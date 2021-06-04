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Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Латвии от фашистов

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Использованные источники: tass.ru
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Латвии от фашистов

Министерство обороны России в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало архивные документы об освобождении Латвии советскими войсками от фашистских захватчиков. Среди документов, представленных в новом мультимедийном разделе «Жить в памяти и сердцах!» на сайте ведомства, – наградные листы красноармейцев, проявивших особое мужество при освобождении республики, а также журналы боевых действий.

Пять фронтов, 12 армий. Прибалтийская – одна из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. В ожесточённых боях за освобождение Латвии погибли более 205 тыс. красноармейцев. Их останки покоятся более чем в 360 братских могилах.

Несмотря на трудные условия лесисто-болотистой местности и мощные укрепления вермахта, советским войскам удалось сломить сопротивление противника. Операция завершилась 24 ноября 1944 года освобождением Риги. В историческом разделе есть и свидетельства о том, как местные жители тепло, с цветами и красными флагами встречали освободителей.

«Население города Риги – рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты – встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, портретами руководителей нашей партии и правительства», – говорится в донесении начальнику Политического управления 3-го Прибалтийского фронта.

«Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало нас приветливее, чем в Риге», – отмечается в донесении начальника политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии.

Между тем все последние годы в Латвии эту память пытаются стереть. Многочисленные современные фото демонстрируют атаки вандалов на монументы воинам-освободителям и снос памятников. Один из примеров варварства и кощунства – демонтаж пушки ЗиС-3, которая служила мемориалом советским офицерам. Её сняли ночью с помощью трактора и утопили в реке.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, силы, которые стремятся уничтожить свидетельства прошлого Латвии, активизировались при молчаливом согласии местных властей.

По материалам сайта Минобороны РФ, ТАСС, НТВ, ТВЦ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/minoborony_rf_rassekretilo_dokumenty_ob_osvobozhdenii_latvii_ot_fashistov_447.htm
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