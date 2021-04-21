Во время послания к Федеральному Собранию глава РФ Владимир Путин рассказал о том, какие планы у правительства на образование и науку в стране.

Оказалось, большие.

Так, в нашей стране построят 1300 новых школ для 1 миллиона детей. Кроме того, школы получат около 800 млрд рублей для модернизации своего оборудования и внутреннего убранства. Эта трата будет реализована в течение трех лет.

Вузы тоже не останутся без внимания. 100 госучреждений высшего образования получат свыше 100 млн рублей на гранты. Кроме того, во всех российских вузах увеличится число бюджетных мест. Суммарно их станет больше на 45 тысяч. В колледжах и техникумах кураторская работа будет доплачиваться – сотрудники станут получать больше на 5 тысяч рублей.

Отдельного внимания и больших денег заслуживают фундаментальные исследования, на которые будет выделено 1 трлн рублей.

Гражданские исследования также получат финансирование из федерального бюджета.

Кроме того, будет создан Президентский фонд культурных инициатив, призванный поддержать проекты в сфере культуры.