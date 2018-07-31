“Шапки долой! Флаг поднять! ” История Андреевского креста на флоте

Источник: tass.ru

День Военно-морского флота является одним из самых любимых народных праздников. Не последнюю роль в этом играет визуальная составляющая: моряки в красивой парадной форме, величественные корабли на рейдах, реющие на ветру флаги.



За каждой флотской традицией стоит трудный опыт и неповторимый исторический путь России. То же самое можно сказать о символах нашего флота и главном из них — Андреевском флаге. О его истории, о смыслах и образах, которые олицетворяет собой синий косой крест на белом поле, ТАСС рассказал доктор исторических наук, старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Михаил Монаков.

У истоков традиции

Обычай поднимать на кораблях флаги зародился, когда флот был парусным. Тогда любой выход в море мог стать последним — корабли погибали от непреодолимых природных сил, войны на море велись десятилетиями, а в перерывах между ними на морских путях промышляли пираты. Уже тогда это имело не только функциональное, но и важнейшее политическое и ритуальное значение. Внешний вид флага, его символика должны были воздействовать на сознание и настроение моряков таким образом, чтобы поддерживать в них веру в покровительство высших сил, в могущество своего государя и своей страны, убеждать, что осененный им человек сильнее любого врага и морской стихии.

Практическое значение флагов в эпоху парусного и в начале эпохи парового флота очевидно. Тогда ещё не было аппаратуры опознавания «свой-чужой», за горизонтом корабли друг друга не видели, из-за чего вероятность внезапной встречи с врагом или «джентльменами удачи» была высокой Михаил Монаков

старший научный сотрудник НИИ (военной истории), доктор исторических наук

Обычай поднимать на кораблях флаги зародился, когда флот был парусным

Поэтому до определенного времени даже «купцы» — коммерческие суда — ходили вооруженными. В море на сближение шли с некоторой опаской: прежде чем решиться на это, надо было установить, не приведет ли такая встреча к тяжелым последствиям. Ведь даже между формально не воюющими государствами отношения порой были таковы, что при удобном случае они не стеснялись захватывать корабли и суда друг у друга. Уклониться от опасного сближения, оторваться и уйти от преследования можно было, только вовремя различив флаг встречного корабля.

Рождение флага

До конца XVII века государственная символика в России находилась в зачаточном состоянии. Ее применение носило ограниченный характер, причем для обозначения принадлежности частных грузовых и промысловых судов, ходивших по внутренним путям и морям Русского Севера, она не использовалась.

Регулярный военный флот в России появился благодаря Петру Первому и его сподвижникам. Параллельно с созданием флота формировалась и его символика.

Из Западной Европы в Россию пришло разделение флагов военного и коммерческого флота по внешнему виду и статусу. Сегодня по этому признаку можно выделить государства, морские традиции которых восходят к Средневековью, кодексу рыцарства и рыцарской символике. Во главе этого списка — Великобритания. Подобное разделение существует и в морских государствах, исторически связанных с британской короной, и в некоторых других странах, например, в Японии, флот которой в конце XIX столетия строился по британскому образцу.

У Нидерландов, Франции и США такого разделения нет — и на кораблях, и на гражданских судах в качестве главного символа национальной принадлежности используется государственный флаг.

Достоверные и привязанные ко времени эскизные изображения флагов, на основе которых впоследствии сложились внешний вид и основные элементы символики российского государственного флага, флагов военного и торгового флота, относятся к 1698–1699 годам. Именно тогда Петр Первый возвратился из Англии, где изучал морское дело Михаил Монаков

старший научный сотрудник НИИ (военной истории), доктор исторических наук

Есть основания предполагать, что за образец флагов, изготовленных для русских кораблей и судов, которые участвовали в первом и втором Азовском походах, был взят слегка измененный голландский. Три цвета — белый, синий и красный — присутствуют в государственной символике многих стран. Это очень яркое сочетание, легко воспринимаемое визуально и запоминающееся.

«Флаги русских кораблей были трехцветными, но каким образом эти цвета располагались в виде каких-то геометрических фигур, вертикальных или горизонтальных полос, достоверно судить мы не можем. На гравюре голландца Адриана Шхонебека русские корабли несут кормовые и носовые флаги, крестами (предположительно синего цвета) поделенные на прямоугольники (предположительно белого и красного цвета), расположенные в шахматном порядке. Но эти гравюры были выполнены не с натуры, а по словесным описаниям участников похода, и доверять им нельзя», — поясняет Монаков.

Первые изображения Андреевского креста на морских флагах также появляются не ранее 1698 года. Очевидно, что они связаны с первой наградой Российской империи — орденом Святого апостола Андрея Первозванного, который учредил Петр. Основа символики этого ордена — синий или лазоревый косой крест, на котором якобы был распят апостол, первым принявший учение Иисуса Христа и последовавший за ним.

Гравюра Адриана Шхонебека, изображающая первый российский линейный корабль «Гото Предестинация»

В британском флаге, или, как его называют, «Юнион Джеке», который также очень понравился Петру, соединены три креста — британский Георгиевский (красный на белом поле), шотландский Андреевский (белый на синем поле) и позднее — косой красный крест Святого Патрика, чтимого в Ирландии.

Первые эскизы российского Андреевского флага, приписываемые Петру Первому, свидетельствуют о том, что царь пытался наложить на триколор косой синий крест, но такое изображение очень плохо читалось.

И тогда первый российский император пошел по пути минимализма — оставил лазоревый Андреевский крест на белом поле. Это был очень функциональный подход — сделать флаг хорошо видным, читаемым и при этом отличающимся от других.

Создание легенды

Система флагов Российского государства создавалась на протяжении примерно 20 лет. Впервые она описана в «Морском уставе воинском», который был издан в 1720 году. «Вводная глава этого устава открывается словами „Флот есть слово французское“. Но дальше идет предыстория русского флота. Подразумевалось следующее: хотя и создан этот флот не так давно, но его история и традиции не менее древние и славные, чем у ведущих морских держав того времени», — поясняет Монаков.

Петр I изучает судостроение в Голландии

В этой главе «Морского устава» говорится о том, что первая попытка создания в России регулярного флота была предпринята ещё при царе Алексее Михайловиче — отце Петра Первого, однако намного раньше, за несколько веков до создания британского флота, русские выходили на своих судах в моря, участвовали в морских сражениях. Очевидно, что все это соотносилось с идеей старца Филофея о том, что «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать».

Основой государственной идеологии любой европейской страны того времени являлось христианство. Русь приняла его в IX веке, однако, согласно преданию об Андрее Первозванном, уже в I веке он принес его на земли восточных славян и, проповедуя учение Христа, прошел путь от места, где впоследствии возник Киев, до острова Валаам на Ладожском озере.

«В кругу сподвижников Петра был архиепископ Феофан Прокопович — один из крупнейших деятелей русского православия конца XVII — начала XVIII столетия. По некоторым данным, он является соавтором вводной главы к „Морскому уставу“. Я допускаю, что именно он внушил Петру идею сделать символом Военно-морского флота России Андреевский крест», — отмечает Монаков.

История гюйса

В начале XVIII века в систему российской государственной символики вошла видоизмененная реплика британского «Юнион Джека» — это носовой корабельный флаг — гюйс.

С практической точки зрения его появление объясняется тем, что при определенном ракурсе кормовой флаг корабля, идущего под всеми парусами, не был виден. Сначала его стали дублировать таким же флагом, поднимавшимся на носовом флагштоке, а затем, очевидно, чтобы подчеркнуть особую роль кормового флага, вместо носового Андреевского стали использовать гюйс. Будучи поднятым на грот-мачте (самой высокой на парусном корабле), он выступал в качестве «кейзер-флага» — символа власти главнокомандующего флотом, а также использовался в качестве флага для морских крепостей.

Символом верховной власти стал «царский» штандарт — прямоугольное полотнище с черным орлом на желтом фоне. Его поднимали, когда на борту присутствовала царствующая особа.

До конца XVIII столетия гюйс и Андреевский флаг поднимали на всех кораблях и судах русского флота независимо от их размеров и вооружения. Позднее гюйс стал исключительной принадлежностью наиболее крупных и мощных из них — кораблей первого и второго рангов. Первоначально они несли этот флаг и на ходу, а затем его стали поднимать только во время стоянки на якоре, бочке или швартовах Михаил Монаков

старший научный сотрудник НИИ (военной истории), доктор исторических наук

Гюйс на носу флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг»

В бою, кроме главного (кормового) флага, который на ходу корабли отечественного флота несли на гафеле (рее, которая устанавливалась в диаметральной плоскости, перпендикулярно или под углом к мачте), на свободных от других флагов и вымпелов мачтах поднимались стеньговые. Таким образом, если бы какой-то из Андреевских флагов в бою был сбит, оставался хотя бы один из них, и корабль не мог оказаться в ситуации, внешне напоминавшей сдачу.

Георгиевский флаг

В России существовала особая — почетная версия Андреевского флага, но за два столетия дореволюционной истории отечественного флота его заслужили только два корабля, команды которых в бою проявили массовый героизм и высокое воинское искусство.

Внешне он выглядел точно так же, но в центре лазоревого косого креста помещался герб Великого княжества Московского — святой Георгий, поражающий змея, на червленом (красном) поле. Этот флаг был учрежден в 1813 году и вручен Морскому Гвардейскому экипажу, воевавшему в составе Гвардейского корпуса в 1812 году и в Заграничном походе русской армии 1813–1814 годов. По указу императора Александра Первого экипаж был награжден за победу в сражении под Кульмом.

Впоследствии император повелел поднимать Георгиевские Андреевские флаги на всех кораблях, причисленных к Гвардейскому экипажу. Первым его получил линейный корабль «Азов», отличившийся в Наваринском сражении. Примечательно, что в то время на нем служили молодой лейтенант Павел Нахимов, мичман Владимир Корнилов и гардемарин Владимир Истомин, а командовал «Азовом» один из величайших русских адмиралов, первооткрыватель Антарктиды Михаил Лазарев Михаил Монаков

старший научный сотрудник НИИ (военной истории), доктор исторических наук

Вторым кораблем, получившим Георгиевский флаг, был знаменитый бриг «Меркурий», запечатленный на картине Ивана Айвазовского. В 1829 году под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского этот 20-пушечный бриг дерзнул вступить в бой с двумя линейными турецкими кораблями, на каждом из которых было по 80 пушек.

Потом Георгиевский флаг по наследству перешел к названным в честь этих двух героических кораблей крейсерам «Память Азова» и «Память Меркурия».

Флаги расцвечивания

Во время праздника каждый корабль от носа до кормы традиционно украшен сигнальными флагами (расцвечивания). Первоначально они предназначались для связи между кораблями в бою или походе — передачи сигналов, с помощью которых флагман управлял своей эскадрой. Сначала их поднимали на флагманском корабле, а затем сигнал репетовали (повторяли) впереди идущие корабли и следующие в кильватере.

Если соединение было многочисленным, для ускорения передачи флажных сигналов назначались репетичные корабли. Они выходили из строя, шли параллельным курсом, повторяли сигналы за флагманом, и в этом случае их могли наблюдать одновременно с нескольких кораблей эскадры, что значительно сокращало время выполнения приказаний командующего Михаил Монаков

старший научный сотрудник НИИ (военной истории), доктор исторических наук

Парад кораблей Черноморского флота

Обычно сигналы были трехфлажными. Многовековой морской опыт говорит о том, что более трех символов человек на соседнем корабле не в состоянии воспринять быстро и однозначно. В отечественном флоте каждый сигнальный флаг имеет название и значение, совпадающее с названием и значением соответствующей буквы старославянского алфавита: «аз», «буки», «веди» и так далее.

Со временем эти яркие флаги, которые использовались по прямому назначению и в торжественных случаях (например, при высочайших смотрах), стали применяться и в качестве праздничного украшения кораблей — флагов расцвечивания. При этом строгое правило гласит, что тогда они «набираются» без всякой системы, чтобы случайно не сложилось такое их сочетание, которое могло быть истолковано как сигнал, подлежащий исполнению. Исключаются и те, которые внешне похожи на флаги других государств (такие в наборе сигнальных флагов есть).

В темное время суток флаги расцвечивания сменяются праздничной иллюминацией. Этот обычай существует с тех пор, как после заката солнца во время государственных праздников на военных кораблях стали зажигать гирлянды фонарей, подвешенные на мачтах, а между ними помещать светящиеся изображения в виде государственного герба или императорского вензеля.

Традиции живы

Все главные морские символы перешли от парусного флота к паровому практически в неизменном виде. Унаследовал он и особый воинский ритуал — подъем кормового Андреевского флага и гюйса (на тех кораблях, которым он положен по рангу). Прежде этот церемониал проводился одновременно с восходом солнца, а теперь по расписанию, в восемь утра.

Утренняя церемония подъема флага всегда была очень торжественной. В чем-то она была сродни литургии, которая на кораблях старого флота начиналась словами: «На молитву! Шапки долой!» А перед подъемом флага звучала команда: «Шапки долой! Флаг поднять!» Михаил Монаков

старший научный сотрудник НИИ (военной истории), доктор исторических наук

Уже в петровском «Морском уставе» была зафиксирована важная мысль: Андреевский флаг — это символ государства на отдельно взятом корабле, который надо защищать до потери живота своего и ни перед кем не спускать.

Примечательно, что среди сигнальных флагов дореволюционного флота был и красный — внешне точно такой же, как и революционный стяг. Он поднимался во время боя и означал, что корабль ведет артиллерийский огонь.

«Считается, что моряки во время восстания на броненосце „Потемкин“ подняли красный флаг, но не спустили Андреевский. Сегодня можно предположить, что они просто подняли красные флаги, готовясь к ведению артиллерийского боя», — отмечает Монаков.

После революции Андреевский флаг отменили, а вот гюйс служил в почти неизменном виде ещё некоторое время. Самое интересное, что внешний вид первого военно-морского флага РККФ (или Морских сил Рабоче-крестьянской Красной армии СССР — прим. ТАСС), существовавший до 1935 года, перекликается с гюйсом — там есть элементы и Георгиевского креста, и Андреевского.

Примечательно также, что у советского военно-морского флага, введенного в 1935 году, основные цвета — белый и синий — те же, что и у Андреевского флага. Добавились только яркие красные элементы — звезда, серп и молот.

«Современный ритуал подъема и спуска флага на российских боевых кораблях отличается от ритуалов на флотах других стран. Это отголоски старого, императорского флота. Носить в море флаг на гафеле, а не на корме — также русская традиция», — добавляет Монаков.

Когда в 1992 году на российских кораблях вновь подняли Андреевский флаг, то это стало символом неразрывности дореволюционных и советских традиций отечественного Военно-морского флота. Сегодня статус этого флага стал ещё выше — он законодательно приравнивается к боевому знамени, являясь символом героизма, доблести и чести многих поколений русских моряков.

Подготовила Анна Юдина