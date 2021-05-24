Страна на снимках Николая Боброва. Часть 2
Страна на снимках Николая Боброва. Часть 1
1956. «Вам помочь?». Иваново
1958. Зима на Колыме, На трассе, декабрь
1959. Велосипеды к XXI съезду КПСС, Львов
1959. Дудинка, Главная улица
1959. Село Шушенское. Дом, в котором жил Ленин
1960. Заседание заводского парткома. Автозавод в Ульяновске
1961. Мечта молодоженов.Латвия
1961. Эксперимент в лаборатории высоких температур (до 10 тысяч градусов тепла)
1962. «Аджария славилась чаем, собранным вручную
1964. Сыновья горняков (Павел Гладилин, Станислав Щукин, Михаил Тимофеев, Владимир Подшивалин) – наследники отцов. Макеевка
1965. «Мамочка!». Маяк Вилсанди, Балтийское море
1965. Амур в районе поселка Ухта, Здесь живут в основном ульчи
1965. Поселок Ухта Ульчинский на Амуре
1966. В радиолокационной лаборатории круглосуточно записывают «эхо» от метеоров, на снимке – у кругового индикатора обзора неба Жанна Белогородская, Гиссарская горная астрономическая обсерватория
1967. «Беспокойное хозяйство». Марийская АССР
1968. Тройняшки – Вера, Надежда, Любовь – теперь стали учениками ВУЗа, Одесса
1968. В чуме оленеводов, тундра Ловозерская, Кольский полуостров
1968. «Гордая мама». Город, которому 10 лет, Навои
1968. Невский проспект в праздники
1969. Агния Барто разбирает очередную порцию писем, пришедших на ее имя в Москву, от людей, разлученных во время Великой Отечественной войны
1969. Девяностолетняя старейшая на Каргопольщине потомственная мастерица каргопольских расписных глиняных игрушек Ульяна Бабкина