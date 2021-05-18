Госдума приняла в I чтении депутатский законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Документом предлагается запретить выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Запрет коснется и лиц, подвергнутых административному наказанию за пьяную езду, либо передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Также законопроект предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Сейчас такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Одновременно в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вносятся поправки, позволяющие относить к единому реестру запрещенных сайтов порталы со сведениями о методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о методах изготовления, переделки или восстановления огнестрельного оружия.

Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения или отказ предоставить оружие для его осмотра. Предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Запрещается хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов в декабре 2020 года. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после трагедии в казанской школе.

Кроме того, Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.

Были внесены изменения в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания», которые предусматривают ограничение прав участвовать в выборах в Госдуму для граждан, которые объявлены причастными к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что ограничение распространяется на лиц, которые были в руководстве или просто рядовыми членами экстремистской или террористической организации. Запрет также коснется предоставлявших денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь для осуществления соответствующей деятельности.

Проект был внесен в нижнюю палату парламента 4 мая членами Комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым. Запрет участвовать в выборах для физических лиц должен действовать три года с момента, как суд признал организацию, к которой они причастны, террористической или экстремистской.

Согласно еще одному законопроекту, внесенному в Госдуму одновременно с принятым, ужесточается порядок привлечения к уголовной ответственности членов иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными. В пояснительной записке говорится, что противодействие работе таких организаций и блокирование попыток их влияния на социальные и политические институты российского общества должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений деятельности органов власти. После его принятия руководителей НКО и рядовых членов смогут быстрее привлекать к уголовной ответственности.

Между тем, президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.

Также правительству необходимо проработать вопрос финансирования расходов регионов на выполнение этих норм и обеспечить внесение поправок в документы.

Кабмину предстоит определить особенности владения организациями и муниципалитетами безнадзорными питомцами, находящимися на их территориях, включая передачу новым собственникам. Помимо этого, дано поручение создать регламент содержания и разведения домашних и диких животных.

В документе отмечается, что также требуется определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.

Помимо этого, дано указание унифицировать нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование животных, а также способствовать развитию благотворительных и волонтерских действий.

Кроме того, Генпрокуратуре поручено до первого сентября проверить, как органы власти и организации соблюдают требования законов об ответственном обращении с животными.

Поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.

Ранее главы двух комитетов Госдумы Владимир Бурматов и Павел Крашенинников разработали и направили в кабмин проект поправок в КоАП, предполагающий штрафы в размере до двухсот тысяч рублей за нарушение законов в области обращения с животными.

Крашенниников отметил, что на данный момент нет установленной административной ответственности за нарушение существующих положений законодательства в области защиты питомцев и обеспечения прав и законных интересов россиян при обращении с ними.

Депутаты предлагают ввести наказание за невыполнение условий содержания питомцев, за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, а также за жестокое обращение с ними при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, предусматривается введение новых статей, таких как несоблюдение требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях и деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях и других заведениях без лицензии.

Также предлагается ввести наказание за «несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которых владельцы отказались».

Ответственность будет зависеть от тяжести поступков и от того, кто его совершил – должностные, физические или юридические лица.

«Максимальный размер штрафа для граждан – пятьдесят тысяч рублей, для юридических лиц – двести тысяч рублей», – говорится в сообщении комитета по госстроительству и законодательству.

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел предлагают дать региональным органам ветеринарного контроля, также Росприроднадзору и Россельхознадзору.