Соединенные штаты довольно молодое государство, быстро вставшее на ноги и использующее «демократию» как панацею для всего мира. Американцы не раз слышали из уст властей о своей исключительности и необходимости дать свой опыт другим странам.

Нужно понимать, что государство не будет действовать в ущерб своим интересам, даже с благой целью, поэтому продвижение демократии – хороший предлог получить некие преференции, ресурсы и влияние. При этом им не так важны способы воздействия.

В 20-м веке Соединенные Штаты свергали власть, вмешивались во внутреннюю политику, снабжали оружием страны и группировки, отправляли свой войска воевать на чужой земле: Мексика, Куба, Гондурас, Доминиканская Республика, Китай, Вьетнам. Десятки раз Вашингтон проворачивал свои операции, пренебрегая политической стабильностью и благосостоянием населения. Поддержка Ирана в конфликте с Ираком, но при этом снабжение Ирака оружием, бомбардировка Югославии под видом наведения порядка, обсуждение спорных решений можно продолжать очень долго.

Свое вторжение они объясняют просто – оказание помощи в борьбе с геноцидом населения, с терроризмом, нарушением прав человека, диктатурой. Однако, под этим обычно маскируется борьба с основными геополитическими соперниками в лице России и Китая.

Если проамериканское государство вдруг решит изменить свой политический курс или придет новое руководство со своим видением будущего, Вашингтон моментально стремится «помочь» ему (можно считать себе) сохранить влияние и контроль над ситуацией в регионах по всему земному шару.

Если же государство не придерживается какого-либо внешнеполитического вектора, но представляет геополитический интерес для США, активизируется работа дипломатических структур, навязывание необходимости присутствия США под предлогом обеспечения безопасности, а также работа неправительственных и некоммерческих организаций под крылом американских организаций, к примеру, Агентства США по международному развитию, финансируемого Пентагоном. В более сложных случаях проводятся цветные революции, вводятся войска, чтобы свергнуть невыгодную власть и поставить своих приспешников.

Таким образом, вмешательства Соединенных Штатов направлены не более чем на попытки сохранения влияния в мире, чтобы в случае конфликта с крупными мировыми игроками иметь преимущество в лице подконтрольных государств, поддерживающих их решения.