Новости Украины и Новороссии 10 ноября 2017
- 08:11 США решили предложить России план по размещению 20 тысяч миротворцев в Донбассе.
- 07:46 Любить можно было только Россию.
- 06:30 И снова нет: США опровергли информацию о согласии поставлять Киеву «Джавелины».
- 05:30 «Харьков — русский город»: На Украине возмущены отказами ресторанов переходить на мову (ВИДЕО).
- 05:00 Сербский сценарий для Украины.
- Вчера 23:38 Россия призвала ОБСЕ обратить внимание на беспредел ВСУ в Донбассе.
- Вчера 22:18 Минобороны Украины назначило ставленника США руководителем «АТО».
- Вчера 21:23 Евросоюз призывает Украину, Грузию и Молдавию обновить политические элиты.
США решили предложить России план по размещению 20 тысяч миротворцев в Донбассе
фото:job-sbu.org
Вашингтон хочет предложить Москве план по размещению в Донбассе 20 тысяч миротворцев, сообщают СМИ.
США собираются в ближайшее время обсудить это предложение с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
По мнению западных дипломатов, миротворцы могут действовать под эгидой ОБСЕ, а не ООН.
Как пишет WSJ, предложение Вашингтона призвано проверить серьезность намерений Москвы, передает РИА «Новости».
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер охарактеризовал как «интересное» предложение России по размещению миротворческой миссии в Донбассе и заявил, что Киеву предложено не выдвигать альтернативный вариант.
Ранее сообщалось о дискуссии вокруг условий размещения миротворцев в Донбассе. Отметим, что Россия предложила направить вооруженный контингент для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.
WSJ называет план США частью широкой стратегии Белого дома в отношении Москвы. Другая часть стратегии, как пишет издание – дипломатические усилия по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который Россия, по мнению США, якобы не соблюдает.
Как подчеркивал МИД России, США так и не представили никаких реальных доказательств каких-либо нарушений договора со стороны России.
Помощь пострадавшим в войне на Донбассе. Отчеты и текущая работа в разделе Гуманитарный Центр
Благодаря публикациям Бориса Рожина, Алексея Зотьева и Голоса Севастополя, и тем неравнодушным людям, которые откликнулись нам удалось оказать частичную помощь Виктории Магер, девочке, которая попала под обстрел ВСУ и получив сильное ранение, героически спасла сестру… Помощь Виктории Магер!
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Любить можно было только Россию
30 лет с гимном на вустах
Откровения бывшего вокалиста ВИА "Красные маки"
Я боялся ее записывать, потому что знал, что никто не возьмет. На радио нечего было и соваться — могли пришить национализм или еще что-то. Так как же – тогда любить можно только Россию. В конце концов я обратился в Дом звукозаписи, к моим друзьям с украинского радио, и мы практически тайно записались. Но песню очень долго боялись ставить в эфир. Моя хорошая подруга — редактор украинского радио Вероника Маковий — решилась: «Может, нас завтра всех посадят, но я все-таки поставлю».
Слава Богу, никого не посадили. А чуть позже в Киев приехала «Утренняя почта» отбирать песни для проекта. Я знал редакторов программы, находился с ними в приятельских отношениях. Мы случайно встретились на радио. «Тарас, что там у тебя есть новенькое?» — спросили они. Показал «Украину», думал, не возьмут. — «О, хорошо, этой песней мы будем заканчивать выпуск передачи». Коли песня прозвучала на весь Союз, на следующий день ее пела вся страна. Вскоре у нас был концерт в Чернигове, завершали его «Украиной». …песня начала жить своей жизнью. Как-то мне сказали: «Если бы ты такую песню написав в Америке про Америку, мог бы уже до конца жизни не работать, быть обеспеченным на всю жизнь».
— Сразу придумали себе рокерский образ — прическу с длинными кудрявыми волосами?
— О! Сколько было с этим хлопот. Меня заставляли стричься, иначе не брали на телевидение. Приходилось идти на хитрости. Смазывал волосы гелем, закалывал, но не отказался от своего. То был период, когда на улице дружинники могли остановить и срезать кусок волос. После этого ты вынужден был идти стричься. Со стилягами боролись всевозможными методами.
Перевод песни "Украина", за исполнение которой в СССР могли отправить в ГУЛАГ
Дороги другой не надо,
Пока глядит Млечный Путь,
Я ухожу от тебя и к тебе
По золотым твоих тропам.
Мне нельзя не любить,
Тебе нельзя не цвести,
Лишь до тех пор стоит в мире жить,
Пока живешь и цвету ты!
Припев:
Украина, Украине,
После дали дорог
Верное сердце твоего сына
Я кладу у твоих ног!
Потому что мы любим безумно
И еще не скоро наш конец,
Еще, может, нашими сердцами
Разгорятся тысячи сердец.
Еще свеча наша не сгорела,
Еще наша молодость при нас,
А стоит ли наше дело -
Скажут люди, скажет время
Бегут года и грусть, печаль в твоих глазах,
А я не знаю что тебе сказать (ВИА "Красные маки")
https://poltora-bobra.livejournal.com/1322748.html – цинк
Так запрещали, что пела вся страна.
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И снова нет: США опровергли информацию о согласии поставлять Киеву «Джавелины»
Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что дал принципиальное согласие на поставки Украине летального оружия.
«Это неправда», — заявил РИА Новости представитель Белого дома Майкл Энтон.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о том, что Вашингтон готов предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Как утверждало издание, решение о поставках одобрено в принципе, однако сроки его реализации пока не определены.
Американский конгресс ранее согласовал проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, предусматривающий выделение Киеву 350 миллионов долларов военной помощи в рамках инициативы, которая разрешает поставки Украине «летальных оборонительных вооружений».
В конце сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вашингтон не даст Киеву летальное оружие, в том числе комплексы Javelin.
Ранее он говорил о том, что американские сенаторы одобрили выделение Киеву 500 миллионов долларов на нужды обороны, однако в Вашингтоне это заявление не подтвердили.
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«Харьков — русский город»: На Украине возмущены отказами ресторанов переходить на мову (ВИДЕО)
На Укаине разгорелся очередной скандал из-за очередного противопоставления мовы и русского языка.
В одном из харьковских заведений общественного питания киевским журналистам на требование предоставить меню на украинском языке объяснили, что Харьков — это русский город. Об этом возмущённо сообщают украинские СМИ, подчёркивая, что по всей стране фиксируется множество таких инцидентов.
«Харьков всегда считался русским городом и, в принципе, до сих пор считается, потому что мы находимся на границе с Россией», — заявила сотрудница ресторана-пивоварни в телевизионном сюжете на канале «1+1».
По словам возмущенных журналистов программы «Гроші», руководство заведения отказалось комментировать этот «вопиющий инцидент».
В сюжете на видео с 28-й минуты.
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Сербский сценарий для Украины
10 октября, накануне футбольного матча хорватской и украинской сборных, в центре Киева прошло массовое шествие неонацистов под антисербскими и антироссийскими лозунгами.
Его участники скандировали «Русска курва!» и расклеивали на улицах стикеры с расистской символикой и надписями: «Сербов на вербы! Москалей на ножи!».
«На Крещатике столько хорватов, что на вербах начали распускаться сербы!», — весело шутил в своем блоге националист Юрий Гудименко.
Хотя в самой Хорватии лозунг «Srbe na vrbe» официально запрещен законом — как разжигающий ненависть призыв, напоминающий о массовых убийствах сербов, цыган и евреев, которые осуществляли во время Второй мировой войны хорватские усташи.
Многие политические обозреватели и журналисты ожидали тогда жесткой реакции сербского дипломатического представительства, которое должно было как-то ответить на публичные призывы к убийству своих соотечественников, прозвучавшие на улицах украинской столицы.
Однако, демарш сербской стороны последовал только сейчас — после того, как украинский посол назвал Сербию инструментом российской политики, направленной на разрушение Евросоюза.
По всей видимости, это стало последней каплей, которая переполнила терпение официального Белграда, спровоцировав самый серьезный кризис за историю украино-сербских дипломатических отношений.
С самого начала войны на Донбассе украинская националистическая среда переживает настоящую моду на хорватский национализм. Хорватские ультраправые одними из первых присоединились к «Азову» и другим добровольческим батальонам, чтобы применить на территории Украины опыт гражданской войны, раздиравшей Балканы в течение девяностых годов.
По итогам этого конфликта, во время которого на стороне хорватов совершенно открыто выступали войска стран НАТО и приехавшие со всего мира неонацисты, Хорватия завоевала сомнительную репутацию «самой националистической страны Европы» — пока постмайдановская Украина не лишила ее этого специфического первенства.
При этом, деятельность нового поколения усташей давно распространилась за пределы зоны военных действий. В частности, хорватские ультраправые сотрудничают в Киеве с нацистской группировкой С14, осуществляя вместе с ней совместные акции и организуя на территории Украины собственный бизнес.
Приехавшие на войну хорватские националисты автоматически экстраполировали на украино-российские отношения схему сербско-хорватского конфликта, представляя дело так, будто борьба на стороне украинских идейных собратьев является для них продолжением вечной войны с ненавистными сербскими «небратьями».
И это сразу же привлекло к ним симпатии украинских патриотов, которые прежде не сильно различали между собой жителей различных балканских стран.
За последние годы в Украине привыкли походя сравнивать неподконтрольные территории Донбасса с республикой Сербская Краина, которая была ликвидирована Загребом военным путем — при деятельной военно-политической поддержке западных стран. И на сегодня выражение «хорватский сценарий» прочно вошло в словарь украинских политологов, экспертов и журналистов.
Надо отметить, что позиция сербской стороны была в этом смысле более чем осторожной — несмотря на активную деятельность хорватских «военных туристов». В Белграде явно не хотели ссориться с Киевом, опасаясь, что это помешает задекларированной линии на интеграцию в Евросоюз.
Сербы подчеркнуто поддерживали территориальную целостность Украины — имея проблему Косово, сербское правительство последовательно выступает против любых сепаратистских движений.
Более того, сербские власти показательно наказали местных националистов, которые поехали воевать на стороне непризнанных республик Донбасса.
Однако, это никак не повлияло на патриотическую общественность Украины, которая успела сформировать для Сербии негативный образ «балканского сателлита Кремля».
Что, в общем, и спровоцировало в итоге нынешний кризис.
Впрочем, его в значительной мере усугубили контакты между украинскими и хорватскими политиками.
В Сербии с явным раздражением восприняли заявление хорватского премьера Пленковича, который демонстративно поддержал украинских политиков в их решимости повторить на Донбассе пресловутый «хорватский сценарий».
«Хорваты хотят сформировать представление о том, что Киев использует и будет использовать «ненасильственные средства» для восстановления контроля над Крымом и востоком Украины. Хорваты, несомненно, посоветуют украинским властям действовать так же, как действовали они сами, проводя этнические чистки среди сербов в Краине. В контексте западной политики двойных стандартов подобные действия будут расцениваться как более чем «мирная» реинтеграция территорий — написала об этом белградская газета «Видовдан».
Действительно, пример реинтегрированных территорий наглядно показывает, что националистические власти не склонны выполнять договоренности со своими бывшими противниками — причем, преследования сербов существенно возросли именно после начала украинской войны.
Если в 2014 году на территории бывшей Сербской Краины зарегистрировали 82 нападения на сербов, то в 2015 году было отмечено 189, а в 2016 — сразу 331. Среди пострадавших был молодой серб Йован Матьевич, избитый за попытку поставить в баре сербскую застольную песню.
Активизировалась борьба с историческим наследием хорватских сербов. Официальный Загреб все чаще отрицает масштабы массового уничтожения людей во время Второй мировой войны, которые осуществляли хорватские усташи. А в прошлом году власти бывшей столицы Республики Сербская Краина — города Книн — без особых сантиментов уничтожили на местном кладбище около пятисот участков, где были похоронены родственники бежавших в результате этнических чисток сербов.
Более того, хорватский парламент готовит к принятию так нызываемый «закон о защитниках», который официально называет агрессорами Сербию, Черногорию, бойцов Югославской народной армии и армии боснийской Республики Сербской — что, по мнению правозащитников, усилит дискриминацию сербского меньшинства.
А еще один закон должен официально разрешить разрушение принадлежащих беженцам домов — если за них не платят налоги. Хотя владеющие этими зданиями сербы не могут вернуться на родину из опасения побоев или арестов.
На самом деле, военные конфликты на Балканах и в Украине больше всего похожи между собой бессмысленным идиотизмом этих кровавых войн — когда люди, которые говорили на одном языке и веками жили по соседству друг с другом, поддались шовинистической истерии и начали убивать друг друга во имя исторических мифов и предрассудков.
Но в Украине не понимают, что, несмотря на притянутые за уши параллели, нашу страну ждет не хорватский, а сербский сценарий.
Украине явно не светит вступление в Евросоюз — скорее, ее ожидают долгие годы неопределенного существования в режиме бедной, страдающей от хронический последствий войны страны — с массой беженцев и требующих реванша националистов. Попытка разыграть хорватскую карту может стоить слишком дорого.
Стоит ли эта перспектива романтической дружбы между кучками украино-хорватских правых?
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Андрей Манчук, Украина.ру
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Россия призвала ОБСЕ обратить внимание на беспредел ВСУ в Донбассе
Российское постпредство при ОБСЕ призывает организацию обратить внимание на сообщения о мародерстве и вымогательстве на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава дипмиссии Александр Лукашевич.
«Крайнюю тревогу вызывают не только обстрелы со стороны ВСУ, но и чинимый украинскими военными и добровольцами беспредел на линии соприкосновения.
СММ докладывала о случаях мародерства. Третьего ноября наблюдатели стали свидетелями грубого задержания мирного жителя на пункте пропуска в Станице Луганской. Украинские пограничники наставили на него автомат, кричали и взяли под стражу», — сказал он в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ.
По его словам, это не единичный случай. Со ссылкой на СМИ Лукашевич рассказал о том, что ВСУ останавливают на линии соприкосновения мирных жителей и удерживают их, «требуя выкупа у родственников, или вычисляют и берут в заложники престарелых родителей командиров ополчения».
«Требуем, чтобы СММ и профильные институты ОБСЕ обратили самое пристальное внимание на эту информацию и взяли под серьезный контроль ситуацию с пересечением мирными жителями Донбасса линии соприкосновения», — добавил он.
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Минобороны Украины назначило ставленника США руководителем «АТО»
Министерство обороны Украины назначило ставленника США руководителем так называемой «АТО». Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Спикер Министерства обороны по вопросам «АТО» Андрей Лысенко сегодня, 9 ноября, сообщил, что новым командующим сил «АТО» в Донбассе назначен командующий Высокомобильными десантными войсками, экс-командир 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский. В Минобороны Украины утверждают, что назначение связано с «плановой ротацией».
Михаил Забродский планировал задания силам «АТО» при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году, за что 23 августа 2014 года получил звание Героя Украины. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. Ранее должность занимал первый заместитель командующего Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Локота.
«Прежде всего, это очередное подтверждение того, что США полностью руководит ВСУ и расставляет своих ставленников на руководящие должности, так как Забродский в 2005–2006 годах проходил обучение в Колледже командования армии и объединенного командования начальников штабов США», − заявил Марочко.
«Ситуация на линии соприкосновения с новым назначением точно не улучшится, так как Забродский, будучи командиром 95-й бригады, непосредственно руководил обстрелами жилых районов, провоцировал разжигание масштабного военного конфликта на Донбассе, пользуясь знаниями и навыками, полученными им в ходе американского обучения. А за убийство мирных жителей в Славянске и иные военные преступления против населения Донбасса удостоен звания героя Украины», − подчеркнул подполковник.
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Евросоюз призывает Украину, Грузию и Молдавию обновить политические элиты
Аналитический центр Европарламента опубликовал отчёт о реализации реформ избирательной системы в Грузии, Молдавии и на Украине, в котором отмечаются сложности проведения изменений из-за внутренних проблем в этих странах.
По мнению авторов документа, Грузия, Молдавия и Украина нуждаются в «обновлении политических элит».
«Чтобы ситуация изменилась, требуется обновление политических элит. Необходимо, чтобы на политической арене появились новые лица, реагирующие на проблемы, которые беспокоят общественность, и представляющие интересы граждан, а не бизнеса», — говорится в докладе.
Также подчёркивается слабость политических партий, которые чаще всего объединяются вокруг крупных бизнесменов и олигархов.
«Политические партии чаще завязаны на персоналиях, а не на политической платформе или идеологии. Партии отличаются слабостью, нередко — отсутствием работающих внутренних структур и механизмов ответственного принятия решений», — отмечается в документе.
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