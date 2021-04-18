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«Приказано уничтожить»: вину Украины за сбитый МН17 доказали

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17.04.2021

 

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Ева Лисовская

Агентство федеральных расследований «FBL» опубликовало документы и аудиозаписи, подтверждающие, что малайзийский борт в небе над Донбассом сбила именно Украина.

Сразу важно отметить, что Международная следственная группа получила все эти данные ещё в 2017 году. Отдельно была отправлена фотокопия документа СБУ, в котором было приказано уничтожить все доказательства причастности украинской стороны к этому варварскому преступлению.

 

Так, начальник штаба в/ч № А4104 полковник Батурин рассказал, что 15 июля 2014 года из Кировограда прибыл самолет Су-25, якобы для проведения технического переоборудования. На 17 июня было назначено два вылета украинских пилотов для выполнения боевой задачи по уничтожению воздушных целей в районе Торезом.

Но вместо одного из самолетов, принадлежавших части, вылетел тот самый борт из Кировграда, изначально прибывший с ракетным вооружением. Очевидно, что на просто переоборудование не отправляют с полным боевым оснащением, а значит, цель была установлена изначально.

Самое любопытное, что борт ещё по прибытии не был никуда записан и не проходил ни по каким журналам. Формально его как бы и не было.

Тем не менее именно он направился в зону выполнения задачи № 1. Туда же была направлена и ЗРК, присланный накануне для «поддержки». Уже давно ходят слухи, что изначальной целью был самолет президента РФ, а борт МН17 стал жертвой стечения обстоятельств.

Что вполне разумно, ведь вряд ли Украина сгоняла бы столько вооружения, если бы планировалась атака на гражданский самолет.

К слову, на вылет был направлен неизвестный пилот, который также прибыл из Кировограда и нигде не был записан. Именно он сменил украинского пилота Савицкого, который должен был лететь изначально для выполнения цели.

Сразу после совершения преступления все трое пилотов, включая и неизвестного, сразу были раскиданы по другим частям. Но велика вероятность, что их просто переименовали.

 

Другой же военнослужащий в/ч № А4104, капитан Самофалов, в беседе со своим приятелем со станции слежения «Печенеги» прямо подтвердил, что Россия к этой трагедии не имеет никакого отношения. Он заявил, что если бы у Украины действительно были хоть какие-то доказательства, то давно бы продемонстрировали, а не прятали под мнимой «секретностью».

Но самое интересное в этой истории, это письменный приказ об уничтожении любых материалов, указывающих не присутствие боевых самолетов и выполнение ими боевой задачи в районе крушения МН17.

Документ оказался слит прямиком из той самой в/ч № А4104. И всё это не косвенные доказательства, а прямые факты, прямиком полученные от людей, знающих или косвенно имеющих отношение к преступлению.

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Но Нидерланды наотрез отказались их принимать, при этом постоянно подсовывая какие-то свои абсурдные саморазоблачающиеся доказательства.

Напомню, 7 июня должен состояться суд, как говорит голландская сторона, «по существу».

Стоит ли чего-то ждать от очередного процесса? Однозначно, нет. Как и объективности, до тех пор, пока мнение России и имеющиеся на руках факты не будут учтены. А этого, видимо, ждать не стоит, раз за почти уже 7 лет дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

 

Read more https://vizitnlo.ru/ukraina/prikazano-unichtozhit-vinu-ukrainy-za-sbityj-mn17-dokazali/

Источник: https://vizitnlo.ru/ukraina/prikazano-unichtozhit-vinu-ukrainy-za-sbityj-mn17-dokazali/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6057 5205
    прохожий 29 мин. назад

      Кто там собирался честно вести дела с “партнёрами”, ожидая равнопвраного сотрудничества, и вводя в заблуждение свой народ. И где дипломаты, которые должны были выдвигать встречные санкции, с опубликованием документов в широкой печати. Почему об этом узнаём спустя 7 лет? Плохо работаете господа дипломаты.

      Агентство федеральных расследований
      Журналистское агентство Free Lance Bureau (FLB) (Агентство федеральных расследований) — российское общественно-политическое интернет-издание. Создано 29 декабря 1999 года (номер свидетельства Эл № 77 — 2212).

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