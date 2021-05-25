Александр Шлеменко о том, как нам стать сильнее?
Как нам стать сильнее?
Александр Шлеменко и Алексей Орлов.
Часто можно слышать разговоры о том, что нужно быть сильными. Только что для этого нужно сделать? С чего начать? Кто может в этом помочь? Кто обязан участвовать в становлении и взращивании сильных людей, сородичей и сограждан?
Об этом пойдёт речь в этом видео ролике с Александром Шлеменко и Алексеем Орловым.
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