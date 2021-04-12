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Коротко о разном. 12.04.2021

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Коротко о разном. 1. Россия и Турция с 15 апреля практически останавливают авиасообщение до 1 июня. Останется только два рейса с ограничениями. В конце мая будет рассматриваться вопрос - продлевать ли запрет или же отменять. Туристическая отрасль Крыма в тайне надеется, что продлят до конца лета. Причина запрета банальна - Турцию догнала очередная волна коронавируса, в результате чего "друг Реджеп" по заболеваемости у себя в стране вырвался в число мировых лидеров. Так что ограничения выглядят вполне логичными, хотя некоторые и увязывают это с позицией Турции по Украине и Крыму - Эрдогану снова посылают намек, что его туристический сектор вновь может пострадать. Вместе с тем сняли санкции с части азербайджанских производителей помидоров введенные еще в прошлом году. Толстый намек на то, что какие-то проблемные вопросы с Алиевым все-таки порешали, хотя вопрос о наказании виновных за сбитый Ми-24 по-прежнему висит в воздухе. Азербайджан в свою очередь продолжает давить на Армению по поводу "Искандера". 2. В Иране на ядерном объекте в Натанзе произошла диверсия со взрывом. Американские...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: riafan.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6697357.html
Метки: война в сирии, Израиль, иран, Латвия, политика, Россия, сирия, США, эквадор, южная америка, ядерное орудие
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