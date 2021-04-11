Вассерман о кризисе знаний и лжи в Тобольске

Естественно, аэропорт в Тобольске должен называться только именем Ермака и никаким другим. Просто потому, что именно Ермак начал процесс сбора воедино восточных частей “Восточной Империи” под новой столицей , так сказать. Ведь на самом деле Россия, это по сути пересборка той империи, которую начал создавать Тэмуджин Тесуевич Борте-Чинов. Ну, Чингисхан – это не имя, это титул. Дословно он означает “правитель великий, как море”.

Так вот, эта империя, пережив слабость и распад на протяжении XIV – XV веков, в итоге собралась вновь практически полностью. Просто уже с новой столицей и с новой правящей династией. И соответственно, если кто-то пытается представить Ермака завоевателем, он попросту врёт.

На самом деле, Василий Тимофеевич Еленин сверг одного из явно незаконных правителей образовавшихся на обломках империи. Так же, как скажем Дмитрий Донской на Куликовом поле. Строго говоря оно не совсем Куликово. Деревня под названием Куликово находится довольно далеко от реального места битвы. Просто других населённых пунктов поближе не было и поэтому закрепилось такое название. Хотя реально бились в нескольких десятках километров от этой деревни. Так вот, он же воевал не против Восточной Империи, он воевал, как раз против человека попытавшегося незаконно захватить в ней власть. Точно так же и Кучум был незаконным узурпатором. И боле того, как большая часть незаконных узурпаторов, он обложил подконтрольные ему земли такой данью, что при появлении отряда Ермака народ с радостью перешёл на его сторону. Рассматривая её, как законную власть.

Соответственно те, кто в Тобольске вычеркнул вычеркнул Ермака из списка для голосования по названию аэропорта, они во-первых, элементарно безграмотны, не знают отечественную историю и во-вторых, элементарно преступны. Ибо тот кто наезжает на людей собирающих государство воедино, тем самым показывает, что сам может действовать против целостности государства. И очень надеюсь, что эту ошибку исправят до того, как будет возбужденно уголовное дело о преступлении против целостности государства.