложности сопоставимы с первым запуском человека в космос 8. Наверное, я наивный и тупой или даже продажный — вам видней. А может просто права еще один наш клиент, аудитор Алла Милютина, которая в своей книжке "Спасите мой бизнес" (она только что вышла в "МИФе" 9) говорит: "Вы неплатите налоги, потому что их все равно разворуют? Ну, раз вы так думаете, значит ваши налоги действительно украдут. А на мои построят детский сад"»10. И эта оценка ситуации и перспектив Д.В. Соколовым-Митричем быстро расползлась по интернету и обросла комментариями, среди которых довольно много одобрительных 11 (далее всё «скопипащено» и приведено так, как написано авторами — опечатки и грамматические ошибки их): · Да у нас много БАРДАКА и воров. Но это уже не 90-2000 годы. Мир изменился мы меняемся (хотя и очень медленно). Прошлые годы нас приучили, чуть что кричать: "Все воры и всё ПЛОХО". Но сейчас надо делать на местах спокойно и без криков. Если каждый человек, сделает хоть что то, что бы, было лучше. Это будет движение в ПЕРЁД!!! · Замечательный ролик для наших нытиков и всепропальщиков, а также для "туристов" с рюкзачками за спиной, которые по призыву либерастов-педерастов делают массовку на митингах, вместо того, чтобы включать мозги и работать. · Есть две страны: Россия оптимистов, где строят, улучшают, развиваются; и Россия пессимистов, где разваливают, закрывают, и вообще полный капец!!! Причём у нытиков всё плохо.Строят — денег деватьнекуда, разворовали сколько, природу загрязняют ивообще — гады. Короче, его проще пристрелить, чем сделать счастливым. · Молодец, позитивно и по существу. Если услышите подванивающих либерастов, гоните их ссаными тряпками. · "Желание украсть" в основном у тех, кто не хочет работать. Чем меньше зарабатывают, больше хочется "халявы". · Ко мне люди приходят за ипотеками. Спрашиваю какой доход. Они отвечают 110-140 тыс. Рублей. Блин, ну совсем нет денег у людей… ноют только лентяи. 12 · С автором согласна. Поддерживаю, надоели и нытики и митинги. Одни бараны, а другие вражины. · Отличный, позитивный ролик! Как же мы все соскучились по такого рода информации… И самое главное — все это правда. Не знаю, кто как, но я вижу возрождающееся сильнейшее государство… Да, трудностей и проблем много, но для того, чтобы увидеть, что изменения в позитивную сторону набирают обороты, некоторым нужно оторваться от чтения либеральных СМИ, и оглянуться вокруг широко открытыми глазами. · СПАСИБО ЗА ПОЗИТИВ!!! Побольше выпускайте таких роликов! Эх, и телеканалов бы добавить с таким контентом!.. · Да всепропальщиков еще много, и я заметил одну общую для них черту, в своей массе это ограниченные, можно сказать тупые, очень консервативные, тяжелые на подьем, безинициативные и зачастую ленивые люди, они всем недовольны, они считают что все вокруг воры и проходимцы и только они самые честные и порядочные, что в их бедах виноваты все кроме них и первый виновник естественно путин, но самая главная их черта это упертость, общался с некоторыми раскладываеш им все по полочкам (выделено курсивом нами при цитировании: ВП СССР), они вроде соглашаются, но под конец все равно виноват ктото но не они, и первая подмога для либералпидорасов это всепропальщик.



Мне кажется что в каждой стране рождается определенный процент потенциальных предателей, бомжей, пидорасов и естественно всепропальщиков и от этого никуда не деться. Остается просто не обращать на убогих внимание. Конечно, в России полно предпринимателей манимейкеров, которые «не в Бога богатеют», и одобрительно восторженные отклики на приведённую выше публикацию «Митрича» принадлежат большей частью им. Но есть и те, кто выразил полное несогласие с мнением Соколова-Митрича.



Один из них ответил ему так: «Построят детский сад??? Ага. Конечно. Автор, открой сайт госстатистики, и посмотри количество детских садов по годам. И если хватит смелости, выложи этоздесь, на своём канале. То же самое с количеством школ. А потом сравни это с ростом количества храмов РПЦ. Конечно, этого ты делать не будешь. Ведь каждый может проверить эти цифры. А чьи-то бездоказательные утверждения о гигантском росте нашей экономики — это пожалуйста!



Ну давай про экономику. Что там было в майских указах Путина? Поднять ВВП России на 50 % за 6 лет. Так? Это, если вспомнить математику, примерно 6…7 % в год (учитывая прогрессивную составляющую). ГДЕ эти шесть процентов??? Росстат показывает нам колебания около 0,5 %. И так уже ДВА ГОДА из шести! И что? Сделаны выводы? Кого-то сняли с должности премьера? Неееет! У нас же всё прекрасно! Вы или реально живёте в другой стране, либо сознательно искажаете реальность в угоду властям».13 Субъективные оценки могут быть иллюзорны, а реальность в своей динамике неизбежно развеет иллюзии, но тогда будет уже поздно пересматривать свои прошлые оценки — неприятности, к которым они приведут, будут вполне реальны, а их воздействие может быть убийственным. Поэтому важно упреждающе по отношению к динамике течения событий понять, что в действительности происходит, чтобы не пасть жертвой собственных пьянящих иллюзий.



2. «Раскладываем всё по полочкам» тем, кому «захорошело» от российского капитализма со «слегка очеловеченным» мурлом



Тому, что в действительности происходит в России, посвящён раздел 5 аналитической записки ВП СССР «Об этике и её роли в жизни»1, написанной в марте 2019 г., в силу чего она к настоящему времени не устарела, и сказанное в её разделе 5 необходимо вспомнить для понимания дальнейшего изложения. Но поскольку тематика той записки — этика и её роль в жизни общества, 14 то некоторые аспекты, значимые для понимания перспектив России и управления ими, в той записке не были освещены.



В частности в ней говорилось, что центробанк РФ на основании действующей конституции и законодательства о нём ни за что перед государственной властью и обществом России не отвечает, и при этом с момента принятия конституции РФ 1993 г. безнаказанно проводит вредительскую эмиссионную и кредитную политику, способствуя деградации науки, системы образования, реального сектора экономики и в целом — способствуя экономическому геноциду населения, т.е. вымиранию страны. См. слева демографическую карту мира — взята из интернета, характер демографической ситуации, показанный на ней для РФ, подтверждается другими публикациями; а ниже представлена демографическая карта России, которая даёт более детальное представление о характере демографического кризиса страны и его распределении по территории.15



До «Митрича» и его опьянённых иллюзиями почитателей эта информация как-то не дошла либо не была ими оценена должным образом.



«Если русские вымирают, значит это кому-то нужно», — Л.В. Шебаршин (1935-2012), начальник Службы внешней разведки СССР. Но сказав это, он не стал указывать на тех, кому это нужно, кем, по каким причинам, с какими целями, и как осуществлялся и осуществляется этот геноцид.



Тем не менее, должно быть понятно, что если страна вымирает, то инфраструктуры и некоторые предприятия, которые построены и продолжают строиться, успешно интегрируясь в мировую экономику, по факту предназначены не для повышения качества жизни будущих поколений наших соотечественников, а построены и строятся в интересах будущих поколений колонизаторов территорий РФ, очищенных от коренного населения методами «гибридной войны» 16. Зачистка территории осуществляется вполне успешно в полном соответствии с планами заправил глобальной политики. «На территории СССР экономически оправдано существование 15 миллионов человек» (М. Тэтчер в бытность её премьер-министром Великобритании). С 1992 по 2008 г. население России сократилось примерно на 12,3 миллиона человек и продолжает сокращаться. По оценкам ООН 2009 года к 2025 году Россия потеряет ещё, как минимум, 11 миллионов жителей, а к 2050 году население России может снизиться до 100 миллионов человек. «Население России сокращается, экономика увядает, она не проживёт следующие 15 лет» 17 (вице-президент США Дж. Байден. The Wall Street Journal. 25 июля 2009).

Внутренний Предиктор СССР

15 августа — 1 сентября 2019 г.

1 «Дмитрий Владимирович Соколов-Митрич (настоящая фамилия — Соколов; род. 2 мая 1975, Гатчина) — российский писатель, поэт и журналист, специальный корреспондент газеты «Известия». С октября 2008 года по апрель 2015 года — заместитель главного редактора журнала «Русский репортёр». Это из Википедии.



Теперь к этому перечню умений добавилось ещё и «успешный бизнесмен» — манимейкер. Образование — факультет журналистики МГУ: т.е. знаний, позволяющих отличать «мух от котлет», и широкого кругозора — нет, но есть диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «демагогия».

Как можно понять из сообщаемого Википедией, добавка «Митрич» к фамилии — это в целях построения псевдонима. Но даже если Д.В. Соколов избрал псевдоним, исходя из неких известных ему, но не оглашённых публично соображений, то единственный «Митрич», который может придти на память большинству читателей его опусов, это — персонаж «Золотого телёнка», обитатель пресловутой «Вороньей слободки». Он памятен по контексту:

«Ведь это герой! Ведь он сейчас на 84 параллели… (речь идёт о другом персонаже — полярном лётчике Севрюгове, который на некоторое время пропал без вести в ходе арктического полёта, однако не погиб, а сообщил по радио о вынужденной посадке на лёд, но обитатели Вороньей слободки уже обсуждали, как кому-то из них присвоить его комнату. — ВП СССР).

— Что ещё за параллель такая, — смутно отзывался Митрич, — может, никакой такой параллели и вовсе нету.

Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались.

Митрич говорил сущую правду. В гимназиях он не обучался. Он окончил Пажеский корпус (выделено жирным нами при цитировании: ВП СССР)».

———————

Это пример того, что капитан Врунгель был прав: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Высказанное им положение касается и избрания псевдонимов. Пажеский корпус в Российской империи — сословное военно-учебное заведение, куда не всякий дворянский сын мог поступить, поскольку родители были хоть и дворянами, но не столь знатными и высокопоставленными, как того требовали традиции корпуса (при Николае I по Положению о корпусе — к учебе в нём допускались только сыновья тех, кто дослужился до 3 класса по табели о рангах и выше, т.е. дети генерал-лейтенантов и более высоких чинов по военной и гражданской службе).

2 Фонд развития интернет-инициатив — крупнейший венчурный фонд России для IT-стартапов: https:// www.iidf.ru/. IT — безусловно — важнейшая сфера, при условии, что материальное производство на высоте. Иначе по анекдоту:

Посреди океана тонет круизный лайнер. Помощь запаздывает, и тут капитану сообщают, что среди пассажиров есть самый что ни на есть крутой спец по IT. Его немедленно приводят к капитану, и тот, объяснив ситуацию, просит помочь:

— Что можно сделать?

— Интернет есть? — спокойно спрашивает IT-спец.

— Есть!

— Загружайте браузер и я продам корабль.

— ??? А что потом?

— А потом это уже не наши проблемы…

Отрыв от реальности, такой, каким он показан в анекдоте, — типичный результат, воздействия на детскую психику «развивающих» компьютерных игр.

3 Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

4 То, что государственная власть относится к простым гражданам как к быдлу, выражается не в том, что такие процедуры как создание «юрлица» или регистрация автомобиля тянутся долго и могут сопровождаться поборами. Отношение к гражданам как к бесправному быдлу выражается в том, что если государственная власть в лице кого-то из её представителей попирает законные права граждан, то граждане, чьи права попраны, не имеют реа-

лизуемых возможностей гарантированно восстановить свои права; а совершившие злоупотребления должностные лица продолжают занимать должности и делать карьеры, вместо того, чтобы покинуть сферу государственной власти навсегда. Если же такой чиновник падёт жертвой самосуда, то виноваты — совершившие самосуд, а не сам чиновник и не его коллеги, которые покрывали его и его злоупотребления властью и статусом.

5 Сайт группы НЛМК: https://nlmk.com/ru/about/key-factors/ .

6 «Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

Ранее Лихачева сообщила РИА Новости, что запуск "Спектра-М" планируется не ранее 2027 года, точная дата будет зависеть от финансирования» ( https://ria.ru/20190818/1557604695.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ).

7 «Бенчмаркинг (от англ. Benchmarking), — эталонное тестирование. Сопоставительный анализ на основе эталонных показателей — это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы. Он в равной степени включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление» (Википедия).

8 О системе ГЛОНАСС. «В настоящее время на орбите находится 23 спутника, выведенных на нее в период с

2007 по 2019 годы. Из них 13 спутников были выведены на орбиту в 2007-2011 гг. — т.е. 8-12 лет назад. Они принадлежат к категории «Глонасс-М», срок службы спутников которой составляет 7 лет. Получается, что все 13 спутников уже перешли срок годности, некоторые — значительно.

Десять спутников ГЛОНАСС были выведены на орбиту в 2012-2019 гг. Это — спутники с семилетним и десятилетним сроками использования. Еще четыре спутника не используются по назначению, но их срок годности также находится на пределе. Кстати, то, что значительная часть спутников продолжает исправно работать, уже перейдя свой срок использования, свидетельствует о высокой степени надежности подобной техники российского производства. Все же есть, чем гордиться в отечественной космической промышленности!

Между тем, обновление группировки спутников, находящихся на орбите, в настоящее время осуществляется лишь в тех случаях, когда старый спутник заменяется новым. В настоящее время в резерве — четыре готовых к запуску спутника «Глонасс-М». Еще несколько спутников «Глонасс-К» должны быть произведены в ближайшее время.

Когда гарантийный срок использования спутника истекает, его надежность значительно снижается. Соответственно, оператору приходится куда внимательнее следить за состоянием группировки спутников на орбите, чтобы в случае выхода каких-то спутников из строя сразу же заменить их новыми.

Но что произойдет, если спутники начнут выходить из строя по причине своего устаревания? Директор Института космической политики Иван Моисеев в своем интервью «РИА-Новости» подчеркнул, что пострадают структуры Министерства обороны РФ, являющиеся основными пользователями спутников, а гражданские пользователи могут даже не заметить возникших проблем, поскольку их обслуживание осуществляется ГЛОНАСС параллельно с GPS.

Однако производство новых «Глонасс-К» уже столкнулось с очень серьезными препятствиями. Власти признали, что пока не в состоянии организовать серийное производство спутников из-за проблем с комплектующими. Дело в том, что некоторые комплектующие — иностранного производства, в России пока не научились изготовлять их аналоги. И производятся эти комплектующие в Соединенных Штатах Америки и в странах Западной Европы, а у России сейчас с Западом, как известно, отношения очень проблемные, и это отражается и на экономической сфере, и на сотрудничестве в области высоких технологий и космической промышленности» (Что происходит с ГЛОНАСС? Производство космических аппаратов под угрозой»: https://super- orujie.ru/blog/43286186009/CHto-proishod it-s-GLONASS-Proizvodstvo-kosmicheskih-a pparatov- po?nr=1&mid=0C25955A223750B6D0AE44841D5F 0A1A ) .

9 Аббревиатура от фамилий основателей — Манн, Иванов, Фербер.

10 https://smitrich.livejournal.com/ . Пояснения в сносках добавлены при цитировании: ВП СССР.

11 Приводимые ниже комментарии отсюда: https:// www.youtube.com/watch?v=2Awvfirtoug (по состоянию на 15.08.2019). На других сайтах, где есть этот материал, тоже довольно много «одобрям!».

12 Автор этого комментария — явно слабоумный, поскольку не может понять, что у воспитательницы детского сада с зарплатой 25-40 тыс. рублей (предложения вакансий в середине августа 2019 в С-Петербурге и его окрестностях; а преподаватель математики в техническом колледже, имеющий университетский диплом, при работе на одну ставку получает менее 20 тыс. руб) и в мыслях не может быть взять ипотеку. И они — вовсе не лентяи, не говоря уж о том, что воспитатели детских садов, учителя школ, преподаватели колледжей и вузов — важнейшая профессиональная группа, в чьих руках дети — наше будущее, и их зарплаты даже при начале карьеры должны быть на уровне, позволяющем жить, а не выживать, для того, чтобы они могли посвятить себя нашим детям. По-

этому государственная политика в стиле «Если не хватает денег — идите в бизнес» (© Д.А. Медведев: https:// www.youtube.com/watch?v=-R6nX2ParmM) — политика празитирования манимейкеров на призвании и таланте тружеников, она разрушительная для будущего общества. Зарплаты же и предпринимательские доходы на уровне от 110 тыс. рублей и выше имеют менее 2 % населения страны.

«По подсчётам ВТБ и исследовательской компании Marc Russia, состоятельными можно назвать 1,3 млн россиян. При этом население России, по подсчётам Росстата, составляет 146,8 млн человек, из них 101,3 млн взрослых.

Эксперты разделили состоятельных граждан на три категории:

· Москвичи с доходами 150-200 тысяч рублей в месяц, а также жители остальных регионов с ежемесячными доходами 120-150 тысяч рублей в месяц — 700 тысяч человек.

· Россияне с доходами свыше 200 тысяч рублей в месяц в Москве и свыше 150 тысяч рублей в регионах — 400 тысяч человек.

· Россияне с располагаемым состоянием свыше 30-50 млн рублей — 200 тысяч человек» (опубликовано 31.03.2018: https://vc.ru/flood/35574-cifry-chislo-rossiyan-s-dohodom-ot-150-tysyach-rubley-v-mesyac ; см. также: https:// www.rbc.ru/finances/31/03/2018/5abe2dde9 a794719b63a8f6f).

Автору приведённого комментария, как и многим другим (включая депутатов, губернаторов, членов правительства и работников аппарата), давно уже следует понять, что жизнь общества характеризуется некоторым набором статистических распределений (Думе, правительству и администрации президента давно уже следовало определиться — каким именно?), а не отдельными показательными примерами успехов и кошмаров.

13 Чтобы понять, насколько обоснованы такого рода возражения «Митричу», надо обратиться к фактам.

Элитарно-«корпоративная» корпорация, научились присваивать бюджетные деньги. Поэтому, чем больше на его территории надо строить, тем лучше для него. Система присвоения бюджетных средств работает отлично. Это своего рода «подарки судьбы».

Критерии, по которым можно определить хищения народных ресурсов, это постоянное продление срока сдачи объекта в эксплуатацию. Профессиональные работники по отмыванию денег вам уже придумали массу причин:

· ошибочная работа с недобросовестными подрядчиками;

· несоответствие строительных материалов определённому качеству;

· хищения государственных средств с объекта;

· отсутствие надлежащего контроля за ходом исполнения контрактов. Таких «подарков судьбы», попавших в руки чиновников, очень много:

· 2019 год. Костромских чиновников уличили в махинациях при строительстве детсада и жилья для сирот: https://kostroma.news/news/kostromskih-chinovnikov-ulichili-v-mahinatsiyah-pri-stroitelstve-detsada-i-zhilya-dlyasirot/ .

· В уголовное дело об украденных 25 миллионах детсада "СОКОЛ" могут попасть высокопоставленные чиновники Крыма: http://stroy-krim.org/encyclopedia/news/v-ugolovnoe-delo-o-25-millionah-mogut-popast- vysokopostavlennye-chinovniki-kryma .

· Севастопольских детей нагрели на 84 миллиона: https://primechaniya.ru/home/news/january2017/afera_goda-

_sevastopolskih_detej_nagreli_na_84_mill iona/

· В Дагестане задержали трех чиновников, подозреваемых в махинациях: https://dailystorm.ru/news/v-dagestanezaderzhali-treh-podozrevaemyh-v-mahinaciyah-chinovnikov-video .

· Чиновника осудили за махинации на 100 млн рублей при строительстве детсада во Владивостоке. https://360tv.ru/news/chp/chinovnika-osudili-za-mahinatsii-na-100-mln-rublej-pri-stroitelstve-detsada-vovladivostoke/ .

· В Ярославле задержали чиновников департамента госжилнадзора: https://yar.aif.ru/incidents/kriminal/v_yaroslavle_zaderzhali_chinovnikov_departamenta_goszhilnadzora?utm_source= yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews .

Причем стоит заметить, что объектами работы правоохранительных органов становятся не все казнокрады, а только те чиновники, которые не оправдали себя, либо стали не соответствовать системным требованиям работы с «подарком судьбы» по разным причинам и допускать ошибки в работе. Они сразу попадают в руки соответствующих органов, которые тоже часть системы по работе с «подарками судьбы».

Более того, в последние годы в среде чиновников появилась новая модная тенденция, когда при первом же случае человек осваивает огромные бюджетные средства, не соблюдая никакие правила безопасности. Попадает в руки следствия (вполне возможно ход его управляемый), далее приговор, заключение, досрочное освобождение за хорошее поведение. И после нескольких лет отдыха в «санатории», в одном из городов России появляется новый предприниматель — миллионер, а то и миллиардер.

14 Записка вызвала неприятие со стороны оценщиков деятельности ВП СССР и «болельщиков за КОБ», поскольку с их точки зрения соборность как социальное явление неправомерно характеризовать словом «мафия», с которым в обществе связаны большей частью негативные смыслы.Т.е. они не поняли главного: одна из задач той записки — показать, что принципы деловой коммуникации людей в коллективной деятельности, на основе которых действуют и достигают эффективности криминальные группировки (не всегда объективно антисоциальные) и объективно антисоциальные группировки (мафии наркои порнобизнеса наших дней и прошлых эпох), объективно свойственны любой устойчиво результативной коллективной деятельности.Для сведения недовольных запиской: Христос и апостолы — криминальная группировка по отношению к укладу и законодательству Иудеи и Римской империи той эпохи, т.е. они — мафия, хотя это и не антисоциальная мафия (группировки, криминальные с точки зрения антисоциального законодательства, не всегда объективно антисоциальные).

Соборность как социальное явление складывается на основе тех же принципов коммуникации, что и мафии, но соборность отличается от всех прочих мафий тем, что её участники — носители человечного типа строя психики и «это не подражаемо» (© Мартышка, мультфильм «Первобытная сказака»). Т.е. соборность — мафия, но не всякая мафия соборность.

Само же слово «мафия» было введено в контекст записки «Об этике и её роли в жизни» потому, что в деятельности криминальных мафий определённые принципы, о которых шла речь, выражаются наиболее ярко именно как системообразующие принципы, т.е. они устойчиво действуют на продолжительных сроках времени, в том числе и в преемственности поколений.



В деятельности мафий они видны посторонним, они талантливо экранизированы в фильме «Крёстный отец»: это не романтизация бандитизма, как восприняли фильм многие, а повествование о трагедии семьи, о человеческой драме; те же самые принципы коммуникации, которые характерны для Майкла и его отца, в сочетании с жреческой концептуальной властностью в русле Промысла — породили бы иное качество жизни.



Если же пользоваться словами «братство», «товарищество», то люди, не имеющие собственного опыта товарищеских взаимоотношений в многолетнем коллективном деле, не поймут, о чём речь.

Недовольные же употреблением слова «мафия» по отношению к соборности — пустоцветы в деле построения соборности и воплощения КОБ в жизнь, поскольку не в состоянии реализовать эти принципы в своей жизни и породить соборность как доминанту (безальтернативно решающую силу) в практике политической и хозяйственной жизни страны.



Причины пустоцветения — не являются оценщики и болельщики носителями психотипов «единоначальник» и «юродивый единоначальник», поэтому для них вход в соборность закрыт.



Если бы недовльные запиской «Об этике и её роли в жизни» породили соборность, то не было бы надобности писать эту записку. В этой связи напомним, что записка «От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии» (включена в Федеральны список эктремистских материалов) была написана в 2003 г. Однако «не в коня корм»…

И кодекс «Принципы соборного взаимодействия» оценщики и болельщики КОБ не желают применять к самим себе: но это лицемерие — декларировать приверженность соборности и не соучаствовать в построении соборности в жизни; иначе бы они давно сами породили бы соборность и записка об этике была бы не нужна в силу само собой разумения в ней изложенного участниками соборности.

15 Андрей Соколов. Российская демография по регионам ( https://cont.ws/@ads/1243327 : — публикация 2019 г.).

16См. раздел 3.2 «О войне и «мире»: немного теории, необходимой для понимания сути практики жизни» аналитической записки ВП СССР «К 100-летию завершения боевых действий первой мировой войны ХХ века» (В 2019 г. издана отдельной брошюрой в издательстве «Концептуал» под названием «Первая мировая война XXI века»).

17 Т.е. предполагалось перейти к практическому решению «Русского вопроса» путём интервенции в Россию самое позднее в 2024 г., к какому сроку она должна была по их оценками прекратить своё существование как государство, вследствие чего должен был бы возникнуть предлог к оккупации под видом «поддержания порядка» и «защиты местного населения от банд-формирований».



ВП СССР



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