Гениальные идеи пришедшие во сне
Кроме всем известного Менделеева, которому приснилась его таблица, существует немало других открытий и изобретений, сделанных во сне:
* Месроп Маштоц, создатель армянского алфавита, утверждал, что алфавит во сне ему показал ангел.
* Декарту как-то приснилась открытая книга. Во сне дух убедил Декарта в том, что ему в жизни предназначено доказать, что математические принципы применимы при познании природы и могут принести огромную пользу.
* Немецкий химик Фридрих Кекуле увидел во сне змею, кусающую саму себя за хвост. После этого сна Кекле предложил структуру молекулы бензола.
* Фридриху Бурдаху приснилась идея о кровообращении.
* Отто Леви, нобелевский лауреат, увидел во сне нервную передачу сердечных импульсов.
* Существуют воспоминания Нильса Бора о его сне о структуре атома — ядро и электроны приснились ему в образе Солнечной системы с вращающимися планетами.
* Сон Фредерика Бантинга об эксперименте, который он в то время проводил, привел к открытию инсулина.
* Величайший математик Индии Сриниваса Рамануджан утверждал, что все его открытия пришли к нему во сне от индуистской богини Намагири (одной из ипостасей Лакшми). В его сновидениях она сама писала уравнения.
* Советский авиаконструктор Олег Антонов увидел во сне и после пробуждения зарисовал форму хвостового оперения самолета-гиганта «Антей».
* Элиас Хоув, создавший в 1845 году швейную машинку, перед этим долго мучился, не зная, как расположить игольное ушко так, чтобы нить цеплялась с противоположной стороны ткани. Однажды ему приснилось, что он окружён хороводом дикарей, взявших его в плен. Они плясали вокруг него, потрясая копьями, и он заметил, что эти копья имеют ушко сразу под острием. Проснувшись, он переместил игольное ушко в противоположный конец иголки — к острию, и проблема была решена.
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Мне кажется Менделееву проще было сказать, что таблица ему приснилась, чем объяснять скольких трудов она ему стоила. Сужу по собственному опыту, ибо мне, кроме разноцветных пони скачущих по лужайке, ничего не снится.