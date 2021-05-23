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Страна на снимках Николая Боброва. Часть 1

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1949. «Дойдем как-нибудь ...», Поэт Борис Сибиряков
1949. «Дойдем как-нибудь …», Поэт Борис Сибиряков

1950. В послевоенной деревне, август. Тамбовская область
1950. В послевоенной деревне, август. Тамбовская область

1950-е. Летчики-штурмовики ИЛ-2, Расчет пробоин в цели после воздушного «боя», Московский военный округ.
1950-е. Летчики-штурмовики ИЛ-2, Расчет пробоин в цели после воздушного «боя», Московский военный округ.

1950-е. Москва. Гонки по ледовой дорожке
1950-е. Москва. Гонки по ледовой дорожке

1952. Колхозницы
1952. Колхозницы

1953. Сталин умер, Московский военный округ, 5 марта
1953. «Сталин умер», Московский военный округ, 5 марта

1954. Жаркий день
1954. Жаркий день

1954. На полевые работы, Бежецкий район, июль
1954. «На полевые работы», Бежецкий район, июль

1955. Семейная идиллия, Серноводск, Чечено-Ингушская АССР
1955. Семейная идиллия, Серноводск, Чечено-Ингушская АССР

1956. Замена колеса
1956. Замена колеса

1956. Дети интересуются устройством автомобиля
1956. Дети интересуются устройством автомобиля

1956. Комната в коммуналке. Москва
1956. Комната в коммуналке. Москва

1956. Комната в коммуналке. Москва
1956. Комната в коммуналке. Москва

1956. Москва. Школа юных автомобилистов
1956. Москва. Школа юных автомобилистов

1956. Первый урожай целины
1956. Первый урожай целины

1958. В научно-техническом отделе Сахалинского областного управления милиции, Южно-Сахалинск
1958. В научно-техническом отделе Сахалинского областного управления милиции, Южно-Сахалинск

1958. Зима на Колыме, На трассе, декабрь
1958. Зима на Колыме, На трассе, декабрь

1959. Рабочая окраина Норильска,
1959. Рабочая окраина Норильска

1959. Москва. Улица Горького (2)
1959. Москва. Улица Горького

1959. Москва. Улица Горького
1959. Москва. Улица Горького

1959. Охотный ряд, Вечерняя Москва
1959. Охотный ряд, Вечерняя Москва

1959. Мужские игры, Горький
1959. Мужские игры, Горький

1959. Ночной комсомольский патруль в Игарке
1959. Ночной комсомольский патруль в Игарке

1959. Сентябрь на Енисее
1959. Сентябрь на Енисее
Источник: https://humus.livejournal.com/7776008.html
Метки: история, Россия, фото
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