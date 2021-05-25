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Илья Мощанский. Крах планов графа фон Штрахвиц. Бои в районе Нарвы 2.02-23.04.1944

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Илья Борисович Мощанский рассказывает про боевые действия в районе Нарвы в феврале – апреле 1944 г.
- Кто такой генерал граф фон Штрахвиц?
- Как советское командование пыталось окружить немецкие войска на линии "Пантера"?
- Какие силы и средства задействовали противники?
- Какой план и ход операции "Штрахвиц-1"?
- Какой план и ход операции "Штрахвиц-2"?
- Какой план и ход операции "Штрахвиц-3"?
- Каковы были итоги операции и потери сторон?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aCPvzGbse28
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