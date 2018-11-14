Правдивая история Альберта Эйнштейна.

Эйнштейн. А что из себя вообще представляет Эйнштейн? Кто он такой? Есть очень интересная книга В. И. Бояринцева, "Русские и еврейские учёные, мифы и реальность", вышедшая мизерным тиражом, где автор, сам доктор физико-математических наук, внимательно приглядывается к Эйнштейну.

Итак, в детстве Эйнштейн долго учился говорить, в семилетнем возрасте мог лишь повторять короткие фразы. В девять лет Эйнштейн поступил в гимназию и без блеска справлялся со школьной программой. Преподаватели с трудом терпели медлительность его ответов.

Закончить гимназию ему не удалось. Предварительно Эйнштейн получил справку от психиатра о необходимости полугодового отпуска. Но учителя первые поздравили его с воскресением. И прочитали ему приказ об отчислении Эйнштейна (за год до окончания). Но Эйнштейн закончил другую гимназию.

Осенью 1900 года Эйнштейн сдал экзамены в цюрихский Политехникум. Он был серым и неприметным учеником. Отметки Эйнштейна были таковы: дипломная работа – 3,75, общий балл – 4,09 (по пятибальной системе). В Политехникум "гений" Эйнштейн смог поступить только со второй попытки. Лекции таких выдающихся математиков, как Адольф Гурвиц и Герман Минковский его не интересовали. Эйнштейна не видели на лекциях, а экзамены он вообще сдавал с помощью своего приятеля Гроссмана.

После окончания Политехникума Эйнштейн 2 года нигде не работает. Только в течении двух месяцев он преподавал математику в технической школе. Попытки давать частные уроки успеха не имели – подопечных не устраивало его преподавание.

Докторская (кандидатская по российским понятиям) диссертация Эйнштейна "Новое определение размера молекул", посвящённая броуновскому (безпорядочному) движению была признана ошибочной.

Стоит отметить ещё один любопытный факт. К началу 50-х годов биографы умилённо рассказывают, что он освоил английский язык. Воистину безграничный талант! От себя заметим, что к началу 50-х годов Эйнштейн прожил в США "всего-то" 17 лет.

В 1902 году Эйнштейн переселился в Берн и начал работать в патентном бюро (техническим экспертом третьего класса). Он получал массу свежей информации в области науки и спокойно мог с ней работать и пользоваться знаниями других учёных. Было бы желание посмотреть, что и где плохо лежит, а своровать и присвоить себе – дело нехитрое. Студенческие деньки даром для Эйнштейна не пропали: они выработали у него хватку и умение присваивать себе чужие результаты. Особенно в тех случаях, когда нужно было сваливать на других черновую и трудоёмкую работу, которую сам Эйнштейн по причине слабоумия выполнять не мог.

В 1905 году Эйнштейн создал свою специальную теорию относительности (СТО). Но создал он её не с нуля. Изложение материала было без указания идей и результатов, заимствованных из других исследований, без сопоставления полученных результатов с более ранними. Статья не содержала ни одной литературной ссылки. Базовые идеи Эйнштейн взял у Анри Пуанкаре, а математический аппарат заимствовал у Гендрика Лоренца. В научном мире это называется воровством чужих идей, плагиатом.

Ещё одна интересная деталь: не осталось никаких черновиков первых работ Эйнштейна.

После опубликования СТО Пуанкаре однажды встретил Эйнштейна и обвинил его в плагиате и научной непорядочности. Наивный и честный Пуанкаре. Он не знал, что евреи собственность гоя (в том числе и интеллектуальную) считают своей личной собственностью. "Имущество гоя – все равно, что пустыня свободная" (талмуд, Баба Батра, 55). Украсть чужое и выдать за своё – это вершина еврейской гениальности.

Самого же Эйнштейна все время пытаются представить атеистом. Особенно, материалисты. На самом же деле Эйнштейн был верующим иудеем. "Принадлежность к еврейской нации есть дар божий" – его же слова (Г. Себов, "Финал катастрофы", стр. 25). Странные речи для атеиста, каким это всегда пытается сделать пропаганда. И тем более для интернационалиста, каким его пытаются сделать евреи.

После Эйнштейна все патентные бюро мира забиты евреями. Патентные бюро стали воровскими еврейскими притонами по краже идей "низших народов" и выдаче их за свои. Такова еврейская гениальность. Точнее, – наглость. В частности, в советское время во ВНИИГПЭ (Всесоюзный институт государственной экспертизы) не было ни одного работника, хотя бы внешне похоже на русского. "Профессор открывает дверь конференцзала и восклицает: а, преЖИДиум уже собрался". При этом наиболее перспективные предложения становились известными в США и в Израиле. А самим заявителям через полгода-год говорили о безперспективности их предложений, предварительно их украв.

Роль первой славянской жены Эйнштейна – Милевы Марич (сербка по национальности) полностью замалчивается. Однако Милева была сильным физиком и её роль в создании специальной и общей теории относительности достаточно ощутима. Милева Марич в физике была намного умнее Эйнштейна. Все три "эпохальные" статьи Эйнштейна 1905 года были подписаны "Эйнштейн-Марич". Широко известно, что Эйнштейн говорил своим друзьям: "математическую часть работы за меня делает жена" (это относилось только к первым статьям, потом её стали делать помощники Эйнштейна). По целому ряду биографий Эйнштейна проходит издевательское отношение к роли Марич, которая была великолепной домохозяйкой и ученой женщиной: "27-летняя супруга меньше всего служила образцом швейцарской феи домашнего очага, вершиной честолюбия которой является сражение с пылью, молью сором". Мамочка Эйнштейна называла Милеву "скорее грязнюшкой, нежели чистюлей". Правда сам Эйнштейн называл себя "цыганом и бродягой" и не придавал никакого значения своему внешнему виду. Бытовой проблемой Эйнштейна были блохи, которых он занёс с покупкой старого матраса. Сам Эйнштейн шутил: "Чем грязнее нация, тем она выносливее" (видимо, имея в виду себя). С другой стороны Эйнштейн "не мог терпеть пражскую грязь". Кстати, все биографы Эйнштейна отмечают его крайнюю неряшливость и неопрятность гения всех времён и одного народца.

Общую теорию относительности (ОТО) "гений" Эйнштейн "создал" в 1915 году. Естественно, не с нуля, а на базе фундаментальной теории поляка Минковского о 4-х мерном пространстве-времени. Сам Минковский развил идею 4-х мерного пространства Пуанкаре. Фундаментальную формулу Е=mС2придумал не Эйнштейн, а Пуанкаре в 1900 году. Он первый заметил, что энергия излучения обладает массой m, равной E/C2. А это уравнение приписывается Эйнштейну. Так что в фундаменте даже самых крупных еврейских "гениев" лежит плагиат и наглое воровство.

Второе допущение общей теории относительности ("уравнения гравитационного и материального полей независимы относительно произвольных координат") Эйнштейн украл у Гильберта. Гильберт по своей наивности незадолго до этого сообщил результаты своих математических выкладок Эйнштейну по настойчивой просьбе последнего. Когда же до Гильберта дошло, с каким аферистом он имеет дело – было уже поздно. Уравнения Гильберта стали именоваться уравнениями Эйнштейна.

Эйнштейн, конечно, вложил малость и от себя. И что он получил? Он получил НЕЧТО. Общая теория относительности полна абсурдов и логических противоречий. Эйнштейн пошёл по тупиковому пути – он пытался все многообразие форм движения и всю многосиловую картину мира свести к единой силе. Но это сделать невозможно, ибо в Мире существуют разные виды сил, например, гравитационные и электрические. Ничего у него не получилось, хотя он работал над этой теорией 30 лет (скорее всего он просто отрабатывал вложенные в него деньги). Вот что делает Однобожие с головами людей. И неважно где – в религии или в научном мире. Теория Эйнштейна ложна. Практическая польза от его "фундаментальной" теории – сомнительна. Д. Томпсон (шестой нобелевский лауреат), выдающийся английский физик, открывший электрон, создатель одной из первых моделей строения атома в своих воспоминаниях писал, что теория относительности Эйнштейна не является фундаментальной как это навязывается. Из уравнений Максвелла можно получить все те же результаты, что были получены в теории Эйнштейна.

Итак, подытожим. Голландский физик Генри Лоренц (1853-1928 гг) выдвинул и обосновал гипотезу, что размеры всех тел зависят от скорости их движения относительно наблюдателя. А франзузский математик Анри Пуанкаре (1854-1912 гг) построил новую теорию относительности, резко отличную от теории Ньютона. Все эти рассуждения вылились в СТО Эйнштейна. А некие влиятельные круги "умножили доказательства правильности" новой теории. Они сделали совершенно невозможной какую бы то ни было критику этой теории. И до сих пор это табу сохраняется.

Но вскоре тщетность этой борьбы сменилась её ненужностью. Пуанкаре, поразмыслив над своей теорией, ставшей "постулатом Эйнштейна", вхдохнул с облегчением: "Слава богу! Я был неправ". Вскоре Анри Пуанкаре умер на операционном столе. Успей он опубликовать свои соображения, судьба СТО оказалась бы под большим вопросом. Авторитет Пуанкаре был весьма велик.

Уже в 1916 году Эйнштейн разводится с Милевой (бросив ее с тремя детьми), после чего она перенесла неколько сердечных приступов. В письме к своему другу Эйнштейн однозначно дал понять, что если Милева умрет, то он особливо сокрушаться не будет. Посчитал, что она уже больше не нужна. В 1947 году Милева пережила от своего бывшего мужа очередной психологический удар. Эйнштейн выставил на продажу её дом и действовал так, словно бы она уже умерла. Перед смертью в больнице ей оказывали помощь в соответствии со швейцарскими законами о неимущих. Во второй раз Эйнштейн женился на еврейке Эльзе (его двоюродной сестре по матери и троюродной сестре по отцу).

После этого, 30 лет работая над общей теорией поля в институте, созданном богатыми евреями Бромбергером и Фульдом в США, Эйнштейн не смог добиться никаких результатов. Не удалось ничего больше украсть. Обида-то какая! И новая жёнушка ничем не помогла. Зато Энштейн честно отрабатывал свой имидж. Квантовую механику Нильса Бора Эйнштейн вообще не смог освоить! Интеллекта не хватило, отрезан был от глубоких мыслей. Вот какую посредственную личность евреи раздули до небес и сделали из него учёного номер один!

В 1897 году состоялся первый сионистский конгресс. Движению, вышедшему из подполья, нужно было знамя. Надо было создать образ – образ гения всех времён и одного народца. И такой человек был найден. Нашли уж, что нашли. Никого получше Эйнштейна найти не получилось. Что же, что есть – то есть. Тогда евреи решили вложить деньги в его имя и "раскрутить" это имя до небес. Всё остальное – дело техники, отработанной евреями на протяжении веков. Как это делается на практике, Вы можете увидеть на примере "раскрутки" посредственных "звёзд" шоу-бизнеса на сегодняшней "россиянской" сцене.

В СМИ, принадлежавшим в то время по большему счету евреям, началась массовая агитация имени Эйнштейна, – нового "Иисуса Христа" в области физики. Кампания приобрела безподобный по своей наглости характер. "Имя Эйнштейна превозносилось массами, не имевшими никакого представления о физике, и в особенности, конечно, евреями…" (М. Саяпин, газета "Дуэль" N-30, 1998 год). Каких только заголовков в американских и английских газетах не было. Тут Вам и "Революция в науке", и "Новая теория строения вселенной" и "Эйнштейн – новый Моисей, пришедший с гор, с откровением о новом Законе Вселенной", и "Эйнштейн – революция в науке. Отказ от взглядов Ньютона", и "Альберт Эйнштейн – новый исторический гигант типа Коперника, Кеплера, Ньютона вместе взятых", и "Теория относительности Эйнштейна – самое великое достижение человеческой науки", "Эйнштейн – богоравный человек XX века", "Лучи изогнуты, физики в смятении, теория Эйнштейна торжествует" и прочее, и прочее. В среде аристократов стало модным говорить о теории относительности. Лекции по этой теории собирали огромное число слушателей, книги мгновенно раскупались. СМИ создали из Эйнштейна образ необыкновенного гения, и теперь его внимания домогался весь мир.

Место в Бернском патентном бюро в 1902 году Эйнштейн получил благодаря отцу Марсела Гроссмана, у которого был друг – Фридрих Галлер – директор этого бюро.

В 1909 году в Цюрихском университете открылась профессорская вакансия по курсу теоретической физики. На неёе претендовал Фридрих Адлер, учившийся с Эйнштейном в Политехникуме. Адлер отказался от должности в пользу Эйнштейна. Аналогичное место имела история в 1910 году, когда Эйнштейн претендовал на должность профессора Пражского университета. Здесь первым кандидатом был профессор физики Густав Яуманн, который снял свою кандидатуру в пользу Эйнштейна.

С 1910 года сионисты пробивали Эйнштейну Нобелевскую премию. Его имя только два раза не фигурировало в списках кандидатов. С таким упорством продвигали сионистские круги своего кандидата в гении всех времён и одного народца. После многолетней работы Сиона Нобелевская премия была в итоге присуждена Эйнштейну. В июле 1923 года Эйнштейн выехал в Швецию для получения "Шнобелевской" премии.

А вот нечто забавное. Спросите любого "за что Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия?". Примерный ответ будет таков: "за создание теории относительности". Вот и не угадали! Как на самом деле? При всем давлении сионистов Нобелевский комитет отличался консервативностью и не хотел присуждать премию за такую фальсификацию. За развитие чужой гипотезы премию давать Нобелевская комиссия по совести не хотела. 12 лет подряд Нобелевский комитет не хотел присуждать премию за теорию относительности. Присуждение премии было сформулировано так: "Премия присуждается Эйнштейну за открытие закона фотоэлектрического эффекта и за его работы в области теоретической физики". Занятная формулировочка, не правда ли? А как реально обстояло дело?

А вот так. Сам фотоэлектрический эффект был открыт в 1886 году немцем Генрихом Герцем. Два года спустя, так называемый "внешний фотоэффект" был экспериментально проверен русским физиком Александром Григорьевичем Столетовым, который установил первый закон фотоэффекта (кстати, не называемый "законом Столетова").

Первый закон фотоэффекта звучит так: "максимальный ток насыщения прямо пропорционален падающему лучистому потоку". Столетов скрупулёзно изучал различные стороны фотоэффекта, проводил серию опытов с целью получения зависимости величины фототока от освещения. В своих опытах учёный вплотную подошёл к установлению законов электрических разрядов в газах. Теорию таких явлений построил английский физик Таунсенд, использовав полученные Столетовым результаты. Но Столетову премию не дали, её дали Эйнштейну, который ничем её не заслужил.

А что вообще сделал Эйнштейн? "Великий" еврейский "гений" установил "второй закон фотоэффекта" – "закон Эйнштейна". Он звучит так: "Максимальная энергия фотоэлектронов линейно зависит от частоты падающего света и не зависит от его интенсивности". Вот и все. Таково "эпохальное" содержание "великой еврейской гениальности". Мало того, Эйнштейну также приписывается разъяснение механизма фотоэффекта на основе квантовых представлений о природе света. А на самом деле? Квантовая теория излучения была создана Максом Планком в 1900 году.

Все нападки научного мира на бредовую теорию относительности слабоумного Эйнштейна так же рассматривались, как проявление антисемитизма. С самими противниками теории Эйнштейна поступали круто: одного из них решили обследовать психиатрически, на другого предоставили документы в гестапо по причине якобы еврейского происхождения оппонента Эйнштейна. И это у жидов называется "научным спором".

В 1912 году русский физик Н. А. Умов (1846-1915 гг) опубликовал статью, которой забивал гвоздь в крышку гроба теории относительности. Все материальные изменения (сокращение длины, замедление времени) – всё это лишь кажется наблюдателю, до которого доходят световые волны от обьекта. И никак это не относится к физическому обьекту. Преобразования Лоренца имеют чисто математический характер. И к физической реальности отношения не имеют.

Эта статья была опубликована в немецком журнале "Zeitschrift fuer Physik" на немецком языке. Весь юмор в том, что одесский сборник "Теория Относительности" тут же перепечатывает эту статью, ошибочно приняв фамилию автора – Umow – за немецкую. А самого автора – за сторонника теории относительности. Не узнать фамилии этого физика (кто из студентов технических ВУЗов не знает о "векторе Умова"?), не разобраться в содержании статьи – это надо уметь! Это говорит о многом. Это говорит прежде всего о дремучести и полной некомпетентности сторонников теории Эйнштейна. И ещё это говорит об их неразборчивости в достижении своей цели – "пропихивании" "гениального" Эйнштейна. Ворон к ворону летит.

***

Кстати, интересная деталь. Берём русского физика А. Г. Столетова. Президент академии наук Великий князь Константин не допускает кандидатуру Столетова до баллотировки в члены Академии, объясняя своё решение "невозможным характером" претендента. Но никто не вопил о русофобии или об ущемлении прав русского (и по праву талантливого) физика. Представьте себе, что такое произошло бы с худоумным Эйнштейном или с каким-нибудь другим евреем. Представляете, если бы какого-нибудь еврея не пустить в члены какой-нибудь академии, объясняя это "невозможным характером" кандидата? Это мгновенно будет рассмотрено как оголтелый пещерный антисемитизм. Вою будет на весь мир!

Эйнштейна евреи расписывают как ярого интернационалиста. С одной стороны Эйнштейн писал: "…отвратительный дух национализма, как я ненавижу это". Это-то он писал. А на деле как? Однажды польский еврей Леопольд Инфельд обратился за помощью к Эйнштейну для поступления в прусское министерство просвещения. Эйнштейн ответил: "Я охотно написал бы вам рекомендательное письмо, но там одни антисемиты. То, что вы физик упрощает дело. Я напишу несколько слов профессору Планку, его рекомендации значат больше, чем моя". "Он сделал это, не зная, имею ли я хоть какое-нибудь представление о физике" – удивлённо пишет Инфельд. Это, конечно, яркий пример борьбы за чистоту науки интернационалиста Эйнштейна.

Отсюда весьма удивителен (хотя нет, неудивителен) факт – все аспиранты и ассистенты Эйнштейна как в Германии, так и в США, были евреи, что составляет для неведающего человека загадку при его интернациональном духе. Хотя на самом деле ничего странного тут нет. Евреи – интернационалисты особого рода. Из числа претендентов на Нобелевские премии, выдвинутых Эйнштейном, 70% были из числа его земляков-евреев, 25% были интернационалисты-пацифисты и 5% составляли прочие.

Весьма характерно, что Эйнштейн поддерживал гомосексуалистов и поставил свою подпись за отмену закона против содомитов. Как сообщил Давид Гринберг, Эйнштейн и писатель-полуеврей Томас Манн под руководством еврея Магнуса Хиршфельда подписали гуманитарную петицию в Рейхстаг (немецкий парламент) в их защиту.

В зените своей славы, когда Эйнштейна подняли на небеса, он сделал свой характерный снимок.

Эйнштейн снялся с идиотской рожей и высунутым до подбородка языком. Этот снимок просто неприличен для любого нормального человека. Кроме Эйнштейна никто из учёных не фотографировался в таком идиотском виде. Нормальный человек, а тем более учёный, свой язык показывать никогда не будет и с такой идиотской рожей сниматься просто постесняется из чувства приличия. Люди не уставали удивляться чудачеству "гения". Этот снимок обошёл весь мир, и сам Эйнштейн его активно рекламировал. Многие ломали и ломают головы: "а в чем суть?". Очень просто. Суть в том, что Эйнштейн показывает свой язык всему человечеству, включая научный мир. Этим снимком он говорит: "как я вас всех сделал, а!?". У жидов наглость – это доблесть. А демонстрация наглости – это величайшая жидовская доблесть. Шут гороховый. Его надо было бы наградить погремушкой. Шуты потому и гороховые, что у них в руках были погремушки с сухими горошинами внутри. Вот и Эйнштейну надо было бы подарить такую погремушку, в другую руку дать ему глобус земного шара с натянутым на него колпаком дурака, на шею повесить медаль "За аферу в физике" и снять на фотоаппарат. И вот только после этого рекламировать. Посмотрите на этот снимок внимательно 10-15 секунд. Легче будет понять всю суть открытий еврейского "гения".

Источник: cont.ws