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Страна на снимках Николая Боброва. Часть 3

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Страна на снимках Николая Боброва. Часть 1
Страна на снимках Николая Боброва. Часть 2

1967. «Рыба». В магазинах изобилие продуктов и широкий выбор, 50-летие Марийской АССР, г. Йошкар-Ола
1967. «Рыба». В магазинах изобилие продуктов и широкий выбор, 50-летие Марийской АССР, г. Йошкар-Ола

1967. Сладости. В магазинах изобилие продуктов и широкий выбор, 50-летие Марийской АССР, г. Йошкар-Ола
1967. Сладости. В магазинах изобилие продуктов и широкий выбор, 50-летие Марийской АССР, г. Йошкар-Ола

1960. В пустыне Каракумы
1960. В пустыне Каракумы

1963. Беседа. Москва
1963. Беседа. Москва

1964. Пикник, Псковская область
1964. Пикник, Псковская область

1965. Продавщица Зоя Коноплева. В магазине, поселок Ухта
1965. Продавщица Зоя Коноплева. В магазине, поселок Ухта

1968. В школу. Весна, Колхоз имени Суворова, Черновицкая область.
1968. «В школу». Весна, Колхоз имени Суворова, Черновицкая область

1969. Рассказ об Освенциме, Бельцы
1969. Рассказ об Освенциме, Бельцы

1970. Вот такой была будущая мировая знаменитость, народная артистка СССР, золотой призер Международного конкурса, солистка балета Большого театра СССР Надежда Павлова
1970. Вот такой была будущая мировая знаменитость, народная артистка СССР, золотой призер Международного конкурса, солистка балета Большого театра СССР Надежда Павлова

1970. Зима в Сибири. Томская область
1970. Зима в Сибири. Томская область

1970-е. «Хлеб - всему голова», Мироновка
1970-е. «Хлеб – всему голова», Мироновка

1973. Кружево Томских улиц
1973. Кружево Томских улиц

1975. Кузнецкий мост
1975. Кузнецкий мост

1975. Суда на подводных крыльях. Москва
1975. Суда на подводных крыльях. Москва

1977. «... Убили ... И счастливы», Завидово
1977. «… Убили … И счастливы», Завидово

1977. Старейший житель Земли - Меджид Агаев, ему 143 года, среди родственных, октябрь
1977. Старейший житель Земли – Меджид Орудж оглы Агаев, ему 143 года, среди родных, октябрь

1978. Директор школы рабочей молодежи Нина Ивановна Котлярчук. Из магазина. Поселок Звезда, БАМ
1978. Директор школы рабочей молодежи Нина Ивановна Котлярчук. Из магазина. Поселок Звездный, БАМ

1979. Завод «Надежда Таймыра», Норильск
1979. Завод «Надежда Таймыра», Норильск

1979. Полуостров Таймыр, Тундра
1979. Полуостров Таймыр, Тундра

1980. «Давай закурим!». Шахтер из Чегдомыни, Бурейский угольный бассейн
«Давай закурим!». Шахтер из Чегдомыни, Бурейский угольный бассейн

1980. Осетия. Сталин, По горной дороге в Цей
1980. Осетия. Сталин, По горной дороге в Цей

1980. Первое дыхание зимы, Колхоз Святозерский, Карелия
1980. Первое дыхание зимы, Колхоз Святозерский, Карелия

1982. Накануне полярной ночи, Мурманск
1982. Накануне полярной ночи, Мурманск

1984. «Наш дед в День Победы». Участник парада Победы в 1945 году, Герой Социалистического труда, рабочий-строитель Александр Морозов, г. Смоленск
1984. «Наш дед в День Победы». Участник парада Победы в 1945 году, Герой Социалистического труда, рабочий-строитель Александр Морозов, г. Смоленск

1984. Мастер-плетельщик Александр Погодин. Так вяжут из ивы только в Ярославле
1984. Мастер-плетельщик Александр Погодин. Так вяжут из ивы только в Ярославле

1991. Москва. Очередь за молоком
1991. Москва. Очередь за молоком

1991. Москва. Пустые магазины
1991. Москва. Пустые магазины

1991. Москва. Пустые магазины
1991. Москва. Пустые магазины
Источник: https://humus.livejournal.com/7780105.html
Метки: история, Россия, фото
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