Nord Stream 2 AG – Успеют ли Заполнить Газовые Хранилища Европы? Северный Поток 2. Борис Марцинкевич
Северный Поток 2 / Nord Stream 2 AG – Успеют ли Заполнить Газовые Хранилища Европы? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" начинает строить "Северный поток 2", сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG.
После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", – отмечает оператор стройки.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.