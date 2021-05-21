«Без срока давности»: Минобороны опубликовало данные об освобождении Праги
Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» открывает мультимедийный раздел «…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить», посвященный сохранению исторической памяти о решающей роли Красной Армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов, героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли, и об исторической правде, попытки исказить и переписать которую, к сожалению, не прекращаются в этой стране.