Иван Стаднюк. Война. Страницы романа. Передача 1. Читает Георгий Жженов
Иван Стаднюк. Война. Страницы романа. Передача 1. Читает Георгий Жженов
Страницы романа о событиях первого года Великой Отечественной войны. Командир механизированного корпуса Фёдор Ксенофонтович 22 июня 1941 года прибывает на место службы. Увидев в небе самолёты с чёрными крестами, он не верит, что это начало войны. Но уже скоро начинаются тяжёлые бои…
Цикл из 3-х передач
#КДнюПобедыЛитературныечтения
В ролях: Жженов Георгий
Год производства: 1984
Война
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=CZ3TvlY2Krc
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=4_HzxL_LBp8
Передача 3 – https://www.youtube.com/watch?v=0li7Ld8pwko