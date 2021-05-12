Вассерман объяснил, почему у РФ, в отличие от США, есть шанс победить школьный шутинг

Публицист Анатолий Вассерман объяснил, почему трагедии, наподобие той, что произошла в Казани, стопроцентно предотвратить невозможно, но у России есть шанс снизить риск подросткового шутинга. Ранее появилась информация о стрельбе в 175-й гимназии Казани утром, 11 мая, количество погибших и пострадавших уточняется. О подробностях трагедии — в серии материалов ФАН.

Причины школьного шутинга и способы борьбы с подобными преступлениями анализирует Анатолий Вассерман.

«Боюсь, что полностью предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани, в принципе невозможно, — отметил Вассерман в комментарии ФАН. — Невозможно потому, что всегда будут люди, крайне недовольные самими собой, а среди этих недовольных всегда будут те, кто попытается выместить это недовольство на других. Поэтому такие массовые расстрелы, и не только расстрелы, будут всегда».

Вассерман привел в пример Японию, где очень строгие законы, касающиеся огнестрельного оружия, и там орудием совершения подобных преступлений нередко становятся ножи, в том числе поварские.

«Так что, как это ни печально, полностью предотвратить такое невозможно, именно потому, что всегда будут люди, ненавидящие самих себя. Более того, в подростковом возрасте таких людей особенно много, потому что подросток непрерывно меняется — меняется быстрее, чем он сам успевает привыкнуть к собственным изменениям. Поэтому в подростковом возрасте практически каждый довольно долго не нравится самому себе, — объяснил публицист. Кстати, именно по этой причине на Западе, в первую очередь в США, сейчас широко распространена совершенно преступная на мой взгляд практика — убеждать подростка, что он, мол, самому себе не нравится потому, что на самом деле он «не того» пола, и этот самый пол ему надо срочно менять. То есть подростка подталкивают к согласию на проведение необратимо калечащей операции. Распространенность это преступной практики показывает, как много подростков недовольны собой и не понимают причины этого недовольства».

А поскольку полностью исключить недовольство подростков собой невозможно, нужно думать, как все это взять под контроль, отмечает Вассерман.

«Сократить это можно только работой школьных психологов и вообще психологов подросткового возраста, поскольку причины таких трагедий в первую очередь психологические, — говорит собеседник ФАН. — Нужно также расширить пропаганду знаний подростков о причинах своего недовольства, чтобы они сами хотя бы в общих чертах понимали, что с ними происходит. И, если они не справляются со своими проблемами самостоятельно, то хотя бы знали, к кому обратиться».

Еще одна проблема, на которую надо обратить внимание, это борьба с травлей в школах, считает Вассерман. И тут у России есть серьезное преимущество по сравнению с США, говорит он.