Трезвость – Норма Жизни. Александр Шлеменко и Алексей Орлов
Трезвость – Норма Жизни. Александр Шлеменко и Алексей Орлов.
Что такое природная трезвость?
Как её сохранить?
Что для этого нужно делать?
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Вместе сделаем Мир лучше.
Быть ДОБРУ!
ММА – последняя цитадель адекватности. Ну вот если нет у тебя умения культурно выпивать, то зачем кричать на каждом углу: “запретить!”? Поумерить бы меньшинствам свой пыл… Веганов с педиками это, кстати, тоже касается.