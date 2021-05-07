«Война». Стаднюк Иван Фотиевич (аудиокнига)
Плейлист со всеми частями книги: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvqq5OCJ1ywcVr2M6fKpZsgvquFd37LH8
Этот роман — одна из первых попыток русской военной прозы соединить «окопную правду» т. н. лейтенантской прозы с обобщающим началом, с оценкой войны и ее сражений — прежде всего приграничных, Смоленской битвы, боев под Москвой с позиций Генерального штаба, Ставки, с «кругозором» Верховного Главнокомандующего. Огромное место в многоплановом романе заняли главы, посвященные деятельности И. В. Сталина, маршалов Шапошникова, Жукова, народных комиссаров танкостроения и авиационной промышленности В. А. Малышева и А. И. Шахурина (среди постоянных собеседников и консультантов писателя в течение многих лет был В. М. Молотов и др.). Это не заслонило в романе путей-дорог по проселкам войны одного из рядовых героев политрука Иванюты, солдат, бойцов-пограничников, трагических судеб генерала Д. Павлова, командующего Западным фронтом, и др. Роман остался незавершенным…
За роман «Война» писателю И. Стаднюку присуждена Государственная премия СССР 1983 года. По книге написан сценарий для фильма: «Война на западном направлении» (1990).
Стаднюк Иван Фотиевич (8.03.1920—4.05.1995), прозаик, драматург, сценарист.
В 70—90-е Стаднюк работал над романом «Война» (первая книга в 1970—71).
Стаднюк Иван
Название: Война. Книги 1-3
Исполнитель: Сушков Владимир
Жанр: Роман
Издательство: Нигде не купишь
Год издания: 2014
Прочитано по изданию: М., Воениздат, 1987
Аудиокнига предоставлена издательством «Нигде не купишь»
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