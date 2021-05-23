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«Фортуна» продолжила работы по укладке «Северного потока – 2»

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Судно «Фортуна» продолжило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии. Об этом сообщило агентство DPA ссылаясь на представителя оператора Nord Stream 2 AG.

«Фортуна» продолжила работы по укладке «Северного потока – 2»

«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», — отметили в Nord Stream 2 AG.

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии разрешило строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, в частности, трубоукладчик «Фортуна».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух направлений газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от берегов России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты активно выступают против строительства российского трубопровода, так как хотят поставлять в европейские страны собственный сжиженный газ.

Источник: https://news-front.info/2021/05/23/fortuna-prodolzhila-raboty-po-ukladke-severnogo-potoka-2/
Метки: газопровод "северный поток-2", Новости, последние мировые новости на сегодня, последние новости, последние новости россии на сегодня
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