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Россия создаст объединенную региональную систему ПВО с Таджикистаном

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Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо о создании объединенной региональной системы ПВО для усиления охраны госграницы в воздушном пространстве, передает EurAsia Daily.

Россия создаст объединенную региональную систему ПВО с Таджикистаном

«Чтобы повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», — заявил Шойгу.

По словам главы Минобороны России, российская сторона предоставляет вооружение и технику для укрепления потенциала вооруженных сил Таджикистана. Также Шойгу отметил, что в настоящее время в российских военных ВУЗах обучаются более 500 военнослужащих республики, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до 1000 младших специалистов.

Источник: https://news-front.info/2021/04/27/rossiya-sozdast-obedinennuyu-regionalnuyu-sistemu-pvo-s-tadzhikistanom/
Метки: Новости, последние новости, последние новости россии на сегодня, Россия, сергей шойгу, таджикистан, Центральная Азия
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