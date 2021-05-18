Почему Суворов был лучшим полководцем в истории России
«От храброго русского гренадера никакое войско в свете устоять не может» — любил говорить генералиссимус Александр Васильевич Суворов, один из наиболее выдающихся полководцев 18 века и самый прославленный военачальник в русской истории. За свою долгую жизнь (1730-1800 гг.) он поучаствовал в семи крупных войнах, выиграл 60 сражений и ни одного не проиграл!
Полководец Суворов Александр Васильевич. Литография 1828 г.Общественное достояние
Суворов разительно отличался от полководцев своей эпохи, предпочитавших действовать медленно, от обороны, а нападать только в том случае, если они обладали численным преимуществом. «Надо бить умением, а не числом» — отвечал им на это Александр Васильевич. Залп из весьма неточных мушкетов и еще менее способных попасть в цель пистолетов мог нанести сильный урон только малоподвижной мишени, полагал военачальник. Следовало не подставлять линии своих войск под огонь противника, а сметать его дерзкой и стремительной штыковой атакой, даже уступая ему в численности. «Пуля — дура, штык — молодец», — говорил он.
Александр Васильевич Суворов.Общественное достояние
Генералиссимус исповедовал принцип «трех воинских искусств»: глазомер, быстрота и натиск. Под глазомером понималось умение найти слабое место во вражеской обороне, решающую точку для нанесения главного удара. Быстрота проявлялась в принятии и исполнении решений, в боевых маневрах на поле боя и при совершении маршей: «Медленность наша умножит силы неприятеля. Быстрота и внезапность расстроят его и поразят». Натиск — последовательные и слаженные действия хорошо обученных подразделений, способных сообща обеспечить победу. «В двух шеренгах сила, в трех — полторы силы, передняя рвет, вторая валит, третья довершает».
Фельдмаршал Суворов.Charles de Steuben
Все три воинские искусства были успешно применены Суворовым в битвах против турок, польских повстанцев и французов. Неоднократно, уступая неприятелю численностью (как при Козлуджи в 1774 году или под Фокшанами в 1789 году) он решительностью и смелостью добивался победы.
Сражение при Козлуджи.И.Ф. Антинг
Прятаться за спинами своих солдат не было в привычках Александра Васильевича («Смерть бежит от штыка и сабли храброго»), что в битве при Кинбурне в 1787 году чуть не стоило ему жизни. Раненого картечью Суворова спас от янычар гренадер Иван Новиков.
Спасение генерал-аншефа А.В. Суворова гренадером Новиковым в сражении при Кинбурне 1 октября 1787 года.Общественное достояние
Настоящим триумфом полководца стала сражение при Рымнике 1789 года. Против стотысячной армии турок Суворов мог выставить лишь семь тысяч русских и 18 тысяч союзных австрийских войск. Сделав ставку на неожиданность и скорость, Александр Васильевич ранним утром 22 сентября скрытно пересек реку Рымну, смял передовые отряды противника и ударил во фланг основного турецкого войска. На застигнутый врасплох турецкий лагерь обрушилась вызвавшая панику среди турок кавалерия, после которой дело довершила пехота. В итоге, неприятель потерял около 20 тысяч убитыми, потери же союзников оцениваются в 500 убитых. За смелость и решительность австрийцы прозвали Суворова «Генерал Вперед».
Гравированный портрет генералиссимуса Суворова, выполненный в 1870 году, на котором победа при Рымнике символически изображена в центре гравюры.Общественное достояние
22 декабря 1790 года Александр Суворов совершил практически невозможное. Его войска взяли считавшуюся неприступной турецкую крепость Измаил на побережье Черного моря. Полководец решил, что ключом к успеху должна стать тщательная подготовка штурма. Недалеко от Измаила были сооружены земляные и деревянные аналоги рва и стен крепости, где постоянно проводились учения. Слабым звеном гарнизона Айдослу Мехмед-паши был тот факт, что количество ополченцев в нем превышало количество регулярных войск. Суворов сделал расчет на профессионализм, опыт и стойкость своих солдат и не прогадал — крепость пала. Противник потерял до 26 тысяч убитыми при почти 2 тысячах павших в русской армии. «На штурм подобной крепости можно было решиться только один раз в жизни», — говорил позже Александр Васильевич.
Действия русской артиллерии во время штурма крепости Измаил в 1790 году.Ф.И. Усыпенко
4 ноября 1794 года в ходе подавления польского восстания под руководством Тадеуша Костюшко войска Суворова штурмом взяли предместье Варшавы — Прагу, в результате чего погибло около 12 тысяч польских солдат и горожан. «В пять часов утра мы пошли на штурм, а в девять часов уже не было ни польского войска, защищавшего Прагу, ни самой Праги, ни ее жителей… В четыре часа времени свершилась ужасная месть за избиение наших в Варшаве!», — вспоминал генерал Иван фон Клуген, имея в виду так называемую «Варшавскую заутреню» 17 апреля 1794 года. Тогда, в начале восстания во время утреннего богослужения накануне Пасхи жители города внезапно атаковали и перебили большую часть русского гарнизона. Тем не менее, накануне штурма Суворов предложил горожанам незамедлительно бежать в русский лагерь (что многих и спасло), а своим войскам приказал: «В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать». Сама Варшава капитулировала без боя 9 ноября.
Войска генерала Суворова входят в капитулировавшую Варшаву. Гравюра 1878 года.Общественное достояние
Екатерина II осыпала Суворова чинами и наградами, но сменивший ее на престоле в 1796 году Павел I был не столь расположен к полководцу. Привыкший к простой солдатской жизни Александр Васильевич резко критиковал введенные императором порядки прусской армии с плетением кос, пудрой и постоянной муштрой, смотрами и парадами. «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а природный русак», — говорил он и вскоре был сослан в ссылку в свое имение.
Неожиданное послание Павла I к Суворову (1902 г.)Общественное достояние
Однако с созданием в начале 1799 года 2-й антифранцузской коалиции союзники попросили русского самодержца отправить во главе союзных войск в захваченную противником Италию именно Суворова. В скором времени французы потерпели от «Генерала Вперед» сокрушительные поражения в сражениях на реках Адде и Треббии, а весь регион был в конечном итоге освобожден и занят австрийской армией.
Генерал Суворов в битве на реке Адде 27 апреля 1799 года.Luigi Schiavonetti
Вслед за Итальянским последовал Швейцарский поход, как оказалось, ставший для престарелого полководца последним. В течение нескольких недель под постоянным натиском превосходящих сил противника войска Суворова с боями преодолели Альпы, по пути разгромив в Мутенской долине генерала Андре Массену. Александр Васильевич сумел сохранить измотанную армию, вырвавшись из ловушки и выведя ее к границам Австрии. «Побеждая всюду и во всю Вашу жизнь врагов Отечества, Вам не доставало одного — преодолеть и самую природу, но Вы и над нею одержали ныне верх», — сообщил Суворову в послании восхищенный Павел и распорядился пожаловать ему самый высокий военный чин — генералиссимуса.
Переход Суворова через Альпы.Василий Суриков
Имя Суворова гремело по всей Европе. Им восхищались как его противники, так и союзники. Знаменитый британский флотоводец Горацио Нельсон, который в 1805 году уничтожил французский флот в Трафальгарском сражении, писал генералиссимусу: «Меня осыпают наградами, но сегодня удостоился я высочайшей награды: мне сказали, что я похож на Вас».
Вице-адмирал Горацио Нельсон.Лемюэль Фрэнсис Эбботт
Два величайших полководца той эпохи — Наполеон Бонапарт и Суворов — безусловно знали друг о друге. «Он герой, он чудо-богатырь, он колдун!» — писал генералиссимус о французском военачальнике своему племяннику: «Он побеждает и природу, и людей… Он разрубил Гордиев узел тактики. Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начисто. Ему ведома неодолимая сила натиска». Бонапарт, в свою очередь, был куда скромнее в своей похвале, утверждая, что у Суворова было сердце, но не разум великого полководца. Выяснить, кто из этих двоих более искусен в ведении войны, не удалось — они так и не встретились на поле боя.
Портрет А.В. Суворова с фельдмаршальским жезлом.Общественное достояние