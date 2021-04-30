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Флагман Черноморского флота впервые выполнил стрельбу новейшим комплексом «Базальт»

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Ракетный крейсер «Москва» успешно поразил цель, имитирующую корабль условного противника.

Флагман Черноморского флота впервые выполнил стрельбу новейшим комплексом "Базальт"

По информации ТАСС, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» успешно поразил цель, имитирующую корабль условного противника. Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе флота, впервые экипаж ракетного крейсера применил в акватории Черного моря ракетный комплекс «Базальт».

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля «Базальт» ракетой «Вулкан». Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 км», — говорится в сообщении.

По словам командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, материальная часть крейсера «Москва» находится в строю, личный состав здоров.

«Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач», — отметил командующий.

Экипаж крейсера «Москва» вышел в море накануне. В ходе учений военные моряки совместно с экипажами самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО флота отработали действия по противовоздушной обороне.

Источник: https://news-front.info/2021/04/30/flagman-chernomorskogo-flota-vpervye-vypolnil-strelbu-novejshim-kompleksom-bazalt/
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