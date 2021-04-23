Воспитание человека – вечные ценности в современном мире
Режиссёр-сценарист Дубровская Елена Владимировна рассказала Народному Славянскому Радио о проекте «Киноуроки в школах России».
Елена Андреева и Дубровская Елена Владимировна
99 качеств, которые являются основными человеческими качествами, раскрываются поочерёдно в историях фильмов и, являются пробуждающим фактором в современном мире вечных ценностей для детей и взрослых.
Что дают такие уроки детям и взрослым, и как присоединиться к проекту, вы узнаете в этой программе.
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