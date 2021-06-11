Министерство обороны России в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало архивные документы об освобождении Литовской ССР от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Новый мультимедийный раздел «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить» создан для увековечения памяти погибших советских воинов.

Представленные материалы рассказывают о кровопролитных боях за освобождение Литвы, а также демонстрируют фотосвидетельства «мелкой литовской войны с великим прошлым».

Освобождение Литвы от немецко-фашистской оккупации началось летом 1944 года. Красная армия встретила ожесточённое сопротивление: немецкие войска пытались не допустить её выхода к границам Восточной Пруссии. Советские безвозвратные потери составили 137,2 тыс. человек, кроме того, в литовской земле покоятся ещё десятки тысяч советских военнопленных и солдат, погибших в тяжелейших оборонительных боях лета 1941-го. Всего в республике в настоящее время сохранилось 269 мемориальных знаков и захоронений Великой Отечественной войны.

С середины 2008 года в Прибалтике активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям, отмечает Минобороны.

«С декабря 2017 года литовская сторона фактически заблокировала российскую деятельность по ремонту мемориалов и восстановлению мест захоронений воинов Красной армии. Таким образом, власти страны стремятся к полному разрушению памятников советским солдатам и офицерам, что, в свою очередь, становится предлогом для переноса и даже вывоза захоронений», — указали в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что Литва «пытается вычеркнуть из истории страны собственных героев — литовцев, сражавшихся с немецко-фашистскими оккупантами в рядах Красной Армии, вместо этого на кладбищах страны возвышаются мемориалы националистам — пособникам гитлеровцев».

В качестве примера отношения современной Литвы к памяти павших приводятся фотографии заброшенного воинского захоронения в посёлке Жалёйи, где покоятся 1 157 солдат 11-й гвардейской армии, погибших в августе 1944 года, а также памятника советским воинам в Шауляе, снесённого в начале декабря 2019-го.

Кроме того, Минобороны РФ рассекретило журналы боевых донесений советских армий и наградные листы с описаниями конкретных эпизодов. Это даёт представление о ходе боёв за освобождение Литвы.

По материалам сайта Минобороны РФ, РИА Новости, НТВ.