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«Без срока давности»: Минобороны опубликовало данные об освобождении Праги

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Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» открывает мультимедийный раздел «…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить», посвященный сохранению исторической памяти о решающей роли Красной Армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов, героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли, и об исторической правде, попытки исказить и переписать которую, к сожалению, не прекращаются в этой стране.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UrVHSZnh6KQ
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