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Зелёная энергетика – Рекордный РОСТ МОЩНЕСТЕЙ. Итоги Развития ВИЭ за 2020 год | Геоэнергетика Инфо

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Зелёная энергетика – Рекордный РОСТ МОЩНЕСТЕЙ. Итоги Развития ВИЭ за 2020 год. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило небольшой доклад о развитии ВИЭ в 2020 году, содержащий также краткосрочный прогноз. Агентство сообщает, что в 2020 году в мире были введены в строй рекордные 280 ГВт мощностей возобновляемой энергетики. Рост к 2019 году составил 45%, что стало самым высоким годовым темпом с 1999 г, но тогда, следует подчеркнуть, развитие шло с низкой базы. Данные МЭА о вводе мощностей ВИЭ в 2020 году на 20 ГВт превышают показатель, опубликованный IRENA. Такое бывает – разные базы данных, разные методики подсчёта.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1eP5XRb6t9c
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