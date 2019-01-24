История глазами исторической аналитики-2

И хотя весь прогресс человечества (если о таковом вообще можно говорить) основывается на еретических для своего времени идеях и приводится в движение немногочисленными «еретическими» мыслителями, именно такие мысли и именно такие мыслители до сих пор не чувствуют себя уютно в лоне науки. Вернее, чувствуют себя крайне неуютно при каждом контакте с оной.

В особенности плохи шансы так называемых ауссензайтеров (Außenseiter: «пришедший со стороны, не входящий в тесный круг»), иначе говоря, «не своих». Только прошедшие основные ступени инициации в данной узкой области имеют право на попытки корректуры канонизированных парадигм.Все остальные, как бы глубоко они ни проникли в суть предмета, не имеют права голоса. Сегодня в большей мере, чем в эпоху средневековья, путь в большую науку гениальным одиночкам, не сумевшим пройти необходимые этапы академического посвящения в сонм жрецов науки, закрыт.

«Ньютон … неустанно трудился всю вторую половину своей жизни над трудом по древней хронологии. «Из случайных упоминаний о нееврейских государствах, вкрапленных в еврейскую историю, из тщательного изучения классических авторов и туманных астрономических указаний древних Ньютон нашёл возможность, проверяя их путём перекрёстного опроса, построить связную хронологию других великих государств, и эта хронология была, по его мнению, вполне точной». L. T. More, Isaac Newton, A biography, N.-Y., 1934, стр. 608–609 (Chapt. XVI. Ancient chronology. Theology. Religious beliefs). Цитата из статьи [Лурье]

Основы современной хронологии были заложены двумя книгами Иосифа Скалигера «Исправление хронологии» и «Сокровищница времён», опубликованными в 1593 и 1606 годах. Любопытно, что эти две книги до сих пор не переведены ни на один современный язык.Очевидно, для современного читателя они звучали бы не слишком убедительно, так что жрецы паранауки решили, что лучше оставить эти тексты в их первозданном латинском виде и не тратить время на сложные и натянутые комментарии.

Я подробно остановился на ситуации с переводами с латинского в своей книге «История под знаком вопроса». С латыни переводится огромное количество книг, не сравнимых по важности для истории с книгами основоположника современной хронологии.Например, недавно был издан замечательный перевод на русский трактата Жана Бодена «О лёгком методе познания истории» (см. [Боден]), книги, не сыгравшей практически никакой роли в развитии науки.Эта роль была столь незначительна, что один из неофитов исторической критики Игорь Шумах высказал гипотезу о том, что сама книга Бодена есть апокриф, розыгрыш ехидного автора XIX века.

Я, не возражая против перевода и таких книг, поставил вопрос о причинах отсутствия переводов книг Скалигера и других «китов» начального этапа создания хронологии мировой истории. Этот вопрос не остался незамеченным и на сайте рьяных защитников традиционной истории, созданном и контролируемом Гормом (доктором физико-математических наук М. Городецким).И что же сумели сказать по этому поводу противники исторической критики? Они родили гениальную мысль о том, что, мол, Габович должен учить языки и читать все книги в оригинале, а не лезть не в своё дело и не диктовать мировой общественности, какие книги переводить, а какие — нет.

При этом тот же Горм признался на своём сайте в незнании латыни и рассказал, что он сам переводил присланное ему мною оглавление одной из книг Скалигера при помощи словаря.Так может быть, стоит перевести Скалигера на русский или английский не для того, чтобы освободить меня от необходимости читать его в оригинале, а чтобы дать возможность почитать Скалигера в своё удовольствие г-ну Городецкому и многочисленным читателям книги Бодена?!

Тем более, что Скалигер, великий филолог своего времени, писал свои латинские книги на самом деле не на одной латыни, но и по-гречески, и по-древнееврейски (он приводит длинные цитаты на языках оригинала).Поэтому даже для тех сегодня, кто в совершенстве владеет латынью, как, например, швейцарский автор Христоф Пфистер, пишущий интересные книги на темы исторической критики (его перу принадлежит единственная немецкая книга [Пфистер], активно опирающаяся на исследования А.Т. Фоменко), чтение Скалигера в оригинале представляется задачей почти неразрешимой.

Так почему же, всё-таки, до сих пор не составлен коллектив переводчиков для перевода классиков хронологии на основные европейские языки?

В «Истории под знаком вопроса» я посвятил биографии Скалигера и его творчеству отдельную главу. Мне до сих пор не известно никакое русское издание, в котором его хронологическая деятельность была бы освещена подробнее, чем в главе 10 той моей книги.На основании сказанного там и проведённого в главе 8 той же книги анализа характера исторической хронологии (или хронологии истории) могу со всей ответственностью утверждать следующее: если даже Скалигер добросовестно проработал отобранные им исторические источники, из этого факта никак не следует, что созданная им хронология мировой истории верна.Кстати, на отдельные её ошибки указывал даже его последователь Дени Пето, он же Дионизий Петавий или Дионизиус Петавиус, которому посвящена глава 11 названной моей книги [Габович].

И затем, что интересно, про Петавия можно повторить сказанное о Скалигере: я не знаком ни с каким русским изданием, в котором его жизнь и хронологическая деятельность были бы освещены подробнее, чем в названной главе 11 (сам себя не похвалишь …).Про самого Петавия я писал с учётом его служения Ордену Иисуса. Я вовсе не отрицаю отдельных достижений иезуитских учёных на поприще науки, но в связи с данной конкретной научной деятельностью данного конкретного иезуита неплохо бы вспомнить, что писал о ней выдающийся советский историк С. Я. Лурье в статье «Ньютон — историк древности», опубликованной в 1943 году к трёхсотлетию со дня рождения великого учёного в академическом сборнике статей «Исаак Ньютон 1643/1727.» под ред. академика С.И. Вавилова.

Напомнив, что Петавий «в его книге «De doctrina temporum», трижды цитированной Ньютоном, относил, на основании астрономических соображений, поход аргонавтов к 37-му году после смерти царя Соломона», Лурье пишет, что «другой труд того же автора, вышедший в 1633 г., «Rationarium temporum»(мое выделение, — Е.Г.), обнаруживая истинные цели научной работы Петавия».

Скажу коротко про «весёленький» портретик иезуита Дени Пето (он же Дионизий Петавиус или Денис Петавий), выполненный в двух «ярких» цветах: чёрном и белом, и приведённый на сайте Горма.Это портрет одного из редко упоминаемых историками классиков действующей по сей день хронологии. Классика, завершившего этап первоначального изобретения традиционной хронологии (позже к ней были добавлены целые новые пласты, например, «древняя» египетская и «древняя» же китайская хронология) и подготовившего её «канонизацию».

Взят портрет из английского издания книги Петавия, названной «История мира или счисление времени», написанной по мотивам его произведений. Книга была напечатана якобы в 1659 году.Петавиус — третий в «великолепной тройке» создателей современной хронологии классик, а первыми были Скалигер и Кальвизий. А нарисован он как человек, с которым я бы не решился лечь спать в одной комнате: если и не прирежет во сне, то около твоей постели повесится! Жуть берёт, когда подумаешь, что такой человек стоял у истоков хронологии.

Однако вернусь к Скалигеру. Дело даже не в том, что часть проработанных Скалигером «источников» была им же или его помощниками и сочинена (это называлось их восстановлением!).Так как современная историография считает их достоверными историческими документами, то это — не такое уж редкое в прошлом обстоятельство — не играет сейчас для нас особой роли.Как и то, что историкам пришлось впоследствии отказаться от многих скалигеровских дат, «определённых» им (не с потолка ли взятых?) почти во всех случаях с точностью до одного дня. Нам интересно следующее: если бы Скалигер выбрал другой набор источников, получил бы он ту же хронологию? Оказывается, что нет.

Это блестяще продемонстрировал великий физик, астро-механик и вообще естествоиспытатель (в этом качестве он хорошо известен каждому из нас), к тому же выдающийся экономист и знаток теологии, которой он активно занимался практически всю свою жизнь (об этой стороне его деятельности принято умалчивать в большей части «научной» литературы о нём) Исаак Ньютон.И совсем уж мало кто знает, что Ньютон многие десятилетия занимался составлением логически строго обоснованной хронологии: наверное, только читатели книг Носовского и Фоменко.Практически в каждой из них подчеркивается то обстоятельство, что И. Ньютон настаивал на необходимости существенного (на сотни, порой на тысячу лет) сокращения исторического временного пространства. Он даже (стр. 92; I, 52), согласно Лурье, предложил следующую формулу вычисления более достоверных дат до н. э. в тех случаях, когда для принятых в истории дат нет строгого обоснования:

В = (А − 535)×4/7+ 535, где В — новая дата, А — старая дата.

По этой формуле получается такая табличка пересчета дат до н. э.: