«Северный поток-2» угодил в идеальный шторм

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Соединенные Штаты, не сбавляя темпа, продолжают давить на Россию и ее европейских партнеров по проекту «Северный поток-2». Буквально виснут на трубах, пытаясь любыми способами остановить строительство газопровода.

Накануне американский Госдеп фактически выставил ультиматум компаниям-подрядчикам, потребовав в срок до 20 января 2020 года прекратить все связанные с «Северным потоком-2» работы, если они не хотят попасть под американские санкции.

Особенно бросается в глаза формулировка, с которой американское внешнеполитическое ведомство требуют подчинения: европейцы, участвующие в газовом проекте, должны «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по прекращению своей деятельности».

Как известно, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на будущий год, который предусматривает положение о санкциях в отношении компаний, занятых на строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Фирмам, которые пойдут против, обещают ограничить все транзакции в американской юрисдикции, отрезав, таким образом, от рынка США, а их руководителям перекроют въезд на территорию США и заблокируют недвижимость и активы.

21 декабря швейцарская компания-трубоукладчик Allseas объявила о прекращении работ по укладке труб по дну Балтийского моря на неопределенный срок. К тому момент газопровод уже был построен примерно на 93% от своей проектной трассы: из необходимых 2460 км уложено более 2300 км.

В Европе, где доля российского газа в общем потреблении, как ранее заявлял наш министр энергетики Александр Новак, составляет 45%, действиями американцев, конечно, возмущены.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже публично осудила американские штрафные меры, заявив, что ЕК «категорически против» применения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте на законных основаниях.

Другое дело, реально что-либо противопоставить Вашингтону европейские лидеры и брюссельская бюрократия не могут. Даже несмотря на то, что реализация проекта согласуется в полной мере с интересами Европы.

Впрочем, риторика уже не имеет смысла.

«Северный поток-2» российские власти в пику любым препонам обещают ввести в строй. Изначальные сроки, понятно, будут сдвинуты. Но до конца 2020 года газопровод в Европу предполагается запустить в эксплуатацию. Во всяком случае, так сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

При отказе швейцарской компании продолжать укладку труб, к работам, как он пояснил, можно будет подключить трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который сейчас находится в дальневосточном порту Находка.

Вопрос лишь, справится ли одно судно со всем объемом работ? И есть ли на нем необходимое оборудование?

— Заявление Госдепартамента, это, по сути, разъяснение тех санкций, которые были приняты ранее, — комментирует перспективы «СП-2» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. — Когда Трамп подписал закон об обороне на 2020 год, в нем были отдельные пункты о санкциях, в которых указывалось, что все компании, в частности, и владельцы судов-трубоукладчиков, должны отказаться от предоставления любых услуг для достройки «Северного потока-2».

Швейцарская Allseas, чьи суда как раз задействованы в прокладке труб на Балтике, подала, со своей стороны, заявку на разъяснения: а что все это значит? Поскольку такова стандартная процедура для санкций. И компания должна была получить ответ от американского Минфина — ведомство, согласно существующим правилам, обязано дать еще отдельные разъяснения конкретно для швейцарцев. Пока их нет.

Но и общие разъяснения тоже довольно неоднозначны. С одной стороны, там написано, что все компании должны немедленно закончить работы. С другой стороны, это «немедленно» растягивается на тридцать дней — до 20 января. И это тоже вызывает вопросы…

Когда эта бумага вышла, я посмотрел по трекеру, где находятся в данный момент суда-трубоукладчики. Вскоре после того, как Трамп подписал военный бюджет с включенными туда санкциями, они остановились и отошли в акваторию на границе Дании и Германии. Там простояли где-то три дня и дальше двинулись в датский порт Нюрбургринг. Потом одно из них — Pioneering Spirit — самое большое в мире, уникальное судно этого класса, отправилось в норвежский порт, неподалеку от города Кристиансанн. Там оно стоит и сейчас. Второе судно — Soliter — все еще в Нюрбургринге.

То есть, швейцарские трубоукладчики, по крайней мере, утром в субботу стояли на месте и никуда не двигались.

Посмотрим, что будет завтра-послезавтра. Как все-таки им объяснили эти санкционные законы. Можно ли, допустим, им вернуться и закончить с укладкой труб до 20 января или нельзя.

В принципе, этого времени им будет достаточно для завершения работ. Там где-то порядка день-полтора хода и, пожалуйста, укладывайте — времени с лихвой, чтобы все закончить.

«СП»: — Там примерно 160 км осталось?

— 160 — это общая протяженность обеих ниток. На самом деле, где-то по восемьдесят, но первая строится быстрее, вторая — чуть медленнее.

До того, как Allseas приостановила работы, первому судну-трубоукладчику оставалось 10−12 дней, чтобы завершить их полностью, а второму — порядка 14−16 дней.

Поэтому посмотрим, как они воспримут эти разъяснения…

На днях появилась информация, что наш «Академик Черский» вышел из Находки. Но я буквально только что смотрел на трекере, судно стоит в Находке и никуда не двигается.

Поэтому откуда берется информация, что оно вышло в Балтийское море, тоже непонятно.

«СП»: — Министр Новак говорил, что «Академик Черский» будет достраивать газопровод, если партнеры откажутся из-за санкций. А там есть необходимое оборудование для этого?

— В общем-то, это судно оборудовано всем необходимым и отвечает довольно жестким требованиям для работы в датской акватории.

У на есть еще трубоукладочные баржи «Фортуна» и «МРТС Дефендер» — обе принадлежат компании «Межрегионтрубопроводстрой». В немецкой акватории закончить все работы может «Фортуна», судно стоит сейчас в германском порту Мукран, где находится основной пункт снабжения для «Северного потока-2». Но в датской акватории «Фортуна» не может работать — ей не хватает оборудования.

А «Академик Черский» полностью отвечает всем требованиям.

Принципиальный вопрос сейчас один: берется ли Allseas достраивать трубопровод, если к ним никакие санкции до 20 января применяться не будут, или же швейцарцы перестрахуются и решат уйти совсем? Это будет ясно в понедельник.

А дальше — либо швейцарские трубоукладчики возвращаются и заканчивают все, либо наш «Академик Черский» — идет из Находки в Балтику. Даже если он потратит на это полтора месяца и будет один обе ветки достраивать, к июню, думаю, успеет. А к августу пусконаладочные работы проведут.

В течение 2020 года, вопрос, когда конкретно будут построены все участки и «СП-2» запустят в эксплуатацию, думаю, не стоит.

На будущий год у нас есть договор на 65 млрд. кубов транзита через Украину. Важно ввести в строй трубу к 2021-му — там транзит через Украину можно снизить до 40 млрд. кубов. «Газпрому» хотелось бы к этому времени эксплуатировать уже «Северный поток-2».

«СП»: — Но с запуском, как минимум, на год мы все равно оползали, получается?

— Год, это в худшем случае. В том варианте, если достраивать будет «Академик Черский». А если швейцарцы вернуться, то они все закончат в течение двух недель, может, чуть больше. И дальше — все. Пусконаладочные работы — два месяца. В любом случае можно будет запустить газопровод на полную мощность во второй половине 2020 года.

Таким образом, есть два сценария. Первый — это достраивают швейцарцы, и мы где-то в апреле-мае получаем газопровод. А второй — придется подключать наше судно «Академик Черский». И мы, наверное, только во второй половине года получим готовую морскую часть, и то непонятно, когда точно — сентябрь, октябрь или может ноябрь.

«СП»: — Тут как раз логично задать вопрос: почему мы так легкомысленно отнеслись к воздействию санкций на наших партнеров и никак не оценили риски? Может, нам нужны собственные суда-трубоукладчики, раз уж мы занимаемся трубопроводами?

— У нас есть, по крайней мере, три таких судна. В российской акватории работают, в основном, они.

Другое дело, что мы редко строим в международных водах. «Турецкий поток», «Северные потоки» — один и два, «Голубой поток» — вот, по сути, и все.

Грубо говоря, построили за год, а дальше? Что с этими судами делать? Надо искать им заказы на международных рынках.

Светлана Гомзикова

Источник: http://voicesevas.ru/news/49118-severnyy-potok-2-ugodil-v-idealnyy-shtorm.html