Илья Мощанский. Крах планов графа фон Штрахвиц. Бои в районе Нарвы 2.02-23.04.1944
Илья Борисович Мощанский рассказывает про боевые действия в районе Нарвы в феврале – апреле 1944 г.
- Кто такой генерал граф фон Штрахвиц?
- Как советское командование пыталось окружить немецкие войска на линии "Пантера"?
- Какие силы и средства задействовали противники?
- Какой план и ход операции "Штрахвиц-1"?
- Какой план и ход операции "Штрахвиц-2"?
- Какой план и ход операции "Штрахвиц-3"?
- Каковы были итоги операции и потери сторон?