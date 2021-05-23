Страна на снимках Николая Боброва. Часть 1
1949. «Дойдем как-нибудь …», Поэт Борис Сибиряков
1950. В послевоенной деревне, август. Тамбовская область
1950-е. Летчики-штурмовики ИЛ-2, Расчет пробоин в цели после воздушного «боя», Московский военный округ.
1950-е. Москва. Гонки по ледовой дорожке
1952. Колхозницы
1953. «Сталин умер», Московский военный округ, 5 марта
1954. Жаркий день
1954. «На полевые работы», Бежецкий район, июль
1955. Семейная идиллия, Серноводск, Чечено-Ингушская АССР
1956. Замена колеса
1956. Дети интересуются устройством автомобиля
1956. Комната в коммуналке. Москва
1956. Комната в коммуналке. Москва
1956. Москва. Школа юных автомобилистов
1956. Первый урожай целины
1958. В научно-техническом отделе Сахалинского областного управления милиции, Южно-Сахалинск
1958. Зима на Колыме, На трассе, декабрь
1959. Рабочая окраина Норильска
1959. Москва. Улица Горького
1959. Москва. Улица Горького
1959. Охотный ряд, Вечерняя Москва
1959. Мужские игры, Горький
1959. Ночной комсомольский патруль в Игарке
1959. Сентябрь на Енисее