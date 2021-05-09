Паулюс и миф о превентивном ударе / Егор Яковлев
В День Победы выходит новая серия проекта «Долгий Нюрнберг». Она посвящена появлению на процессе генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, показания которого торпедировали планы адвокатов представить нападение Германии на СССР превентивным ударом. Помимо Паулюса свидетелем обвинения от Советского Союза выступил немецкий генерал пехоты Эрих Бушенхаген, стенограмма допроса которого не публиковалась в советское время. Между тем Бушенхаген подробно рассказал о том, как Германия заблаговременно координировали свои действия с финским генеральным штабом. Многое из материалов, озвученных в ролике, звучит на русском языке впервые.
Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг | Без срока давности»: Сайт – https://nurnberg1945.ru Соцсети – https://vk.com/nurnberg1945