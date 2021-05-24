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Страна на снимках Николая Боброва. Часть 2

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Страна на снимках Николая Боброва. Часть 1

1956. «Вам помочь». Иваново
1956. «Вам помочь?». Иваново

1958. Зима на Колыме, На трассе, декабрь
1958. Зима на Колыме, На трассе, декабрь

1959. Велосипеды к XXI съезду КПСС, Львов
1959. Велосипеды к XXI съезду КПСС, Львов

1959. Дудинка, Главная улица
1959. Дудинка, Главная улица

1959. Село Шушенское. Дом, в котором жил Ленин
1959. Село Шушенское. Дом, в котором жил Ленин

1960. Заседание заводского парткома. Автозавод в Ульяновске
1960. Заседание заводского парткома. Автозавод в Ульяновске

1961. Мечта молодоженов.Латвия
1961. Мечта молодоженов.Латвия

1961. Эксперимент в лаборатории высоких температур (до 10 тысяч градусов тепла)
1961. Эксперимент в лаборатории высоких температур (до 10 тысяч градусов тепла)

1962. «Аджария славилась чаем, собранным вручную»
1962. «Аджария славилась чаем, собранным вручную

1964. Сыновья горняков (Павел Гладилин, Станислав Щукин, Михаил Тимофеев, Владимир Подшивалин) - наследники отцов. Макеевка
1964. Сыновья горняков (Павел Гладилин, Станислав Щукин, Михаил Тимофеев, Владимир Подшивалин) – наследники отцов. Макеевка

1965. «Мамочка!». Маяк Вилсанди, Балтийское море
1965. «Мамочка!». Маяк Вилсанди, Балтийское море

1965. Амур в районе поселка Ухта, Здесь живут в основном ульчи
1965. Амур в районе поселка Ухта, Здесь живут в основном ульчи

1965. Поселок Ухта Ульчинский на Амуре
1965. Поселок Ухта Ульчинский на Амуре

1966. В радиолокационной лаборатории круглосуточно записывают «эхо» от метеоров, на снимке - у кругового индикатора обзора неба Жанна Белогородская, Гиссарская горная астрономическая обсерватория
1966. В радиолокационной лаборатории круглосуточно записывают «эхо» от метеоров, на снимке – у кругового индикатора обзора неба Жанна Белогородская, Гиссарская горная астрономическая обсерватория

1967. «Беспокойное хозяйство». Марийская АССР
1967. «Беспокойное хозяйство». Марийская АССР

1968. Тройняшки - Вера, Надежда, Любовь - теперь стали учениками ВУЗа, Одесской области
1968. Тройняшки – Вера, Надежда, Любовь – теперь стали учениками ВУЗа, Одесса

1968. В чуме оленеводов, тундра Ловозерская, Кольский полуостров
1968. В чуме оленеводов, тундра Ловозерская, Кольский полуостров

1968. «Гордая мама». Город, которому 10 лет, Навои.
1968. «Гордая мама». Город, которому 10 лет, Навои

1968. Невский проспект в праздники
1968. Невский проспект в праздники

1969. Агния Барто разбирает очередную порцию писем, пришедших на ее имя в Москву, от людей, разлученных во время Великой Отечественной войны
1969. Агния Барто разбирает очередную порцию писем, пришедших на ее имя в Москву, от людей, разлученных во время Великой Отечественной войны

1969. Девяностолетняя старейшая на Каргопольщине потомственная мастерица каргопольских расписных глиняных игрушек Ульяна Бабкина
1969. Девяностолетняя старейшая на Каргопольщине потомственная мастерица каргопольских расписных глиняных игрушек Ульяна Бабкина
Источник: https://humus.livejournal.com/7777662.html
Метки: история, Россия, фото
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