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Трезвость – Норма Жизни. Александр Шлеменко и Алексей Орлов

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Трезвость – Норма Жизни. Александр Шлеменко и Алексей Орлов.

Что такое природная трезвость?
Как её сохранить?
Что для этого нужно делать?

Если видео полезно и значимо, поделитесь им со своими знакомыми и друзьями.
Вместе сделаем Мир лучше.

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iI-ay88DQo8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7413 6069
    Женечка 10 мин. назад

      ММА – последняя цитадель адекватности. Ну вот если нет у тебя умения культурно выпивать, то зачем кричать на каждом углу: “запретить!”? Поумерить бы меньшинствам свой пыл… Веганов с педиками это, кстати, тоже касается.

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