Как нам стать сильнее?

Александр Шлеменко и Алексей Орлов.

Часто можно слышать разговоры о том, что нужно быть сильными. Только что для этого нужно сделать? С чего начать? Кто может в этом помочь? Кто обязан участвовать в становлении и взращивании сильных людей, сородичей и сограждан?

Об этом пойдёт речь в этом видео ролике с Александром Шлеменко и Алексеем Орловым.

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