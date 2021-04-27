Россия создаст объединенную региональную систему ПВО с Таджикистаном
Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо о создании объединенной региональной системы ПВО для усиления охраны госграницы в воздушном пространстве, передает EurAsia Daily.
«Чтобы повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», — заявил Шойгу.
По словам главы Минобороны России, российская сторона предоставляет вооружение и технику для укрепления потенциала вооруженных сил Таджикистана. Также Шойгу отметил, что в настоящее время в российских военных ВУЗах обучаются более 500 военнослужащих республики, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до 1000 младших специалистов.