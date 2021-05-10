Виталий Горбач. Авиация в операции “Румянцев”. Часть.1. Подготовка.
Виталий Горбач рассказывает о действиях авиации в операции "Румянцев". 1 Часть. Подготовка сторон:
- Каков был замысел операции "Румянцев"?
- Какова была общая ситуация на советско-германском фронте к августу 1943 года?
- Какие силы были задействованы противниками?
- Кто командовал объединениями?
- Какие самолеты использовали противники?
- Как были подготовлены экипажи?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!