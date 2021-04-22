В ежегодном Послании Федеральному собранию главный акцент президент Путин сделал на внутренних проблемах. Таков главный вывод всех комментаторов и в России, и за рубежом, которые продолжают активно обсуждать его речь. «Сегодняшнее Послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Конечно, несколько слов нужно будет сказать о внешних делах, буквально несколько слов и по вопросам безопасности», – сказал Путин в самом начале своего выступления, сразу четко определив приоритеты.

Глава государства говорил на удивление спокойно, сдержанно и, что у многих вызвало удивление, в своей речи ни разу не упомянул прямо США! Он говорил о борьбе с пандемией, благодарил врачей, призывал не ослаблять усилий в борьбе с коварным коронавирусом. Подробно рассказал о новых проектах благоустройства нашей страны: о строительстве скоростной магистрали до Казани и Екатеринбурга, о программе помощи семьям с детьми, восстановлении реальных доходов граждан, необходимости ежегодно вводить порядка 120 млн кв. метров жилья, о благоустройстве городов, плане газификации домохозяйств и о многом другом, что направлено на мирное развитие России и рост благосостояния ее граждан.

Какой же отклик эта миролюбивая и спокойная речь президента России вызвала в мире?

Отношения с Россией осложняют конфликты, но диалог с ней необходимо поддерживать, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер, комментируя слова президента Владимира Путина о «провокациях и хамстве» Запада.

«У нас есть многочисленные конфликты с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения, но, несмотря на это, мы должны оставаться в диалоге», – сказала Деммер. Обвинение Путиным западных стран в «провокациях» и «хамстве» по отношению к России представитель немецкого правительства комментировать не стала.

Поднимая в своем Послании Федеральному собранию внешнеполитические вопросы, Путин упрекнул западные страны в привычке «цеплять Россию» и подчеркнул, что на такие мелкие заявления в адрес российского правительства мы «часто не отвечаем». При этом он отметил, что на Западе не находят осуждения такие вещи, как попытка госпереворота в Венесуэле, готовившееся покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и другие «вопиющие действия».

Зато как «предупреждение другим странам» оценила немецкая телекомпания «Дойче Велле» слова российского президента о том, что «недружественные акции»с их стороны по отношению к Москве продолжаются. Президент предостерег от попыток «переходить в отношении России красную черту», пообещав: «Где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами», – цитирует его слова агентство.

Если какое-либо иностранное государство воспримет «добрые намерения» Москвы как слабость и решит «сжечь все мосты», – цитирует «Дойче Велле» слова Путина, – ответ России будет «асимметричным, быстрым и жестким».

«У нас хватит терпения, уверенности в своей правоте», – пригрозил он, отметив, что «совершенствование и укрепление Вооруженных сил России идет постоянно».

«Путин уже сумел заткнуть за пояс четырех американских президентов, и сейчас нет никаких признаков того, что пятому удалось его напугать. Напротив, Байден, по всей видимости, моргнул первым: он принял решение отозвать два американских военных корабля, которые должны были войти в Черное море на прошлой неделе, после того как заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посоветовал этим кораблям держаться подальше “ради их же блага” », – констатирует британская «Таймс».

Откровенно удивились сдержанному тону послания Путина в США, где с беспокойством ожидали совсем другого, как считает «Нью-Йорк Таймс».

«Некоторые аналитики предположили, что господин Путин может использовать свое ежегодное обращение к нации, чтобы озвучить предлог для ввода войск на Украину. Но этот сценарий не осуществился, даже несмотря на то, что огромное военное присутствие России у границ Украины не подавало никаких признаков ослабления», – пишут американские обозреватели.

Они отметили также отсутствие упоминаний об Алексее Навальном, провокационную возню вокруг которого продолжают нагнетать западные СМИ. «Вместо этого господин Путин посвятил большую часть своего выступления внутренним вопросам», – отмечается в статье «Нью-Йорк Таймс».

Австрийское издание Kleine Zeitung усмотрело в Послании президента РФ то, чего в нем вообще не было – угрозу для стран Европы. Статью, посвященную этому событию, журналисты назвали: Путин угрожает Западу: будет «отбиваться быстро и трудно».

«Список спорных моментов между Россией и Западом становится все длиннее и длиннее, и обе стороны демонстрируют свою военную мощь. В своем обращении к народу глава Кремля пригрозил не переходить “красные черты” России», – стращает газета.

Несмотря на то, что он в этой речи не сделал точного упоминания о серьезных проблемах, противопоставляющих его Вашингтону и Европейскому союзу, Путин осудил молчание Запада в отношении того, что он назвал «попыткой государственного переворота» в Беларуси, о которой заявил лидер Александр Лукашенко, чтобы предотвратить покушение, направленное на него, – пишет французская газета «Монд».

На Западе «все утверждают, что вообще ничего не происходит»,– утверждал президент России. «Что бы произошло, если бы попытка переворота действительно была предпринята? Сколько людей пострадало бы?– продолжил он, сожалея о практике политически мотивированных незаконных санкций», – констатирует «Монд». Но чтобы снизить эффект для читателей от миролюбивой и предельно сдержанной речи президента России, французская газета вставила сообщение о его Послании в информацию о будто бы «массовых протестах» по всей России в поддержку Навального.

Точно к такому же информационному трюку прибегает и агентство BBC, которое отмечает, что более получаса своего обращения к парламенту российский лидер посвятил солидарности граждан страны в непростых условиях пандемии. Но все это, по мнению агентства, «происходило на фоне обострения напряженных отношений с Западом из-за ситуации на Украине, а также новостей об отбывающем тюремное заключение Алексее Навальном».

Словом, сдержанный тон Послания и акцент на внутренних проблемах России явно оказался для пропагандистской машины Запада сюрпризом. Там, как видно, попросту растерялись и не нашли ничего лучшего, чем сделать упор на прежние русофобские клише и на том, о чем президент России вообще не говорил: на Навальном, «российских войсках возле Украины» и т.п.

Путин, посвятив выступление, прежде всего, проблемам внутреннего развития страны, ясно показал, что для нас главное сейчас – мирное развитие, укрепление экономики и повышение благосостояния граждан России. На Западе же дружно проигнорировали этот посыл в речи и сделали акцент совсем на другом.

А именно – на упоминании о «красных линиях» и намерении дать «асимметричный, решительный и жесткий» ответ тем, кто будет посягать на нашу безопасность. Хотя, понятно, что вызвано это лишь тем, что нападки Запада на Россию стали для него, как метко выразился президент, «новым видом спорта».

Растерялись американцы до того, что бывший посол США в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в интервью Русской службе «Голоса Америки» вопреки всякой логике заявил, будто военный акцент в Послании Путина парламенту в этом году был сильнее.

«Угрожающая часть его речи, – объявил Вершбоу, –определенно, была более сильной на этот раз, чем даже в прошлом году, когда он сопровождал свой рассказ мультфильмами. Сама речь звучала очень по-милитаристски и была направлена вовне, даже если российские официальные медиа и пытались представить ее как посвященную в основном внутренним проблемам. Он, конечно, говорил про повышение жизненного уровня россиян, снижение которого отразилось на его рейтинге, но, на мой взгляд, все эти длинные пассажи на внутренние темы были неубедительны. Зато, говоря о вооружениях, Путин выглядел оживленно, ему нравится рассуждать о ракетах».

Что может быть нелепее таких выводов? 90% своей речи Путин уделил проблемам мирного развития России, а его обвиняют в том, что «ему нравится рассуждать о ракетах»?

Словом, Россию несмотря ни на какие мирные посылы со стороны нашей страны, продолжают нахально «задирать». По словам президента, одни «задирают» Россию, другие – подражают им. Последних Путин сравнил с героем «Книги джунглей» Редьярда Киплинга – шакалом Табаки.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – отметил российский лидер.

Путин назвал Киплинга – великим писателем. Однако этот англичанин писал и другое. В своей «Балладе о Востоке и Западе» он провозгласил: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда». И все, что сегодня происходит на мировой арене, показывает, что Киплинг, формулируя в стихах такую основополагающую концепцию отношения англосаксонского «господина» к остальному миру, как всегда точен. Что бы ни делала Россия, с какими миролюбивыми речами ни выступали ее руководители, история показывает, что цель Запада – ослабление, развал, а по возможности, и уничтожение нашей страны.

Нет, не зря все-таки во времена СССР наши политические комментаторы, отвечая на милитаристские наскоки на нашу страну под сурдинку рассуждений о «демократии и свободе», вполне резонно замечали: «Черного кобеля не отмоешь до бела». И СССР уже давно нет, но «кобель» все также злобно скалится!

Путин в своей речи показал, что он все это отлично понимает. А потому четко и ясно дал понять: мы будем крепить могущество нашей страны – это главная цель России, мы никому не угрожаем, но если нас будут и дальше «задирать», дадим достойный отпор.

«Смысл и содержание политики России на международной арене, – подчеркнул в заключение президент, – обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдёт путь отстоять свою позицию».

Да, а почему все же Путин во внешнеполитической части своей речи ни слова не сказал о США, которые считают себя гегемоном и вершителем судеб мира? А зачем? У России есть дела поважнее, к тому же Соединенные Штаты уже давно никакой не гегемон. Так что всякие «Табаки» зря вокруг них суетятся.

Однако, судя по всему, Вашингтон этот намек явно задел. Когда пресс-секретарю президента США Джен Псаки задали вопрос об отношении Белого дома к словам Путина о Шерхане и шакалах Табаки, то она уклонилась от ответа. «У нас толстая кожа, мы ничего не воспринимаем на свой личный счет», – увильнула Псаки.





