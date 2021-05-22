Зелёная энергетика – Рекордный РОСТ МОЩНЕСТЕЙ. Итоги Развития ВИЭ за 2020 год | Геоэнергетика Инфо
Зелёная энергетика – Рекордный РОСТ МОЩНЕСТЕЙ. Итоги Развития ВИЭ за 2020 год. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило небольшой доклад о развитии ВИЭ в 2020 году, содержащий также краткосрочный прогноз. Агентство сообщает, что в 2020 году в мире были введены в строй рекордные 280 ГВт мощностей возобновляемой энергетики. Рост к 2019 году составил 45%, что стало самым высоким годовым темпом с 1999 г, но тогда, следует подчеркнуть, развитие шло с низкой базы. Данные МЭА о вводе мощностей ВИЭ в 2020 году на 20 ГВт превышают показатель, опубликованный IRENA. Такое бывает – разные базы данных, разные методики подсчёта.