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«Академик Черский» начал укладку труб «Северного потока — 2»

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Использованные источники: tass.ru
 

Трубоукладчик «Академик Черский» начал укладку газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – говорится в сообщении.

Также укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна».

«Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — подчеркнули в организации.

По данным Nord Stream 2 AG, уже закончено строительство 94-95% газопровода, «осталось уложить около 120 км в водах Дании и чуть более 30 км в водах Германии».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надёжных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, Прибалтика, Польша и Украина (последняя опасается потерять прибыль от транзита российского голубого топлива).

По материалам ТАСС, РБК, «Известий»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/akademik_cherskij_nachal_ukladku_trub_severnogo_potoka__2_104.htm
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