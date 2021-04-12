



* Декарту как-то приснилась открытая книга. Во сне дух убедил Декарта в том, что ему в жизни предназначено доказать, что математические принципы применимы при познании природы и могут принести огромную пользу.



* Немецкий химик Фридрих Кекуле увидел во сне змею, кусающую саму себя за хвост. После этого сна Кекле предложил структуру молекулы бензола.



* Фридриху Бурдаху приснилась идея о кровообращении.



* Отто Леви, нобелевский лауреат, увидел во сне нервную передачу сердечных импульсов.



* Существуют воспоминания Нильса Бора о его сне о структуре атома — ядро и электроны приснились ему в образе Солнечной системы с вращающимися планетами.



* Сон Фредерика Бантинга об эксперименте, который он в то время проводил, привел к открытию инсулина.



* Величайший математик Индии Сриниваса Рамануджан утверждал, что все его открытия пришли к нему во сне от индуистской богини Намагири (одной из ипостасей Лакшми). В его сновидениях она сама писала уравнения.



* Советский авиаконструктор Олег Антонов увидел во сне и после пробуждения зарисовал форму хвостового оперения самолета-гиганта «Антей».



* Элиас Хоув, создавший в 1845 году швейную машинку, перед этим долго мучился, не зная, как расположить игольное ушко так, чтобы нить цеплялась с противоположной стороны ткани. Однажды ему приснилось, что он окружён хороводом дикарей, взявших его в плен. Они плясали вокруг него, потрясая копьями, и он заметил, что эти копья имеют ушко сразу под острием. Проснувшись, он переместил игольное ушко в противоположный конец иголки — к острию, и проблема была решена.

Кроме всем известного Менделеева, которому приснилась его таблица, существует немало других открытий и изобретений, сделанных во сне:* Месроп Маштоц, создатель армянского алфавита, утверждал, что алфавит во сне ему показал ангел.